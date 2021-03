Suhr Der falsch gepflanzte Baum von Suhr steht nun in Aarau vor dem Naturama Die Geschichte sei dumm gelaufen, das sagt auch Gemeinderat Thomas Baumann, der für die Verhandlungen zuständig war. Er klärt nun die verschiedenen Gerüchte auf die entstanden sind – und wer nun für den neuen Baum aufkommen wird. Daniel Vizentini 09.03.2021, 05.00 Uhr

Der Baum an der Oberen Dorfstrasse in Suhr ist weg. Die kleine Halbinsel zur Verkehrsberuhigung wird um sieben Meter verschoben (auf dem Asphalt in Gelb markiert). Daniel Vizentini

In Suhr wurde als Verkehrsberuhigung und Klimamassnahme an der Oberen Dorfstrasse ein Baum gepflanzt. Erst danach merkte man aber, dass der Baum die Zufahrt zu den bereits bewilligten Besucherparkplätzen der grossen, neuen Wohnüberbauung an der Anna-Heer-Strasse behindern würde.

Den Fall mache Beat Woodtli, Präsident der SVP Suhr, im «Suhr Plus» publik. Nun melden sich Leser mit verschiedenen Gerüchten, die sich in der Bevölkerung offenbar hartnäckig halten.

Gerücht Nummer eins, das eigentlich nichts mit dem Baummissgeschick zu tun hat: Das alte Haus unmittelbar beim Baum (siehe Foto rechts) gehört Thomas Baumann. Er bestätigt es: «Ich habe es im Baurecht zusammen mit meiner Partnerin erworben.» Er wohnt nicht dort, aber es wird vielleicht mal das Haus, in dem er als alter Mann leben wird. Grundeigentümer ist laut Grundbuch die Firma Etra Immobilien aus Basel. Die neue Grossüberbauung nebenan gehört den vielen unterschiedlichen Stockwerkeigentümern.

Thomas Baumann bestätigt auch das Gerücht Nummer zwei: Der Baum, der inzwischen von der Strasse entfernt wurde, steht heute in Aarau vor dem Naturama, wo Thomas Baumann arbeitet. Er erklärt:

«Eine Zwischenlagerung wäre für den Baum nicht gut gewesen. Und da gerade vor dem Naturama ein Baum ersetzt werden musste, hat man ihn dort gepflanzt.»

Baumann stellt klar, dass dies nicht auf Kosten von Suhr geschehen sei und dass die Gemeinde auch den geplanten neuen Baum an der Oberen Dorfstrasse nicht bezahlen wird: Der Gärtner, der den Baum beim Naturama gepflanzt hat, werde der Gemeinde Suhr den neuen Baum spenden, wenn es so weit sei.

Der Suhrer Gemeinde- und Grossrat Thomas Baumann. Alex Spichale (11.9.2020)

So viel zu den Gerüchten, die das Problem mit dem Baum an sich nicht ändern. Dort hatten sich laut Thomas Baumann zwei Fehler ereignet. Der erste: Man hat die Feuerwehrzufahrt zur neuen Überbauung dort bewilligt, wo der Betonkübel stand, der vor dem Baum als Verkehrsberuhigung diente. Der zweite: Beim Verschieben des Strassenhindernisses hat man nicht gesehen, dass der neue Ort gegenüber den künftigen Parkplätzen war.

Überall in Suhr sollen statt Betonkübel neu Bäume stehen

Die Fehler werden nun korrigiert: Das neue Hindernis wird sieben Meter weiter hinten gegenüber den Briefkästen des alten Hauses zu stehen kommen. Dass es wieder ein Baum sein wird, sei Teil einer jahrelangen Strategie der Gemeinde, sagt Thomas Baumann.

«Wir haben im Gemeinderat beschlossen, dass dort, wo Strassensanierungen oder Bauprojekte anstehen, überprüft wird, ob die Hindernisse am richtigen Ort stehen.»

Für eine Aufwertung des Strassenbilds und um mehr Grünflächen in Suhr zu schaffen, werden es neu Bäume sein statt Betonkübel. Er sagt:

«Diese werden mithelfen, das stark wärmebelastete Zentrum von Suhr abzukühlen.»

Die Betonkübel seien zudem in die Jahre gekommen und teils beschädigt, müssten also ersetzt werden. An der Oberen Dorfstrasse sei zudem schon immer ein Baum geplant gewesen. Als aber noch der alte Bauernhof samt grosser Birke dort stand, hielt man es für unsinnig, gleich nebenan einen weiteren Baum zu pflanzen.