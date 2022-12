Stelle besetzt Aarau hat einen neuen Stadtschreiber – Fabian Humbel wechselt aus Zofingen in die Kantonshauptstadt Der 43-Jährige Fabian Humbel wechselt per 1. April von Zofingen nach Aarau. Einst politisierte er selber. Nadja Rohner 22.12.2022, 14.27 Uhr

Fabian Humbel wechselt nach Aarau. Bild: zvg

Per 1. Dezember hatte der bisherige Aarauer Stadtschreiber Daniel Roth als Generalsekretär ins Departement der Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli gewechselt. «Wir gehen davon aus, dass wir eine gewisse Zeit mit Stellvertretungen arbeiten müssen», sagte im September Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Nun ist immerhin die Nachfolge gewählt: Fabian Humbel, Jurist mit Doktortitel und Gemeindeschreiberdiplom, tritt seine Stelle in Aarau am 1. April 2023 an.

Der 43-Jährige ist seit 2018 als Stadtschreiber und Leiter Bereich Kanzlei bei der Stadt Zofingen tätig. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Credit Suisse AG und der Baloise Bank SoBa AG tätig. Aktuell lebt er in Unterentfelden.

Während mehr als zehn Jahren war Fabian Humbel in der Region Baden auf Gemeindeebene politisch aktiv, etwa als Einwohnerrat und danach vier Jahre als Gemeinderat für das Ressort Tiefbau/Werke und Kultur/Sport in Obersiggenthal. Er politisierte für die FDP. Sein Vorgänger in Aarau, Daniel Roth, stand der CVP (heute Mitte) nahe.