Strassenbau Stein um Stein: Das sind die neuen Kantonsstrassenbaustellen der Regionen Aarau, Lenzburg und Wynental-Suhrental Eine Brückenverstärkung hier, eine neue Ampelanlage dort, ein paar Bachdurchlässe, breitere Strassen: 2023 investiert der Kanton einige Millionen Franken in sein Strassennetz in der Region. Nadja Rohner 26.01.2023

Spatenstich: So feierlich wie hier im Sommer 2022 in Aarau werden 2023 in anderen Gemeinden der Region Strassenbaustellen «eröffnet». Zvg/Basler / Aargauer Zeitung

164 Millionen Franken will der Kanton im angelaufenen Jahr in seine Kantonsstrassen investieren. Das hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt kürzlich mitgeteilt. 92 Millionen davon entfallen auf den Neubau von Strassen, deren Umgestaltung oder die Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Im Raum Aarau, Lenzburg-Seetal und Wynental-Suhrental starten dieses Jahr keine Grossprojekte, deren Kosten in den zweistelligen Millionenbereich gehen. Eines wird beendet: Die Bauarbeiten am «Pont Neuf» sollten im Sommer abgeschlossen sein. Aktuell wird der letzte Rest der Hilfsbrücke beseitigt, nun müssen die Uferbereiche noch neu gemacht werden. Eine andere Grossbaustelle ist 2022 gestartet: der Ausbau der Achse Buchserstrasse-Suhrer-/Tramstrasse. Hier wurden die Arbeiten nach der einmonatigen Winterpause am 17. Januar wieder aufgenommen. Weil die Witterung aktuell zu kalt ist, verschiebt sich laut Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) die geplante Verkehrsumstellung auf die zweite Bauphase (die gegenüberliegende Strassenseite) um eine Woche auf Montag, 6. Februar.

Die folgenden Kantonsstrassenbaustellen starten 2023 - und werden mal mehr, mal weniger Auswirkungen auf den Verkehr haben:

Aarau: Entfelderstrasse

Im April startet endlich der Umbau der Haltestelle Binzenhof gemäss neuem Behindertengleichstellungsgesetz. Gleichzeitig wird die Fussgängerquerung um rund 70 Meter verschoben und neu gemacht. Die Baubewilligung liegt vor, der Landerwerb erfolgt durch AVA. Während der Bauzeit wird der Verkehr durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Geplantes Bauende ist Februar 2024. Das BVU zahlt 552'000 Franken ans Projekt.

Aarau: Versuchsbetrieb Bahnhofstrasse

Wenn die Beschwerdeführer gegen den Versuchsbetrieb mit Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse nicht noch ans Verwaltungsgericht gelangen, sollen im März die Vorbereitungsarbeiten starten. Der Versuchsbetrieb dauert ein Jahr, bis Mai 2024, und kostet rund 775'000 Franken.

Die Bahnhofstrasse in Aarau wird für den Versuchsbetrieb auch baulich angepasst. Nadja Rohner

Die Bahnhofstrasse ist nach wie vor im Gegenverkehr befahrbar (lokale Verschwenkungen über den Mittelstreifen). Die Bushaltestellen können uneingeschränkt angefahren werden. Alle Zu- und Wegfahrten sind weiterhin möglich.

Auenstein/Rupperswil: Ampelanlagen für Brücken

Die beiden Brücken, die von Rupperswil via Aareinsel nach Auenstein führen, sollen eine Lichtsignalanlage erhalten. Dies, damit es auf den nur einspurig befahrbaren Brücken und der Insel nicht zu Rückstaus kommt. Speziell: Reiter und Pferdefuhrwerke können die Grünphase mittels Handtaster verlängern.

Die Brücken zwischen Rupperswil und Auenstein erhalten eine Ampelanlage. Nadja Rohner

Die Vorarbeiten beginnen im Juli, die Baustelle dauert bis Dezember. Mitte November müssen die Brücken während zwei Wochen komplett gesperrt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 919'000 Franken.

Erlinsbach: Ausbau mit Trottoir und Belagsverstärkung

Ab dem Abzweiger Saligasse bis ausserorts nach dem Buswendeplatz wird die Saalhofstrasse saniert. Sie erhält zudem ein neues Trottoir und verbesserte Strassenquerungen für Fussgänger. Insgesamt soll das Projekt die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Baubewilligung liegt vor, der Landerwerb ist zumindest im ersten Abschnitt abgeschlossen, mit dem im März gestartet wird. Gebaut wird insgesamt bis März 2025, der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt. Der Kanton rechnet mit Kosten von 3,44 Mio. Franken.

Küttigen: Verursacherknoten Baumschulareal

Im März geht es los mit Bauarbeiten an der Bibersteinerstrasse, wo bei der Ausfahrt aus der neuen Überbauung «Baumgarten» der sogenannte «Verursacherknoten» erstellt und der Belag bis zum Abzweiger Alte Stockstrasse saniert wird. Das kostet 950'000 Franken. Der Verkehr wird mit Lichtsignalanlage und Verkehrsdienst geregelt. Die Baustelle dauert bis Oktober.

Bünztal: Medienrohr

Wie das Projekt in Küttigen ist auch das im Bünztal schon im Vorjahr angekündigt worden. Ob es dieses Mal realisiert wird? Geplant ist eine Datenleitungs-Verbindung (Glasfaser) im Bankett entlang der Kantonsstrasse zwischen Lenzburg und Villmergen. Das soll zwischen November 2023 und Oktober 2024 gemacht werden und 2,278 Mio. Franken kosten. Die Arbeiten werden grösstenteils in der Nacht durchgeführt, weshalb es nur minimale Verkehrsbehinderungen geben sollte.

Densbüren: Neuer Bachdurchlass

Ausserorts zwischen Densbüren und Herznach wird im Herbst der Bachdurchlass für den Striehöfbach ersetzt. Das kostet rund 560'000 Franken. Der Verkehr auf der Strasse zur Staffelegg wird einspurig mit Hilfe einer Lichtsignalanlage geführt.

Safenwil: Strasse wird breiter

Zwischen Kölliken und Safenwil wird die Strasse ausserorts saniert und verbreitert. Der Bauperimeter reicht vom Kreisel bis zum Ortseingang Safenwil. Los geht es im März, das Bauende ist für Mai 2024 vorgesehen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, Lichtsignalanlagen sind im Einsatz. Die Kosten belaufen sich auf 2,68 Mio. Franken.

Seon: Egliswilerstrasse und Aabachbrücke

Ab Mai wird auf der Egliswilerstrasse ausserorts der Deckbelag ersetzt, hierfür ist eine Lichtsignalanlage im Einsatz. Es wird mit Kosten von etwa 400'000 Franken gerechnet.

Die Aabachbrücke in Seon wird saniert. Anja Suter

Koordiniert mit dem Deckbelagsersatz ausserorts wird ab Juli auch innerorts der Strassenoberbau saniert. Hier kommen aber noch der Ersatz der Aabachbrücke und eine Ergänzung der Strasse mit einem Trottoir dazu. Der Verkehr wird einspurig geführt (Lichtsignalanlage), es ist bereichsweise aber auch eine Komplettsperrung nötig. Dieses Projekt schlägt mit rund 6,9 Mio. Franken zu Buche.

Beide Seoner Baustellen dauern bis Ende 2024.

Uerkheim: Termin für Bachdurchlass-Sanierung verschoben

Der Durchlass des Hinterwilerbachs unter der Dorfstrasse weist Schäden auf und muss ersetzt werden. Ursprünglich war dies für Juli bis November geplant, aber der Termin verschiebt sich mindestens auf Herbst/Winter. Aktuell werden weitere Detailuntersuchungen durchgeführt und anschliessend das Bauprojekt als Grundlage für die Genehmigung ausgearbeitet. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 495'000 Franken.

Unterentfelden: Brücke braucht Hilfe

Im Südosten der Gemeinde, praktisch an der Grenze zu Oberentfelden und Suhr, kreuzen sich die Suhrerstrasse (oben drüber) und die Suhrentalstrasse (untendurch). Nun muss die Brücke der Suhrerstrasse mittels Schubverstärkung instandgestellt werden, «um die Tragsicherheit zu gewährleisten», so der Kanton. Noch laufen Abklärungen zum genauen Vorgehen. Es wird aber sicher zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im August soll es losgehen, die Bauzeit wird rund vier Monate betragen. Es sind Kosten von 532'000 Franken budgetiert.

