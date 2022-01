Der erste Aarauer Kinoabend wurde beinahe zur Katastrophe

Stadtgeschichte Überhitzte Apparaturen, lange Gesichter – der erste Aarauer Kinoabend hätte beinahe in einer Katastrophe geendet Das angekündigte Aus des «Ideal» bietet Gelegenheit für einen Blick zurück in die Lichtspieltheatergeschichte. Vor gut 125 Jahren schnurrte hier zum allerersten Mal ein Kinematograf – und um die Aarauerinnen und Aarauer war es geschehen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 22.01.2022, 20.35 Uhr

Hier, im Keller des Hotels Gerber Terminus am Bahnhof, flimmerte im November 1896 das allererste Mal ein Film über die Leinwand. Bahnhof Aarau – Chronik eines Baudenkmals

Die allererste Kinovorführung in Aarau, sie hätte beinahe in einer Katastrophe geendet: Am 8. November 1896 war’s, im Keller des mondänen Hotels Gerber-Terminus am Bahnhofplatz, als die Aarauerinnen und Aarauer zum ersten Mal für den Genuss einer kinematografischen Vorführung zusammenkamen. Acht Filme sollten gezeigt werden, darunter «Die Zarenkrönung in Moskau». Doch daraus wurde nichts, zumindest nicht in jener Nacht.

Wie das «Aargauer Tagblatt» im Februar 1970 in einem Artikel mit dem Titel «Wie das Kinotheater nach Aarau kam» schrieb, begann das Filmgastspiel nämlich so: «Das damals ebenfalls noch sehr junge Aarauer Elektrizitätswerk lieferte einen Strom, der den Edisonschen Apparaturen nicht zusagte, sodass sie bockten und sogleich heissliefen, was gefährlich war. Wie gefährlich – das ahnte man damals noch nicht.» Denn das Zelluloid, aus dem Filmstreifen damals gemacht war, ist hochgradig brennbar, explodiert regelrecht.

«Von da an galt der Kinematograf als Sorgenbrecher ersten Ranges»

Doch es geschah nichts, zum Glück. Die vier Folgevorstellungen konnten ohne Probleme durchgeführt werden. Und von da an waren die Aarauerinnen und Aarauer dem Kino erlegen. Höhepunkt war ein Kinoabend im Saalbau, mitsamt Produktionen der Stadtmusik und des Cäcilienvereins, und als die Veranstalter den Film von Wasserspringern rückwärts laufen liessen und diese Füsse voran aus dem Wasser auftauchten, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. «Von da an galt der Kinematograf als Sorgenbrecher ersten Ranges, der aus Stunden Minuten zu machen verstand und das Weltbild des einzelnen Bürgers auf eine Art ausweitete, wie man sich das kurz zuvor niemals hätte vorstellen können», schrieb das AT.

Im Herbst 1898 wurde gar der jüngste Maienzug im Bewegtbild gezeigt, 1902 sahen die Aarauerinnen und Aarauer mit «Die Jungfrau von Orléans» das erste zusammenhängende Filmdrama. Eine überwältigende Erfahrung damals, auch wenn die Stummfilme eines Kommentators bedurften und zwischen den Sprechpausen mit Klavier und Harmonium begleitet wurden.

Hier, im Haus «Münz» im Hammer, wo der Kanton ab 1804 sein erstes Münz prägte, befand sich auch das erste Aarauer Kino. Dazu mussten die Kinogänger über den schmalen Steg zirkeln. AZ

Kam Aarau über Jahre immer wieder dank fahrender Kinematografen, die sich in Schaubuden im Schachen einmieteten, in den Filmgenuss, richtete Otto Brunner im Dezember 1909 im Gewölbekeller der ehemaligen «Münz» im Hammer das erste ständige Kinotheater ein. Bald schon zügelte Brunner in die Brauerei Holzach an der Bahnhofstrasse (heute AZ Medienhaus), dann in die «Kettenbrücke» und schliesslich 1911 an den Rain 16, in ein eigens für sein «Lichtspiel» errichtetes Haus. Überlebensgross kleisterte Brunner die Bilder der ersten Kinostars an die Fassade, sonntags schickte er Pferdefuhrwerke mit aufmontierter Filmreklame durch die Stadt.

Das Lichtspieltheater an der Kasinostrasse, «Revolverchuchi» genannt.

Doch schon 1912 musste der schwerkranke Brunner sein «Lichtspieltheater» an Georg Eberhardt weitergeben, ein Mann mit unternehmerischem Weitblick, Mut, Beharrlichkeit und einem grossen Herz. 1923 baute Eberhardt an der Kasinostrasse 38 ein neues Kinotheater, das «Casino».

«Nehmt den Geiger auch gleich mit»

Wie Hermann Rauber in «Aarauer Kinogeschichten» auf «We love Aarau» schreibt, sorgte ein Hausorchester für die musikalische Untermalung der Stummfilme. Das taten sie wohl fleissig, wenn auch nicht immer auf höchstem Niveau, wie Rauber schildert: «Als sich in einem Streifen der Hauptdarsteller unter den Klängen der kratzenden Violine verzweifelt ins Wasser stürzen will, empfahl ein Witzbold aus dem Publikum lauthals: ‹Nehmt den Geiger auch gleich mit›.»

Der Aarauer Kino-Pionier Georg Eberhardt. zvg

1929 baute Eberhardt aus und eröffnete die «Filiale» am Schlossplatz, das kurz nach er Inbetriebnahme für Tonfilme aufgerüstet wurde. 1947 kam das «Cinéma Ideal» hinzu, mit 500 Sitzplätzen, roten Teppichen und Messing an Türen und Treppen das «Flaggschiff» von Eberhardts Häusern.

Weil Eberhardt keine eigenen Kinder hatte, entschloss er sich, zwei Söhne einer Witwe, die oberhalb des Kino Casinos wohnten, zu adoptieren, so Rauber. Jakob und Werner Eberhardt setzten die Familientradition erfolgreich fort. Ihrem Geschick war es zu verdanken, dass in Aarau Kino-Hits gleichzeitig mit den Premieren in den Grossstädten gezeigt werden konnten. Als Vertreter der dritten Generation übernahm Peter Eberhardt den Kinobetrieb. Er baute 1982 als Pioniertat das «Schloss» zum ersten Duplex-Kino der Schweiz und 1996 das «Ideal» in eine Multiplex-Anlage mit vier Sälen um. Per 1. Januar 2009 übergab Peter Eberhardt den Aarauer Kinobetrieb dem bisherigen Geschäftsführer Rolf Portmann.

Das Kino Ideal an der Kasinostrasse, gebaut 1947. AAR

