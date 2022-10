Fahrer versucht vor der Polizei zu flüchten. ArgoviaToday / TeleM1

Suhr/A1 BMW-Fahrer flüchtet bei Kontrolle vor Polizei – zwei Personen festgenommen In der Nacht auf Dienstag führte die Mobile Polizei auf der Autobahn A1 in Suhr eine Grosskontrolle durch. Dabei missachtete ein BMW das Haltezeichen und durchbrach die Kontrollstelle. Das Auto konnte nach einer kurzen Verfolgungsfahrt angehalten werden. 25.10.2022, 13.39 Uhr

Ein BMW missachtete das Haltezeichen und durchbrach die Kontrollstelle. Kantonspolizei Aargau

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in Suhr auf der Autobahn, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilt. Ein 35- jähriger Automobilist missachtete, auf der Fahrt in Richtung Bern, das polizeiliche Haltezeichen anlässlich einer Grosskontrolle.