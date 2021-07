Suhr: Bevölkerung schlägt Verbesserungen für Aussenräume vor

Suhr Die Gemeinde will ihre Aussenräume verbessern – das sind die Vorschläge aus der Bevölkerung In einer Plakataktion an sieben Standorten der Gemeinde konnte die Bevölkerung ihre Ideen für eine bessere Gestaltung des Aussenraums einbringen. Hinter der Aktion stand die politische Gruppierung Zukunft Suhr. Sie hat die Ergebnisse nun dem Gemeinderat überreicht. Daniel Vizentini 05.07.2021, 05.00 Uhr

Die Ideen aus der Suhrer Bevölkerung wurden dem Gemeinderat überreicht (v.l.): Rhea Mollet, Heidi Stutz, Thomas Baumann (Gemeinderat), Marco Genoni (Gemeindepräsident), Philippe Woodtli (Geschäftsführer der Gemeinde), Heike Fischer und ihre Töchter. zvg

«Wie sieht DEIN Suhr in Zukunft aus?» – diese Frage stellte die eigens kreierte Arbeitsgruppe Raumentwicklung von Zukunft Suhr der Bevölkerung auf sieben Plakatwänden an verschiedenen Orten des Gemeindekerns. Nun liegen die Ergebnisse vor: 150 Anregungen wurden notiert, die breite Beteiligung habe laut einer Mitteilung «Fantasie und Gespräche angeregt» und Ideen hervorgebracht, «die in keinem Lehrbuch stehen».