David Hämmerli will für die IG Pro Suhr in den Gemeinderat

Suhr Als Wirtschaftsprüfer könnte er helfen, die Gemeindefinanzen ins Lot zu bringen Die IG Pro Suhr will mit David Hämmerli (36) einen Sitz im Gemeinderat erobern – und damit das Gleichgewicht auf die bürgerliche Seite lenken. Daniel Vizentini 04.09.2021, 05.00 Uhr

Kandidat David Hämmerli (36) war schon im Samariterverein, ist noch Oberst im Militär und wirkt in der Feuerwehr mit. Daniel Vizentini

Nach dem Sieg bei der Zukunftsraum-Abstimmung letztes Jahr will die bürgerlich gesinnte IG Pro Suhr den Schwung mitnehmen und den Sprung in den Gemeinderat schaffen, der heute eine knappe Mitte-links-Mehrheit hat. Erst kürzlich der IG beigetreten ist ihr Kandidat David Hämmerli (36). Der Ortsbürger ist in Suhr nahe beim Feuerwehrmagazin aufgewachsen, machte eine KV-Lehre bei der Gemeindeverwaltung und studierte Betriebsökonomie. Seit acht Jahren arbeitet er beim Weltkonzern BDO als Wirtschaftsprüfer. «Wir analysieren auch regelmässig Rechnungen von Gemeinden», sagt er. Als einziger Kandidat mit Wirtschaftshintergrund wäre er passend für das Finanzressort des abtretenden Marco Genoni.