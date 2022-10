Steiler Anstieg In Buchs explodieren die Subventionskosten für die Kinderbetreuung Buchs gibt fast doppelt so viel für Subventionen gemäss Kinderbetreuungsgesetz aus als ursprünglich vorgesehen. Die Gründe sind nicht klar, der Gemeinderat will nun aber Gegensteuer geben. Nadja Rohner 23.10.2022, 20.03 Uhr

In Buchs machen die Subventionskosten mittlerweile deutlich mehr als zwei Steuerprozent aus. Valentin Hehli / AAR

195’000 Franken pro Jahr. So viel hat Buchs budgetiert, um Eltern bei der Finanzierung von familien- und schulergänzender Kinderbetreuung unter die Arme greifen zu können. Voraussetzung für die Subventionen ist, dass der Anbieter des Betreuungsplatzes über eine behördliche Betriebsbewilligung verfügt, was beispielsweise bei Nannies nicht der Fall ist. Anspruch auf die Subventionen, die sich auf das Kinderbetreuungsgesetz (Kibeg) stützen, haben eigentlich nur Kinder berufstätiger Eltern – aber es gibt Ausnahmen. Konkret: Subventionen aufgrund von «Sozialindikationen». Das sind beispielsweise Kinder, deren Eltern durch die Gemeinde angeordnete Beschäftigungsprogramme oder Deutschkurse absolvieren. Oder Kinder von Eltern, die zwar nicht arbeiten, aber – zum Wohl des Kindes – dringend Hilfe brauchen. Etwa weil sie psychisch oder physisch überlastet sind oder weil die sprachliche Integration des Kindes leidet oder weil dessen allgemeine Entwicklung gefährdet ist.

Und diese Subventionen nach Sozialindikationen schlagen plötzlich ganz erheblich zu Buche. «Die Kosten explodieren», sagte der Ressortinhaber, Vizegemeindepräsident Anton Kleiber, an der Einwohnerratssitzung letzte Woche.

Auslöser für dieses Statement war eine Anfrage von Thomas Meier (SP) gewesen. Er wollte wissen, wer genau von den Subventionen profitiert. Kleiber erklärte, dass schon 2020 die Totalausgaben für alle Subventionen (normal und nach Sozialindikation) bei 218’000 Franken gelegen hatten, bereits deutlich mehr als die prognostizierten 195’000 Franken. «Der Anteil Dossiers mit Sozialindikation lag damals bei rund 37 Prozent», sagte er. Heisst: 63 Prozent jener Eltern, die Subventionen erhalten haben, sind berufstätig. Doch im Jahr 2021 ist plötzlich etwas gekippt – was, weiss Kleiber auch nicht genau, das müsse man nun genauer anschauen, sagt er auf Anfrage. In jenem Jahr wurden nämlich ganze 353’000 Franken an Subventionen ausbezahlt, und dieses Mal betrug der Anteil Dossiers mit Sozialindikation rund 60 Prozent oder in absoluter Zahl: 39 Dossiers. In 27 dieser 39 Fälle sind die Eltern zwar nicht berufstätig, absolvieren aber angeordnete Beschäftigungsprogramme oder Deutschkurse. Bei den restlichen zwölf Fällen müssen die Kinder zu ihrem eigenen Wohl extern – in einer Kita, einem Hort oder unter Umständen einer Tagesfamilie – betreut werden.

Das Problem: Der Einwohnerrat hat im «Reglement für die Ausrichtung von Beiträgen an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung» zwar definiert, wer Anspruch auf die Subventionen hat, was unter anderem vom steuerbaren Einkommen und Vermögen der Eltern respektive Stiefeltern abhängt. Aber: Das Total der Subventionssumme wurde nicht gedeckelt. «Was dazu führt, dass die Beiträge nun schon doppelt so hoch sind wie ursprünglich geplant», so Anton Kleiber. «Für 2022 gehen wir basierend auf Prognosen mittlerweile davon aus, dass es 380’000 Franken sein werden.»

Anton Kleiber betont, es wäre nun einfach, den Flüchtlingen die Schuld für die explodierenden Kosten in die Schuhe zu schieben, aber das treffe nicht zu. Jedenfalls nicht alleine. «Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem», sagt der Vizepräsident, der hauptberuflich eine Schule leitet. Ein Punkt: «Die Grosseltern, die früher bei der Kinderbetreuung eine tragende Rolle gespielt haben, haben heute oft selbst ein so aktives Leben, dass sie keine Zeit mehr finden.» Bei Migrantenfamilien kommt hinzu, dass die Grosseltern oft nicht im selben Land leben.

Wo auch immer der Hund begraben liegt: Buchs, dessen finanzielle Lage nicht rosig ist, kann nicht einfach zuschauen, wie die Kosten steigen und steigen. «Wir müssen das Problem nun vertieft anschauen und Lösungen suchen», sagt Kleiber. Eine Möglichkeit wäre, einfach die Schwelle an Einkommen und Vermögen, unter welcher Eltern Subventionen beantragen können, zu senken, damit insgesamt weniger Familien profitieren können. «Doch es wäre meiner Ansicht nach nicht fair, dass jene, die ordentliche Subventionen beantragen, zurückstecken müssen, weil die Fälle mit Sozialindikationen zunehmen», so der Vizepräsident. Das würde Buchs auch unattraktiver machen für Doppelverdienende. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Pille zu schlucken und einfach einen höheren Totalbetrag zu budgetieren. Da wäre man aber rasch im Bereich von mindestens einem zusätzlichen Steuerfussprozent (in Buchs 150’000 Franken). Denkbar wäre auch, die Fälle mit Sozialindikation über ein anderes Kässeli laufen zu lassen – was die Gesamtkosten aber auch nicht senkt. «Wir wissen noch nicht, wie wir das lösen», sagt der Vizegemeindepräsident. «Aber es ist klar, dass wir nicht einfach zuschauen können, wie die Kosten das Budget Jahr für Jahr übersteigen.»

Kleiber nimmt auf Anfrage auch Stellung zum immer wieder geäusserten Vorwurf, wonach Buchs generell weniger grosszügig sei mit Subventionsbeiträgen als andere Gemeinden. Auf jeden Fall weniger spendabel als die Stadt Aarau, was insofern relevant ist, als dass Buchs und Aarau eine gemeinsame Kreisschule führen. Diese soll notabene künftig auch für die Tagesschule und die schulergänzende Betreuung zuständig sein (Urnenabstimmung hierzu im November). Kleiber sagt, er kenne diesen Vorwurf, aber keine konkreten Zahlen. «Für den Gemeinderat ist klar: Wir müssen im regionalen Vergleich zwar mithalten können, aber nicht im direkten Vergleich mit der sehr viel finanzkräftigeren Stadt Aarau. Obwohl wir eine gemeinsame Kreisschule haben, sind Unterschiede in den Subventionen legitim.»