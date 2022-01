Warum es jetzt eine neue Botschaft zum Böhlerknoten gibt

Strassenprojekt Unterkulm Beim Böhlerknoten geht es nicht vorwärts, sondern einen Schritt zurück Erst hat der Grosse Rat das Unterkulmer Strassenprojekt sistiert, jetzt hat der Regierungsrat die Botschaft zurückgezogen. Doch das tönt dramatischer, als es ist. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 06.01.2022, 19.04 Uhr

Der Böhlerknoten auf der Kantonsstrasse in Unterkulm. Flurina Dünki / WYS

Seit November 2019 liegt das Unterkulmer Projekt «Böhlerknoten» (WSB-Eigentrassierung und Sanierung Knoten) auf Eis. Damals hatte der Grosse Rat auf Antrag des Zetzwilers Rolf Haller (EDU) das Projekt beziehungsweise den Richtplanentscheid und die Bewilligung des 22-Millionen-Kredits mit 71 zu 58 Stimmen sistiert – zugunsten eines Dialogverfahrens mit Beteiligung der Bevölkerung. Doch nun geht es nicht einen Schritt vorwärts, sondern einen zurück: Der Regierungsrat hat die Botschaft zur Überarbeitung zurückgezogen, wie das «Wynentaler Blatt» schreibt.

Dieser Rückzug überrascht, zumindest auf den ersten Blick. «Das Projekt wird nicht umgekrempelt», betont Kantonsingenieur Rolf H. Meier auf Nachfrage der AZ. Der Rückzug sei vielmehr dem neuen, per 2022 in Kraft getretenen Strassengesetz geschuldet, das die Aufgabenteilung und Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an Kantonsstrassenprojekte neu regle. «Wir wollten die bestehende Botschaft nicht nochmals einreichen, sondern vielmehr eine neue, auf dem gültigen Gesetz und auf den Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens basierende Botschaft präsentieren», so Meier.

Optimierte Variante wird bald präsentiert

Ein weiterer Nebeneffekt: Die neue Botschaft wird noch einmal in eine öffentliche Anhörung gegeben. Das kommt den Bevölkerungskreisen entgegen, die bis dato eine Mitsprache vermisst haben. Zwar war nach der Sistierung ein Beteiligungsverfahren aufgegleist worden, coronabedingt mussten die öffentlichen Veranstaltungen teilweise aber wieder abgesagt werden. Notgedrungen wurde eine Spurgruppe mit Vertreten der Gemeinde Unterkulm, des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, der Aargau Verkehr AG sowie den betroffenen Interessensgruppen aus der Bevölkerung gebildet.

Diese Spurgruppe habe in den letzten Monaten intensiv am Projekt gearbeitet, so Meier: «Wir sind kurz davor, einen Lösungsvorschlag mit einer optimierten Variante des T-Knotens präsentieren zu können, der die Erkenntnisse aus den Spurgruppen berücksichtigt.» Die Optimierungen würden hauptsächlich die Sicherheit für die Fussgänger und Velofahrer betreffen und die Leistungsfähigkeit sicherstellen.

Im Frühling, sobald die Covid-Massnahmen es zulassen, wird das Dialogverfahren mit der Spurgruppe zusammen abgerundet und anschliessend die breite Bevölkerung über die geprüften Varianten und die Ergebnisse informiert. Dann soll die Anhörung zur neuen Botschaft beginnen, vor den Sommerferien soll sie dem Grossen Rat vorgelegt werden. Rolf H. Meier, der Ende Januar pensioniert wird, wird das Beteiligungsverfahren im Auftrag des Kantons weiter betreuen. «Auf Wunsch des Gemeinderates und der Spurgruppe», wie er sagt.

Einfluss auf die langfristige Lösung – diskutiert wurden mitunter anderem ein Tunnel oder eine Umfahrung – hat die aktuelle Entwicklung nicht. Auch neue Erkenntnisse liegen nicht auf dem Tisch, so Meier: «Die Grundlagenanalysen zur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung des Wynentals als Grundlage für eine langfristige Lösung laufen parallel weiter.»

