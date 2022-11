Aarauer Pfarrer ist bei SRF-Format «Wort zum Sonntag»

SRF-Sendung Aarauer Pfarrer beim «Wort zum Sonntag»: «Ich freue mich am meisten auf die Rückmeldungen» Lenz Kirchhofer ist Pfarrer der Christkatholischen Kirche in Aarau. Neu ist er ausserdem im Team vom «Wort zum Sonntag» beim Schweizer Fernsehen. Damit ist er der dritte Aarauer. Eine Vorgängerin war seine Frau. Anja Suter 04.11.2022, 05.00 Uhr

Lenz Kirchhofer wird während zweier Jahre beim «Wort zum Sonntag» zu sehen sein. SRF/Marion Nitsch

«Es ist ja fast schon eine Aarauer Tradition», sagt Lenz Kirchhofer, Pfarrer der Christkatholische Kirchgemeinde Aarau. Er spricht dabei von seiner Rolle als Sprecher beim «Wort zum Sonntag», das jeweils am Samstagabend auf SRF 1 ausgestrahlt wird. Dabei kommentieren Theologinnen und Theologen verschiedener Konfessionen aktuelle Fragen oder nehmen zu gesellschaftlichen Debatten Stellung.

Kirchhofer ist der dritte Aarauer in Folge, der am Samstag jeweils während knapp vier Minuten zu den Zuschauenden sprechen wird. Vor ihm gehörte der reformierte Pfarrer Daniel Hess zum Team und 2018 war es Kirchhofers Frau Antje, die während zweier Jahre Sprecherin für «Wort zum Sonntag» war.

Ihn habe es sehr «gluschtet», auch beim Format mitzuwirken, erzählt Kirchhofer. «Ich war schon öfters im Radio. Etwa bei Kanal K oder Radio Argovia.» Und so sagte er zu, als er vom Medienbeauftragten der Christkatholischen Kirche angefragt wurde.

Im Fernsehen zu einem Publikum zu sprechen, sei für ihn eine Herausforderung, sagt der 39-Jährige. «Wir haben eine maximale Redezeit von drei Minuten und 30 Sekunden. In der Themenwahl sind wir frei, aber es sollte schon eine gewisse Aktualität haben. Mir ist es wichtig, dass es authentisch ist und nicht voller Floskeln.»

Das Reden vor Publikum ist sich der Pfarrer gewohnt

Seine erste Sendung wird heute Freitag aufgenommen. «Ich bin schon ein wenig nervös und merke, dass es mich beschäftigt», sagt Kirchhofer. In den letzten Tagen habe er vor allem am Text geschliffen und sich mit dem zuständigen Redaktor ausgetauscht. «Ich hoffe, dass ich es so präsentieren kann, dass man mir gut folgen kann», sagt er.

Er habe beim SRF «mit viel Freude» ein Ausbildungsseminar durchlaufen. «Vor der Kamera war ich bis jetzt nicht sonderlich nervös. Und das Reden vor Publikum bin ich mir als Pfarrer ja ein Stück weit auch gewohnt.»

Im kommenden Jahr wird Kirchhofer für sechs Beiträge vor der Kamera stehen – sein gesamtes Engagement soll zwei Jahre dauern. Der erste Beitrag läuft diesen Samstag. «Am meisten freue ich mich auf die Rückmeldungen der Menschen. Ich hoffe, dass sie aus meinen Beiträgen etwas mitnehmen können», sagt er. Es werde sicherlich auch interessant sein, andere Perspektiven zu hören, an die er selbst nicht gedacht habe.

Einen festen Themenplan habe er sich derweil nicht angelegt, sagt Kirchhofer. «Ich schreibe aber Ideen auf.» Inspiration sammle er unter anderem auch, wenn er am Aareufer unterwegs sei. Über die Sendung am Samstag will der Pfarrer derweil noch nicht zu viel verraten, aber er verrät eines: «Die Aare kommt darin in besonderem Licht vor.»