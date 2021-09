Suhr Carmen Suter freut sich: «Bei mir sieht es gerade aus wie in einem Blumengeschäft» Der Wahlsieg vom Sonntag hallt weiter nach: Die künftige Gemeindepräsidentin von Suhr erzählt, wie sie den Tag danach erlebt. Daniel Vizentini 27.09.2021, 17.45 Uhr

Carmen Suter-Frey (parteilos-bürgerlich) wird nach vier Jahren als Vize neu Gemeindepräsidentin. Alex Spichale

Am Tag nach ihrem grossen Wahlsieg blickt Carmen Suter als frisch gewählte Gemeindepräsidentin von Suhr auf das Geschehene zurück. Die Erinnerungen an die gestrige Wahlfeier hallen nach, die vielen Blumensträusse und Rosen bei ihr zu Hause zeugen vom geschichtsträchtigen Nachmittag, so auch die Champagnerflaschen und Süssigkeiten, die sie als Geschenk erhielt.

«Bei mir zu Hause sieht es gerade aus, wie wenn ich ein Blumengeschäft auftun könnte», sagt sie humorvoll. «Wunderschön» sei es, am schönsten vielleicht der grosse Blumenstrauss, der ihr vom Bürgerlichen Komitee überreicht wurde – eigens in den Suhrer Farben rot und weiss.

Nicht nur ihr Telefon klingelte gestern ständig: Carmen Suter erhielt weit über 200 Nachrichten mit Gratulationen, wie sie sagt. Besonders gefreut habe sie sich einerseits darüber, dass sie bezirksübergreifend «bis zuoberst im Wynental» oder aus dem Kanton Solothurn Glückwünsche empfangen durfte. Als Präsidentin des kantonalen Forstreviers 4 oder durch ihr langjähriges Engagement im Gewerbeverein ist Carmen Suter in fast jedem Themenbereich breit vernetzt. «Es war mir gar nicht bewusst, wie viel das ausmacht.»

Andererseits bereiteten ihr gerade die Gratulationen aus der Bevölkerung, die spontan an die Wahlfeier hinter der Alten Post vorbeikam, grosse Freude. Darunter waren auch viele Freunde oder politische Weggefährtinnen wie FDP-Nationalrätin Maja Riniker, die an der Wahlfeier sagte: «Carmen ist das Beste, was Suhr passieren konnte.»

«Ein deutliches Resultat ist für beide Seiten besser»

Natürlich sahen dies in Suhr nicht alle so, erhielt Gemeinderat Thomas Baumann (Zukunft Suhr) doch über 1000 Stimmen. Mit 373 Stimmen weniger als die bisherige Vizegemeindepräsidentin Carmen Suter war das Resultat aber deutlich. «Ich dachte zuerst, er werde knapper», sagt sie. «Ein deutliches Resultat ist aber schön und ich denke auch für die Gegenseite einfacher zu akzeptieren.»

Besonders gefreut habe sie sich deshalb auch über die Gratulation ihrer Kontrahenten. «Das fand ich wirklich sehr fair.»

Danke an die vielen Helfer – und an Beat Woodtli

Carmen Suter spricht ihren Dank aus an die vielen Helfer vom Bürgerlichen Komitee. «Wir haben anstrengende Wochen hinter uns», sagt sie. Und auch an SVP-Ortsparteipräsident Beat Woodtli, der sehr viel für den Wahlkampf geleistet habe, unter den Gemeinderatskandidaten aber am wenigsten Stimmen erhielt. «Ihm wurde wohl zum Verhängnis, dass die SVP überall nicht gut abschnitt.»