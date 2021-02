Suhr Als die alte Schulküche eingebaut wurde, wurde noch nach dem Fülscher-Kochbuch gelehrt – jetzt wurde sie endlich erneuert Nun kommt kein Rostwasser mehr aus den Leitungen: Im Bezirksschulhaus wurden Schulküche und Werkräume für knapp 2 Millionen Franken saniert – nach 52 Jahren.

Katja Schlegel 22.02.2021, 05.00 Uhr

In der Bezirksschule Suhr wurden unter anderem die Kochschule und die Werkräume saniert. Britta Gut

Manchmal muss man etwas beissen. Aber dann kommt es gut. Für diese grosszügige Schulküche mit vier Kochinseln, mit separatem Theoriezimmer, mit Elektrokochherden und Dampfabzügen, für diese Küche nahmen die Lehrpersonen und Schulkinder ein halbes Jahr Campingküche gern in Kauf. Denn was davor war, war nicht mehr länger tragbar. In den letzten Monaten wurde die Schulküche im Bezirksschulhaus Suhr komplett umgebaut. Nach 52 Jahren.