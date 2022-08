Stipendienfonds Wenn längst verstorbene Ortsbürger anderen unter die Arme greifen In vielen Gemeinden haben einst einflussreiche und finanzstarke Bürgerinnen und Bürger Strukturen erstellt, die minderbemittelten Menschen helfen sollen. Viele dieser Fonds und Stiftungen drohen inzwischen in Vergessenheit zu geraten. Florian Wicki Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Das Mehrfamilienhaus an der Berner Sahlistrasse 27 speist einen Fonds, mit dem bedürftige Bürgerinnen und Bürger in Leutwil unterstützt werden. Screenshot Google

Die Schweiz ist das Land der Stiftungen – alleine im vergangenen Jahr wurden hierzulande 365 neue gemeinnützige Stiftungen ins Leben gerufen, quasi eine pro Tag. Somit beläuft sich die Anzahl der Stiftungen nun auf 13'667. Auch wenn der Kanton Aargau mit rund sieben Stiftungen pro 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner in Sachen Dichte das nationale Schlusslicht bildet, auch die insgesamt 467 Stiftungen hier können sich sehen lassen.

In der Region gibt es extrem nischige Einrichtungen wie etwa den Gränicher Anna-Müller-Lüscher-Fonds, der minderbemittelten Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern Beiträge an Brillen auszahlt. Oder die Lenzburger Arnold-Merz-Stiftung, die Turnerinnen und Turnern oder deren Familien unterstützt, wenn sie durch Unfall oder Krankheit in eine finanzielle Notlage geraten sind.

Ein Müheler rettete die heutige Haco-Group

Viele dieser Stiftungen und Fonds drohen, immer mehr in Vergessenheit zu geraten. So zum Beispiel der Dr.-Gottlieb-Lüscher-Fonds aus Muhen. Der 1897 geborene und 1984 verstorbene Gottlieb Lüscher wäre Ende Mai 125 Jahre alt geworden. Lüscher wuchs als ärmlicher Bauernsohn in Muhen auf, ihm wird nachgesagt, dass er die Bezirksschule in Kölliken besuchte und mangels Fahrrad den Schulweg täglich zu Fuss bestreiten musste. Später soll er als ETH-Student mehrmals im Monat von Zürich nach Muhen und wieder zurück gereist sein, das ebenfalls zu Fuss.

Lüscher studierte Chemie, doktorierte und arbeitete nach dem Studium bei der Haco AG (heute Haco-Group), damals ein defizitäres Pharma- und Nahrungsmittelunternehmen. Die Kehrtwende von Haco in Richtung schwarze Zahlen wird zu einem bedeutenden Teil Lüscher zugeschrieben, er soll 1926 neben der wissenschaftlichen auch die technische Leitung im Betrieb übernommen und das Unternehmen 1927 mit einem Verfahren zur Herstellung von Würze vor dem Konkurs gerettet haben, heisst es etwa im Historischen Lexikon der Schweiz.

Nachfrage schwankt in Muhen

Als vermögender Mann stiftete Lüscher der Gemeinde, in der er aufgewachsen ist, zum einen ein Altersheim. Weiter widmete er – wohl in Erinnerung an seine eigene Schulzeit – 200'000 Franken dem wohltätigen Zweck, diese werden inzwischen von der Gemeindeverwaltung Muhen verwaltet und in Form von Stipendien an Studierende mit Heimatort Muhen ausbezahlt. Laut Reglement geht das Geld an «heimatberechtigte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger unter 30 Jahren, unabhängig vom aktuellen Wohnsitz, die eine Ausbildung auf Sekundärstufe II oder Tertiärstufe absolvieren», also eine Berufslehre oder ein Studium.

Valerie Deiss, Gemeindeschreiberin in Muhen. Zvg

Die Nachfrage schwankt, erklärt Gemeindeschreiberin Valerie Deiss auf Anfrage: «Jährlich erhalten wir etwa sechs bis acht Gesuche, acht sind aber schon viel.» Drei bis vier Gesuche würden dann auch gutgeheissen, der maximale Beitrag pro Schuljahr und Person betrage 3000 Franken. Der häufigste Ablehnungsgrund, so Deiss, sei, wenn sich eigentlich Anspruchsberechtigte schon vor Studienbeginn melden würden: «Die Leistungen erfolgen nach Ablauf des Ausbildungsjahres unter Nachweis der Erreichung des Ausbildungsziels.»

Unternehmerfamilie bescherte Leutwil ein Renditeobjekt

Auch die Gemeinde Leutwil hat einen solchen Stipendienfonds, den Robert-Aeschbach-Fonds. Dieser wird aus den Einnahmen eines Mehrfamilienhauses an der Berner Sahlistrasse, unweit des Bahnhofs mitten in der Stadt, gespiesen. So war der «Leutwyler Post», einem Mitteilungsblatt eines Komitees, dass sich aus Menschen zusammensetzt, die den Nachnamen Leutwyl teilen, im Jahr 1960 zu entnehmen: «Die Ortsbürgergemeinde Leutwil ist von der in Bern im September 1959 verstorbenen Frau Mathilde Aeschbach-Kissling, Bürgerin von Leutwil, zur Universalerbin eingesetzt worden.»

Der Wert des hinterlassenen Vermögens, zum Teil aus Liegenschaften bestehend, beziffere sich auf über 200'000 Franken. Und: «Es soll in einen ‹Roland-Aeschbach-Fonds› angelegt und zur beruflichen Ausbildung junger Bürgerinnen und Bürger von Leutwil verwendet werden.»

Lukas Spirgi, Gemeindeammann von Leutwil. Britta Gut

Die Familie Aeschbach sei eine Unternehmerfamilie gewesen, erklärt Gemeindeammann Lukas Spirgi, mit einem unmittelbaren Bezug zur Gemeinde. Der Gemeinderat verwalte den Stipendienfonds, so Spirgi: «Wir erhalten pro Jahr um die zehn Gesuche.» Von den Mieteinnahmen der Berner Liegenschaft muss nach Abzug aller Aufwendungen die Hälfte zu gleichen Teilen auf alle Anspruchsberechtigten verteilt werden, der Rest dann anhand der jeweiligen finanziellen Verhältnisse. Spirgi: «So bezahlen wir pro Gesuch zwischen 700 und 2000 Franken aus.»

Die amerikanische Grossbank JPMorgan Chase als Willensvollstreckerin

In Othmarsingen ist es nicht ein Stipendienfonds, der sich um minderbemittelte Studierende kümmert, sondern eine Stiftung, die Max-Marti-Stiftung. Klammerbemerkung: Der Unterschied zwischen einer Stiftung und einem Fonds liegt primär darin, dass eine Stiftung eine eigene Rechtspersönlichkeit aufweist, während bei einem gemeinnützigen Fonds immer eine Behörde, wie etwa eine Gemeinde, ein Kanton oder der Bund, als Schirmherr dabei ist.

Die Stiftung wurde mit dem Vermögen von Max Marti gegründet, wie Stiftungsratspräsident Michael Tomasoni erklärt: «Max Marti war ein Bürger von Othmarsingen, der nach Illinois in den USA ausgewandert ist.» Da sei er offenbar geschäftlich sehr erfolgreich gewesen. Als er 1969 in Aarau gestorben sei, habe er per letztwillige Verfügung sein gesamtes Vermögen (und das seiner bereits vor ihm verstorbenen Frau Rose Marti-Horber) auf die Oak Park Trust & Savings Bank – die heutige JPMorgan Chase Bank – übertragen.

Die Max-Marti-Stiftung, deren Rechnungsführung von der Finanzverwaltung Othmarsingen bestellt wird, hat laut ihrem Reglement drei Stiftungszwecke. Erstens die Finanzierung eines jährlichen, ganztägigen Autobus-Ausfluges für die betagten Einwohner von Othmarsingen, verbunden mit einem guten Essen.

Zweitens die Unterstützung der Ausbildung begabter aber minderbemittelter Schülerinnen und Schüler von der Bezirksschule an, die in Othmarsingen wohnen oder Kinder von anderswo in der Schweiz lebenden Othmarsinger Ortsbürger sind. Und drittens, falls nach den ersten beiden Zwecken noch Geld übrig ist, werden Arme und Bedürftige der Gemeinde Othmarsingen unterstützt, die Kirchen im Dorf verschönert oder kulturelle Projekte gefördert.

