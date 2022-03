Aargau: Helikoptereinsatz Aare - Frau nicht gefunden

Aarau Helikoptereinsatz über der Aare – Suche ergebnislos abgebrochen Nachdem ein Mann am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr beim Polizeikommando gemeldet hatte, eine Frau in der Aare gesehen zu haben, wurde die Suche aufgenommen. 28.03.2022, 09.04 Uhr

Der ältere Herr, der die Frau in der Aare gesehen haben will, hatte kein Handy und meldete sich deshalb direkt beim Polizeikommando. Die Suche wurde sofort eingeleitet, allerdings musste sie um 23 Uhr ergebnislos abgebrochen werden. Bisher liegt auch keine Vermisstmeldung vor, wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der AZ schreibt.

Der Helikopter suchte entlang der Aare, konnte aber niemanden entdecken. zvg

Im Einsatz bei der Suche waren mehrere Polizeipatrouillen sowie ein Boot der Feuerwehr. Um die Suche angesichts der Dunkelheit fortsetzen zu können, forderte die Polizei später dann zusätzlich einen Helikopter der REGA an. Dieser überflog die Aare mit einem Suchscheinwerfer bis nach Rupperswil, konnte aber niemanden entdecken.

Neben dem Helikopter waren auch ein Boot der Feuerwehr, sowie mehrere Polizeipatrouillen im Einsatz. zvg

Bisher ist also unklar, ob tatsächlich jemand in Not gewesen ist oder ob der Beobachter eine harmlose Situation falsch interpretiert hat. (has)