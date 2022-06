Staffelbach: Eines der ältesten Häuser verrät seine Geheimnisse

Staffelbach Unter dem Kuhstall war einst die Küche – wie eines der ältesten Häuser des Kantons jetzt seine Geheimnisse verrät Als David Wälchli vor sieben Jahren sein Hochstudhaus in Staffelbach kaufte, ahnte er noch nicht, welche baugeschichtlichen Trouvaillen es ihm offenbaren würde. Beim Ausbau des Heustocks kommen jetzt weitere Relikte früherer Generationen zum Vorschein. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Das Hochstudhaus in Staffelbach mit Baujahr 1578 ist eines der ältesten Gebäude dieser Bauart, das noch steht. Pascal Bruhin

«Es ist eine kleine Wundertüte, dieses Haus.» Wenn David Wälchli von seiner Immobilie erzählt, blitzt dieser besondere Funken in seinen Augen auf. Als der gebürtige Fricktaler 2015 das Hochstudhaus in Staffelbach in einem Inserat erblickte, war es um ihn geschehen. Dass es schon damals unter Ortsbildschutz stand, schreckte viele Interessenten ab. Nicht so David Wälchli. Heute steht das Haus unter kantonalem Denkmalschutz, neu sogar mit Unterstützung des Bundes.

Als Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Aargau beschäftigt sich Wälchli seit rund 40 Jahren mit dem architektonischen Erbe früherer Generationen. Das markante Haus im Suhrental ist aber auch für ihn etwas ganz Besonderes: «Die Fassade ist fast komplett im ursprünglichen Zustand erhalten. Das ist eine Seltenheit im Kanton Aargau», erklärt er, während er die AZ um und in das Gebäude führt.

An der Fassade wurde über all die Jahrhunderte kaum etwas verändert. Eine Seltenheit im Kanton, wie Besitzer David Wälchli sagt. Pascal Bruhin

Dach ist Sonnen- und Regenschirm in einem

Die Vorbesitzerfamilie «s'Möslis» hatte das Haus kaum verändert, wodurch eines der ältesten Hochstudhäuser, das noch steht, baugeschichtlich noch wertvoller wurde. 1578 wurde es erbaut, 1744 aufgestockt– vermutlich wegen der Hochwassergefahr durch die angrenzenden Suhre –, wie eine weitere Inschrift an der Hausfassade verrät.

Wälchli schwärmt von der speziellen Dachform des Hauses: «Im Sommer ist es im Innern schön kühl, in der dunklen Jahreszeit, wenn die Sonne tief steht, kommt genügend Sonne rein. Das Dach ist wie ein grosser Sonnenschirm.» Das Haus sei ideal nach Süden ausgerichtet. Ursprünglich war das Haus mit einem Strohdach versehen.

Ein Blick unter das Dach des Hochstudhauses. Ursprünglich war es mit Stroh belegt. Pascal Bruhin

Weiter führt er am Haus vorbei in den Garten, den er im Barockstil wiederhergestellt hat. Ob der Garten früher genau so ausgesehen hat, kann er nicht kontrollieren: «Ich habe frei interpretiert», meint er schmunzelnd. 30 Aren Land gehören insgesamt zum Anwesen.

So könnte er früher ausgesehen haben: Den Garten hat David Wälchli im Barockstil eingerichtet. Pascal Bruhin

Schon seit 2018 bewohnt Wälchli nun den Hauptteil des Hauses. Er wurde innen wie aussen mit Beratung und unter Vorgaben der Kantonsarchäologie, die auch 20 Prozent der Baukosten übernimmt, sehr zurückhaltend renoviert und ertüchtigt. Dies auf einen Zustand zurückgebaut, wie er früher einmal war. Dabei kommen immer wieder neue Geheimnisse, die das alte Gemäuer jahrhundertelang zu verbergen wusste, zu Tage.

Alt trifft neu: Den Hauptteil des Hauses bewohnt Wälchli seit 2018. Pascal Bruhin

Im Haus residierte wohl ein Gesandter aus Bern

«Vor einiger Zeit sass ich im Garten und blickte auf die Fassade des Hauses», erzählt Wälchli. «Plötzlich entdeckte ich eine Jahreszahl, 1748, und Fragmente des Bernertatzen, dem Signet der Berner Obrigkeit.» Offenbar diente das Haus einem Verwaltungsbeamten des damaligen Stadtstaats Bern als Wohn- oder/und Amtssitz.

Wer (sehr) genau hinschaut, erkennt an der einen Hausfassade die Jahreszahl 1748 sowie Fragmente des Berner Wappens. Pascal Bruhin

Im ehemaligen Kuhstall offenbart das Haus schon seine nächste Überraschung: Wo einst das Rindvieh stand, befand sich bis ins 19. Jahrhundert hinein die Küche des Herrschaftshauses. Rund einen Meter tief haben Wälchli und das Team der Kantonsarchäologie in mühevoller Handarbeit nun bereits gegraben. Zum Vorschein kam der Fussboden, der damaligen Küche sowie die Überreste eines Turmofens aus spätrenaissancelicher Zeit. An der hinteren Aussenfassade deutet noch deutlich sichtbare Rauchschwärze darauf hin, dass hier einmal mit Holz gefeuert und gekocht wurde.

Einen Kamin gab es damals nicht: Rauchschwärze an der Fassade deutet darauf hin, dass hier einmal mit Holz gefeuert wurde. Pascal Bruhin

Ob sich unter dem ehemaligen Küchenboden noch mehr verbirgt, das gilt es nun herauszufinden. Möglich, dass sich darunter noch weitere Fundstücke aus einer noch früheren Zeit verbergen. In den Geschossen über der ehemaligen Küche respektive des ehemaligen Kuhstalls entsteht derweil neuer Wohnraum. Wälchlis Partnerin soll die auf der früheren Heubühne entstehende Wohnung beziehen.

Rund einen Meter tief haben David Wälchli und das Team der Kantonsarchäologie bereits in mühevoller Handarbeit gegraben. Pascal Bruhin

Sitzgelegenheiten am Fester kamen zum Vorschein

Und auch hier kam Überraschendes zum Vorschein. In dem bis jüngst genutzten Heustock zeigt sich nach dem Rückbau wieder die ursprüngliche Belle Etage, aus dem 16. Jahrhundert mit Sitznischen in den Fenstern. Wälchli setzt sich auf einen der zwei das Fenster säumenden gemauerten Vorsprünge. «Die Menschen verrichteten damals möglichst viele Arbeiten mit Tageslicht, so kann man sich gut vorstellen, dass hier einst eine Schreibstube eingerichtet war», führt er sichtlich begeistert über seinen Fund aus.

David Wälchli zeigt, wie sich die Menschen früher auf die Sitznische am Fester gesetzt haben, um etwa ein Buch zu lesen. Pascal Bruhin

«Es steckt sehr viel Baugeschichte in diesem Haus», sagt er weiter. Ob und welche Entdeckungen bei der Instandsetzung des Staffelbacher Hochstudhauses noch auf ihn warten, darauf ist Wälchli gespannt. Immer noch bewundernd hält er fest: «Früher hat man keine statischen Berechnungen gemacht. Erfahrungswerte bestimmten das Bauhandwerk der Zimmerleute, Maurer und Steinmetze. Und es hat trotzdem 455 Jahre gehalten.» Und das Haus wird wohl mindestens noch einmal ebenso lang stehen bleiben.

