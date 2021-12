Suhr: Audifahrer prallt gegen Hauswand

Suhr 21-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Audi und prallt gegen Hauswand Ein Autofahrer verlor innerorts die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser beschleunigte stark und prallte heftig gegen eine Hausmauer. Die beiden Autoinsassen wurden verletzt ins Spital gebracht. 21.12.2021, 16.34 Uhr

Der Audi eines 21-Jährigen stand am Dienstagmittag um 11.30 Uhr auf der Tramstrasse in Suhr in einer Kolonne. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei der Wagen plötzlich ausgeschert und habe stark beschleunigte. In der Folge prallte der Audi quer zur Fahrbahn gegen die Fassade eines angrenzenden Hauses.

Der Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Auch das Gebäude wurde erheblich beschädigt.

Weshalb der junge Mann unvermittelt die Kontrolle über den Wagen verlor, ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Blut- und Urinprobe sowie eine medizinische Untersuchung wurde angeordnet. Den Führerausweis musste der Unfallverursacher vorläufig abgeben. (phh)

