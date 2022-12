Suhr Betrunkener Fahrer schrottet geliehenen Lamborghini Mit einem gemieteten Sportwagen hat ein stark alkoholisierter Mann auf der A1 einen Selbstunfall verursacht. Niemand wurde verletzt, der 600-PS-Bolide wurde aber stark beschädigt. 05.12.2022, 11.21 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der A1 bei Suhr. Kapo AG Aus noch ungeklärten Gründen verlor der betrunkene Lenker die Kontrolle über den fast 600 PS starken Sportwagen. Kapo AG Dieser prallte gegen die Mittelleitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam schliesslich in der Böschung hinter der Randleitplanke zum Stillstand. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Sonntag gegen 21 Uhr auf der A1 bei Suhr. In einem gemieteten Lamborghini waren der 32-jährige Zürcher und ein Beifahrer in Richtung Bern unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Lenker die Kontrolle über den fast 600 PS starken Sportwagen. Dieser prallte gemäss Mitteilung gegen die Mittelleitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam schliesslich in der Böschung hinter der Randleitplanke zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand jedoch grosser Schaden.

Wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, war der 32-Jährige stark alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Polizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder:

Oberhofen, 6. Dezember: Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und landete in einem Bachbett. Kapo AG Suhr, 4. Dezember: Mit einem gemieteten Sportwagen hat ein stark alkoholisierter Mann auf der A1 einen Selbstunfall verursacht. Kapo AG Eiken, 4. Dezember: Auf der Autobahn A3 kam es zu einem Unfall. Kapo AG Villigen, 3. Dezember: Auto kam von der Strasse ab und landete in Acker. Kapo AG Nussbaumen, 2. Dezember: Ein umgestürzter Pneukran sorgt für Verkehrschaos. Pirmin Kramer