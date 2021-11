Suhr Die Bautätigkeit in Suhr schreitet munter voran: Alte Häuser weichen neuen Überbauungen Zwei Abrissgesuche und zwei Mehrfamilienhausprojekte liegen derzeit auf. Betroffen sind Tramstrasse, Bachstrasse und Bahnhof Süd. Daniel Vizentini 01.11.2021, 05.00 Uhr

Die Häuser an der Tramstrasse 15, 17 und 19 sollen abgebrochen werden. Daniel Vizentini

Am Erscheinungsbild von Suhr wird sich in der nächsten Zeit vieles ändern. Das alte Bauernhaus an der Tramstrasse 15 zum Beispiel, wo seit langem charakteristisch eine Schweizer Fahne am Fenster hängt und bis vor kurzem noch das Blumengeschäft Racheter drin war, dürfte demnächst abgerissen werden, so wie auch die beiden Häuser mit den Nummern 17 und 19 gleich dahinter.