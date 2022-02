Das Feld-Quartier in Suhr hat wieder einen kleinen Laden mit Café

Suhr Dank freiwilligem Engagement aus der Nachbarschaft: Das Feld-Quartier hat wieder einen kleinen Laden mit Café Diese Woche ging der «Alte Konsum» an der Bachstrasse 72 in Suhr auf. Dafür verantwortlich sind einige Freiwillige aus der Nachbarschaft. Sie sorgen dafür, dass dem Quartier nach der langen Corona-Zeit auch langfristig neues Leben eingehaucht wird. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 04.02.2022, 20.00 Uhr

Personen aus dem Feld-Quartier haben den «Alten Konsum» neu eröffnet, darunter Caroline Schroyen, Mark und Eli Wilhelm, Maya Stampfli, Yanick Hiheglo, Doris Frey und Ursina Steinemann (von links). Valentin Hehli

Ältere Menschen aus dem Suhrer Feld-Quartier können sich vielleicht noch an die Zeit erinnern, als es an der Bachstrasse ein kleines Lebensmittelgeschäft gab. Dieser alte «Konsum»-Laden existierte bis in die 1970er-Jahre. 50 Jahre später nun wird das Lokal wieder zum Leben erweckt.

Eine Gruppe aus dem Quartier hat sich vor erst wenigen Wochen dafür zusammengetan, angeregt vom Projekt Quartierentwicklung der Gemeinde: Anna Greub, die Leiterin des Projekts, ging auf die Nachbarschaft zu und erwähnte, dass im grossen Haus gleich neben dem Quartiertreff Räume frei geworden waren. Geigenbauer Mark Wilhelm erinnert, wie die Nachbarschaft schon 2003 ein ähnliches Projekt wie jetzt auf die Beine stellen wollte, beim damaligen Gemeinderat aber scheiterte. Das Haus gehört der Gemeinde Suhr. Umso schöner sei es nun, dass die Gemeinde über die Quartierentwicklung auf die alte Idee zurückkam.

Seit Dienstag nun ist der neue «Alte Konsum» geöffnet, momentan im Probebetrieb wochentags täglich von 9 bis 11 Uhr und am Montag, Mittwoch und Freitag zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Eine Kaffeemaschine konnte die Gruppe bereits erwerben, ein Raum mit Spielzeug und Sitzkissen für Kinder wird bereits rege genutzt, diese Woche fanden drei Kinder-Ferien-Basteltage statt. Alle Möbel im Alten Konsum waren Spenden aus dem Quartier: Bis auf die Theke stamme praktisch alles von der Gärtnerei Blumen Hoch, die kürzlich zuging, sagt Eli Wilhelm.

Draussen kommt bald ein Wagen mit Backofen hinzu

In den nächsten Wochen und Monaten gelte es zu sehen und zu spüren, was so die Bedürfnisse aus der Nachbarschaft sind. Mark Wilhelm spricht dabei sinnbildlich von einer ersten Babyphase, bei der Ertasten und Entdecken im Vordergrund stehen. Aktuell ist auch eine «Ideenwand» aufgehängt, auf der man frei Gedanken aufschreiben kann.

Danach folge die sogenannte Adoleszenzphase: In dieser kommt die Trennwand raus, ein neuer Boden wird gemacht und ein Wasseranschluss gelegt. Als eine Art Brücke zwischen dem Alten Konsum und dem Nachbarschaftshaus will der Verein den Schindelwagen aufstellen, der ursprünglich bei der Geigenbühne der Familie Wilhelm hätte stehen sollen. Jede Woche ist ein Backtag geplant, an dem die Nachbarschaft ihren eigenen Teig in den Holzbackofen schieben oder das Brot aus dem Quartier kaufen können.

Sobald es wärmer wird, werden auch draussen Tische und Stühle aufgestellt. Die Ecke an der Bachstrasse 72 bis 76 soll dann wirklich als Quartierzentrum wahrgenommen und gefestigt werden. In der dritten Phase, derjenigen des Erwachsenwerdens, wird der Laden erweitert. Ein Durchbruch zum dahinterliegenden Lagerraum soll dem Alten Konsum noch mehr Platz für all die Ideen geben, die bei der Nachbarschaft gerade reichlich spriessen.

Über alle drei Phasen hindurch will man auch einen Lebensmittelladen mit Dingen des täglichen Bedarfs aufbauen, alles möglichst lokal und gesund. Falls zu Hause mal beim Kochen etwas fehlt, sollte es möglich sein, dass zum Beispiel die Mutter dem Kind sagen kann: «Geh doch rasch in den Konsum». Andere Supermärkte in Suhr liegen dafür zu weit weg.

Alles basiert auf Freiwilligenarbeit

Mit dem Alten Konsum scheint die Gruppe haargenau einen Nerv getroffen zu haben: Über 60 Personen sind dem Trägerverein innert weniger Wochen beigetreten. «Auf dem Weg hierhin wurde ich an der Bachstrasse von drei Personen angehalten, die fragten, ob sie auch mitmachen könnten», erzählt Doris Frey beim Treffen vor Ort. Mark Wilhelm ergänzt: «Es ist wirklich etwas, das offensichtlich im Quartier fehlt.»

Sie sind Teil der grossen Freiwilligengruppe, die den Alten Konsum führt (von links): Yanick Hiheglo, Mark und Eli Wilhelm, Doris Frey, Caroline Schroyen mit Mathis und Arve, Maya Stampfli und Ursina Steinemann. Valentin Hehli

Diese Sehnsucht, wieder Menschen zu treffen und dass wieder etwas läuft nach Corona, habe man als Schwung mitnehmen können. Alles im Alten Konsum basiert auf Freiwilligenarbeit: Man kann sich frei in einen Arbeitsplan eintragen. Ganz absichtlich habe man auch versucht, junge wie ältere Menschen verschiedener Herkunft miteinzubeziehen, sagt Maya Stampfli. «Es wird alles sehr mitgetragen von den Freiwilligen.» Jeden Tag backt jemand anderes einen Kuchen zum Beispiel. Auch eine Köchin konnte inzwischen engagiert werden.

Ums Geld und ums nur Konsumieren geht es im Alten Konsum für einmal wirklich nicht. «Klar, wir müssen genug für die Miete einnehmen», sagt Mark Wilhelm. «Doch ansonsten geht es uns vor allem die Steigerung des Bruttoglückprodukts.»

