Stromversorgung 80 Minuten kein Pfuus in der Kantonshauptstadt ++ Eniwa-CEO meldet: Alle Kunden haben wieder Strom In Aarau war es zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen, so die Stromversorgerin Eniwa. Nadja Rohner Aktualisiert 14.05.2021, 18.02 Uhr

Kraftwerk Eniwa an Aare Michael Küng / Aargauer Zeitung

Im Grossraum Aarau war in mehreren Gebieten der Strom ausgefallen. Stromversorgerin Eniwa meldete eine Störung in «Aarau, Buchs und weiteren Gemeinden». Laut Eniwa-CEO Hans-Kaspar Scherrer gab es ein Problem mit dem 110-Kilowatt-Vorliegernetz in den Unterwerken Buchs und Oberentfelden. Um 18.41 Uhr, nach etwa 80 Minuten Ausfall, kann der CEO verkünden, dass wieder alle Kundinnen und Kunden Strom haben.