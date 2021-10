Westaargau: Nur die Hälfte der Einwohnenden darf mitbestimmen

Stimm- und Wahlrecht In manchen Gemeinden darf nicht mal die Hälfte der Einwohnenden mitbestimmen Wer noch nicht 18 ist oder keinen Schweizer Pass hat, ist von der politischen Teilnahme ausgeschlossen. In manchen Gemeinden ist das lediglich etwa ein Viertel aller Einwohner, in anderen die Hälfte. Eine Übersicht zur Situation im Westaargau. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Für alle? In Buchs dürfen nur gut 50 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner im November den Einwohnerrat wählen. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Reinach gehört zwar mit 8916 Einwohnerinnen und Einwohnern (per Ende Juni 2021) zu den grössten Gemeinden der Region. Von diesen durften am letzten Abstimmungssonntag am 26. September aber nur 4438 Personen abstimmen und den neuen Gemeinderat wählen. Die anderen sind von der politischen Teilnahme ausgeschlossen – weil sie keinen Schweizer Pass haben oder noch nicht 18 Jahre alt sind.

Es gibt Gemeinden, bei denen um die zwei Drittel aller Einwohnerinnen und Einwohner an die Urne oder die Gmeind dürfen. Seengen zum Beispiel, Birrwil, Leutwil oder Egliswil, aber auch Uerkheim und die Ruedertal-Gemeinden, Auenstein, Biberstein oder Densbüren. Wiliberg mit seinen knapp 82 Prozent ist aufgrund seiner Grösse (166 Einwohnende) statistisch immer etwas mit Vorsicht zu geniessen.

Der Anteil Stimmberechtigter an der Gesamtbevölkerung sagt nicht nur etwas aus über das mögliche Kandidatenfeld für politische Ämter. Sie ist auch in drei aktuellen Diskussionen relevant. Erstens: Sollen Auslän- derinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene mitbestimmen dürfen?

Zweitens: Soll das Stimmrechtsalter 16 eingeführt werden? Und drittens: Sollen die Sitze im Grossen Rat künftig nicht mehr nach Bevölkerungsstärke an die Bezirke vergeben werden, sondern nach Anzahl der Stimmberechtigten?

Vorerst ändert sich im Aargau nichts

Der Aargauer Grosse Rat hat im August einen Vorstoss, der einem (für die Gemeinden fakultativen) Stimm- und Wahlrecht den Weg geebnet hätte, abgelehnt. In mehreren Kantonen, vor allem in der Westschweiz, beseht es jedoch schon länger in verschiedenen Ausprägungen. Und Städte wie Aarau haben sich explizit dafür ausgesprochen. Bislang vergeblich, zuerst bräuchte es eine Änderung auf Kantonsebene.

Stimmrechtsalter 16 ist in mehreren Kantonen, wie auch auf Bundesebene, ein Thema. In Glarus an der Landsgemeinde dürfen 16- und 17-Jährige schon seit 2007 abstimmen. Aus Bundesbern kommen positive Signale diesbezüglich. Uri hat im September Nein gesagt. Im Kanton Zürich hat der Kantonsrat erst diese Woche dafür gestimmt (kantonale und kommunale Ebene), die Volksabstimmung kommt noch. Der Aargauer Grosse Rat hat sich im März dagegen ausgesprochen.

Die Sitzverteilung für den Grossen Rat war 2020 ein Ärgernis für die Brugger: Der Bezirk verlor einen seiner elf Grossratssitze an den Bezirk Lenzburg, weil die Brugger Bevölkerung weniger stark gewachsen war als die Lenzburger. Ein Komitee sammelte Unterschriften für ei-ne Volksinitiative, die erreichen sollte, dass künftig die Anzahl Stimmberechtigte und nicht mehr die reine Bevölkerungszahl als Grundlage zur Berechnung der Sitze dient. Die Initiative kam jedoch nicht zustande.

Grosse Unterschiede auch bei Stimmbeteiligung

Die Anzahl Stimmberechtigten ist das eine. Wie viele von ihnen an die Urne gehen, das andere. Hier bestehen in der Region grosse Unterschiede, wie man ebenfalls am Abstimmungssonntag von Ende September sehen kann. Weil nicht in allen Gemeinden spannende Gemeinderatswahlen stattfanden, taugt als Vergleichswert die Vorlage «Ehe für alle».

Die zweithöchste Stimmbeteiligung im Kanton wies Biberstein auf (69,1 Prozent; nur Mellikon im Zurzibiet hatte mehr als 70 Prozent). Über 60 Prozent betrug die Stimmbeteiligung auch in Wiliberg, Zetzwil, Küttigen, Aarau und Unterentfelden. Schlusslicht der Region ist Holderbank mit 41,4 Prozent. Weniger als 45 Prozent der Stimmberechtigten gingen auch in Menziken, Fahrwangen, Burg, Safenwil, Brunegg, Reinach und Unterkulm an die Urne.

Von den 4438 Stimmberechtigten haben in Reinach nur 44,5 Prozent überhaupt an der Abstimmung zur «Ehe für alle» teilgenommen. 1975 Personen – in einer Gemeinde mit über 8000 Einwohnenden. «Immerhin so viele», muss man sagen, denn an der letzten Gemeindeversammlung waren nur 86 Personen anwesend. Also knapp 2 Prozent.