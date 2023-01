Suhr: Henz-Hochhaus steht – ein Blick in die ersten Wohnungen

Suhr Das Henz-Hochhaus steht: Wir zeigen die ersten Wohnungen – und die Aussicht Weniger als zwei Jahre nach dem Abriss der Fabrikhallen des früheren Werkzeughändlers Henz steht die Wohnsiedlung samt Hochhaus bereits vor der Vollendung. Wie sieht es aus im neu höchsten Gebäude von Suhr? Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Dach des neuen Henz-Hochhauses aus sieht man schön den Suhrechopf und sogar bis weit in die Telli oder nach Küttigen. Mathias Förster

Das ging erstaunlich schnell. Vor zwei Jahren war erst mit dem Abriss der alten Fabrikgebäude des früheren Werkzeughändlers Henz begonnen worden, vor Ort standen noch die Bauprofile, deuteten die Höhe des künftigen Hochhauses an, über das doch so lange in der Gemeinde diskutiert wurde. Nun steht das Hochhaus in seiner vollen Höhe, das Dach ist begehbar, vereinzelte Solarpanels bereits installiert.