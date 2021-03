Stadtratswahlen in Aarau Nur vier Stimmen gaben den Ausschlag: Silvia Dell'Aquila schlägt Oliver Bachmann und kandidiert für die SP Die SP Aarau hatte ein Luxusproblem: Gleich zwei profilierte Persönlichkeiten wollten den Sitz von Stadtrat Daniel Siegenthaler verteidigen. Die Generalversammlung entschied sich für Diversität - und nominierte die lesbische Frau mit Migrationserfahrung. Nadja Rohner 26.03.2021, 18.26 Uhr

Silvia Dell'Aquila (45)

Vor dreieinhalb Jahren tat Silvia Dell’Aquila etwas, von dem man hätte annehmen können, dass sie sich damit sämtliche Türen bei der SP Aarau zuschlägt: Sie kandidierte wild für den Stadtrat und deklarierte ihre Zugehörigkeit zur Stadtpartei als «sistiert». Zuvor war sie in der parteiinternen Ausmarchung unterlegen; Daniel Siegenthaler wurde neben der Bisherigen Franziska Graf als Stadtrat nominiert.

Gewählt wurde Dell’Aquila nicht; sie lag 165 Stimmen hinter Suzanne Marclay-Merz (FDP) zurück. Offensichtlich ist mittlerweile alles vergeben und vergessen: Die SP schickt Dell’Aquila als Stadtratskandidatin für die Gesamterneuerungswahlen im kommenden September ins Rennen – sie soll den Sitz verteidigen, den Daniel Siegenthaler verlässt. Damit hat sie sich im Nominationsverfahren gegen einen Konkurrenten durchgesetzt, dem viele ein Durchmarschieren in den Stadtrat zugetraut hatten: Oliver Bachmann.

52 Prozent der Stimmen für Silvia Dell’Aquila

Laut SP-Vorstandsmitglied Leona Klopfenstein stimmten 52 Prozent der 80 Teilnehmenden an der Generalversammlung für Dell’Aquila, 48 Prozent für Bachmann – vier Stimmen machten den Unterschied. Die Bisherige Franziska Graf, die Lust auf eine dritte Amtsperiode hat, wurde ebenfalls nominiert. Eine Dreierkandidatur sei nicht mehr angesprochen worden, so Klopfenstein.

Silvia Dell’Aquila unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den Kandidierenden, die in all den Jahren zuvor in den Stadtrat wollten. Das hat auch die Findungskommission der SP herausgestrichen. «Sie ist die einzige Mieterin im Kandidierendenfeld», erläutert Leona Klopfenstein. «Sie hat als Seconda den Einbürgerungsprozess durchlaufen und wäre die erste Person mit Migrationserfahrung im Stadtrat.» Und: Dell’Aquila wäre Aaraus erste lesbische Stadträtin.

Sie hat zudem einen grossen Erfahrungsrucksack – zuerst als Einwohnerrätin, mittlerweile als Grossrätin. Als solche wurde sie im letzten Herbst mit dem besten Resultat überhaupt auf dem Platz Aarau bestätigt. Die ehemalige Lenzburgerin hat die Plattform weloveaarau.ch gegründet. Sie ist Soziologin und arbeitet als Geschäftsführerin des VPOD Aargau-Solothurn. Die Findungskommission beschreibt Dell’Aquilas Kampf gegen die Verselbstständigung der Aarauer Alters- und Pflegeheime als ihren grössten Erfolg. Sie setze sich auch für eine Öffnung des Kasernenareals, für eine kulturelle Zwischennutzung der Torfeld-Süd-Brache und die Einführung des kommunalen Stimm- und Wahlrechts für Ausländer ein.

In Lenzburg aufgewachsen: Die Grüne Nationalrätin Irène Kälin und SP-Grossrätin Silvia Dell'Aquila.

Bachmann akzeptiert Resultat, lässt aber eine Türe offen

Während Silvia Dell’Aquila relativ pointiert links politisiert, gehört Gegenkandidat Oliver Bachmann zu den gemässigteren SP-Vertretern. Die Findungskommission hat ihm attestiert, dass er auch aus der Mitte Stimmen holen kann. Auch er ist hervorragend vernetzt, unter anderem durch sein langjähriges Pfadi-Engagement. In seinen 14 Jahren als Einwohnerrat, teils als Fraktionschef, wurde der dreifache Vater jeweils mit Glanzresultaten gewählt. Der Betriebswirt mit Erfahrung im Bereich Stadtentwicklung und Standortförderung gilt als Initiant des «Zukunftsraum».

Oliver Bachmann

Er erklärt sich seine Niederlage so: «Die Findungsgruppe hat ihre Empfehlung zu Gunsten von Silvia insbesondere auf die Geschlechterfrage und ihre Nähe zur Kultur, das Ressort von Daniel Siegenthaler, gestützt.» Leid tue ihm das für sein Wohnquartier, die Telli, «die als grösstes Quartier der Stadt nun wohl eine sechste Legislatur in Folge aus dem Stadtrat ausgeschlossen bleibt. Hierzu ist eine Grundsatzdiskussion nötig». Er akzeptiere jedoch das Resultat und ziehe keine wilde Kandidatur in Betracht, sagt Bachmann. Jedenfalls nicht dieses Mal: «Eine Kandidatur in der Zukunft ist im Rahmen des Möglichen.» Bei den Einwohnerratswahlen wird er nicht antreten.