Die Schützengesellschaft kämpft um ihren Stand

Streit um Schiessanlage War ein Blitzeinschlag das Todesurteil für die Moosleerber Schützen? Der Gemeinderat hat die Schiessanlage geschlossen. Warum? Darüber gehen die Aussagen auseinander. Wolfgang Rytz Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konsternierte Blicke: Der Präsident der Feldschützengesellschaft Moosleerau, Benjamin Bolliger (rechts), und Altpräsident Willi Huwiler vor dem Schützenhaus an der alten Triengerstrasse. Wolfgang Rytz

Im August 2021 zerstörte ein Blitzeinschlag im Scheibenstand der 300-m-Schiessanlage in Moosleerau die elektronische Trefferanzeige. Jetzt kämpft die Feldschützengesellschaft (FSG) Moosleerau um ihr Überleben. Der Gemeinderat verfügte nach einem halben Jahr die Stilllegung der Schiessanlage an der alten Triengerstrasse. Die FSG, ein Traditionsverein im Dorf, erhebt schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen.

Präsident Benjamin Bolliger hat das Unheil kommen sehen. «Wir haben nur noch ein aktives Vereinsmitglied, das im Dorf wohnt; und der Schiesslärm spricht auch gegen uns.» Das Sommergewitter mit dem Blitzeinschlag hat das Schicksal des Vereins nun beschleunigt. Kommt hinzu, dass der neue Gemeindeammann Francisco Baños und Vizeammann Christoph Fischer in der Nähe des Schützenhauses wohnen und ebenfalls vom Lärm betroffen sind. «Das trifft zu», räumt der Ammann ein. «Aber ich war bei den Sitzungen mit der Schützengesellschaft Moosleerau nicht dabei.»

Kosten von über 170’000 Franken

Einen Monat nach dem Blitzeinschlag sassen Gemeindevertreter und die FSG Moosleerau zusammen und berieten über eine Lösung für den Schiessbetrieb. Dabei standen drei Varianten zur Diskussion. Die Reparatur der Trefferanzeige mit Occasionsmaterial kam für beiden Seiten nicht in Frage. Eine neue Anlage hätten Gesamtkosten von über 170’000 Franken verursacht. Deshalb tendierte der Gemeinderat zum Einkauf in eine andere Gemeinde. Die Stilllegung der eigenen Anlage kam aber für die Schützengesellschaft nicht in Frage.

Mit dieser Diskrepanz gingen die beiden Seiten auseinander. Danach harzte die Kommunikation. Gemeindeschreiber Peter Neukomm sagt, dass er FSG-Präsident Bolliger mehrmals über den Stand der Dinge informiert habe. Dieser schüttelt nur den Kopf: «Die Gemeinde hat nie den Dialog mit uns gesucht. Nur auf Nachfrage erhielt ich Auskunft. Diese lautete immer, die Abklärungen seien noch im Gang.»

Hammerschlag im Februar

Anstelle des zuständigen, aber erkrankten Vizeammanns informierte im Februar Gemeindeammann Baños die FSG Moosleerau über den Entscheid des Gemeinderates: Aufgabe der Schiessanlage und Einkauf für die wenigen Obligatorischschützen in Schmiedrued-Walde. «Für uns hatte der Gemeinderat keine Lösung, das sei unsere Sache», hadert Benjamin Bolliger. «Das stimmt so nicht. Der Verein wünschte bei der Information im Februar keine Unterstützung», hält Baños entgegen. «Ausserdem offerierten wir den Schützen, dass sie an der nächsten Gemeindeversammlung ein Traktandum mit dem Antrag für eine neue Trefferanzeige hätten verlangen können.»

«Das ist aussichtslos, wenn der Gemeinderat dagegen ist», begründet FSG-Präsident Bolliger den Verzicht. Warum will denn die Gemeinde ihre erfolgreichen Feldschützen, die zu den besten im Aargau gehören, nicht unter die Arme greifen? Ammann Baños verteidigt sich: «Dass wir die FSG nicht unterstützen wollen, ist nicht korrekt. Wir hätten für die Obligatorischschützen nur zwei Trefferanzeigen gebraucht, die Schützen wollten wieder sechs Schiessplätze damit ausrüsten, aber nichts zahlen.»

Geld wäre vorhanden

Für den ehemaligen FSG-Präsident Willi Huwiler ist dies eine Schutzbehauptung: «Bei der Besprechung im Herbst war eine Beteiligung kein Thema und im Februar sagte uns der Gemeindeammann, dass es jetzt zu spät wäre.» Dabei hätte die FSG Moosleerau genügend Geld in der Vereinskasse, um einen grösseren Teil der Kosten zu übernehmen. Vereinspräsident Bolliger klagt den Gemeinderat und den Gemeindeschreiber an: «Sie waren nicht bereit, mit uns eine Lösung zu finden. Sie stellten uns einfach vor vollendete Tatsachen.» Der Gemeinderat erklärt zum Verzicht auf die Schiessanlage, dass die finanzielle Situation der Gemeinde angespannt sei.

Gegenseitige Vorwürfe

In den acht Monaten seit dem Blitzeinschlag sprachen die Gemeindevertreter und die Schützen nur einmal miteinander. Beide Lager suchten fremde Unterstützung. Die FSG machte mit Hilfe des Eidgenössischen Schiessoffiziers, Oberst Adrian Boller, Druck. «Ich habe nur eine beratende Funktion», wiegelt dieser ab. Trotzdem fühlte sich der Gemeinderat unfair behandelt. Schliesslich setzte das zuständige Kreiskommando Aargau unter der neuen Führung von Patrick Koller einen Termin.

Der Gemeinderat Moosleerau fand überraschend in Schmiedrued-Walde statt in Staffelbach eine kostengünstige Lösung. Für einen Beitrag von 100 Franken pro Obligatorischschützen können diese im Nachbartal ihre Bürgerpflicht erfüllen. Das verursacht bescheidene jährliche Kosten. Die Schützen sind frustriert, denn für sie kommt das Ruedertal nicht in Frage. Willi Huwiler sagt, dass die Aargauer Gebäudeversicherung nach dem Blitzeinschlag einen grossen Teil der Anlagenerneuerung als Schadenszahlung übernommen hätte. Er schätzt die verbleibenden Kosten auf 60’000 Franken.

Aber jetzt ist es zu spät. Benjamin Bolliger spricht vom «Todesurteil» gegen seinen Verein. Gemeindeammann Baños hingegen ist überzeugt von einem fairen Vorgehen der Gemeinde: «Die Schützen beanspruchten unsere Hilfe nicht. Das ist so protokolliert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen