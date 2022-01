Hirslanden erweitert Klinik in Aarau

Spital Hirslanden baut im Aarauer Schachen für 105 Millionen Franken eine Klinikerweiterung Warum der Neubau keine reinen Einzelzimmer haben wird und was im Untergrund des Bauplatzes für Probleme sorgen könnte, das erklärt Klinikdirektor Markus Meier im Gespräch mit der AZ. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 26.01.2022, 18.53 Uhr

So soll die Klinikerweiterung (dunkelgelb) aussehen. Hellgelb sind die bisherigen Klinikgebäude zu sehen. zvg

Ginge es nach dem ursprünglichen Zeitplan, wäre der Spital-Neubau der Hirslanden Klinik Aarau schon fast fertig. Aber noch ist das Vorhaben nicht über die Projektierungsphase hinaus. Jetzt endlich ist die Klinik so weit, der Öffentlichkeit ein konkretes Projekt vorlegen zu können. Baueingabe soll im Sommer sein, Mitte 2023 will man mit den Arbeiten beginnen können. Man habe sich Zeit nehmen wollen, das Projekt angesichts der Umbrüche im Gesundheitswesen – Corona, aber auch enorm steigender Kostendruck sowie das Credo ambulant vor stationär – nochmals komplett neu zu überarbeiten, erklärt Klinikdirektor Markus Meier. Beim Neubau haben sich Hirslanden und Planer (das Projekt stammt vom Aarauer Architekturbüro Schneider & Schneider) von einem Grundgedanken leiten lassen: «Wir möchten ein Spital bauen, wie wir es uns für unsere Liebsten wünschen.»

Das Areal der Hirslanden Klinik Aarau heute. Der Neubau kommt auf den Parkplatz rechts im Bild, angrenzend an das längliche Gebäude mit dem Heli-Landeplatz auf dem Dach. Zvg / Aargauer Zeitung

Herausgekommen ist ein Erweiterungsbau, der auf dem Parkplatz zwischen Kern-Areal und Hirslanden, also unmittelbar westlich an die bestehende Klinik, angebaut wird. Eine Art Spange verbindet den neuen Hauptbaukörper zur Schachenallee hin mit den zwei bestehenden Bauten – die ursprüngliche «Ami-Klinik» aus 1988 sowie den Anbau aus 2001. Mit dieser neuen Spange erhält die Klinik ein einheitliches Gesicht zur Strasse hin, soll aber dank Abstufung nicht wuchtig wirken. Der Bau erfolgt unter Betrieb. Voraussichtlich 2026/27 ist das neue Gebäude mit seinen fünf oberirdischen Geschossen fertig und bezogen. Dann wird die «Ami-Klinik» (Haus A) saniert. Dort hinein kommen künftig vor allem Praxen von (Beleg-)Ärzten.

Pressekonferenz Stadt Aarau / Hirslanden zur Zusammenarbeit im Alters- und Pflegeheim Golatti. Im Bild: Markus Meier, Direktor Hirslanden Klinik Aarau. Fabio Baranzini / Aargauer Zeitung

In den Neubau kommen der Empfangsbereich, OP-Säle, Klinikgastronomie sowie die Zentralsterilisation. Und natürlich Patientenzimmer – hauptsächlich Doppelzimmer, die aber auch als Einzelzimmer genutzt werden können, sowie Dreierzimmer. Auf den ersten Blick erstaunt das, baut doch beispielsweise das Kantonsspital im neuen «Dreiklang» nur Einzelzimmer. Laut Hirslanden-Klinikdirektor Meier werden durch die gewählte Lösung Kosten gespart – etwa, weil weniger Nasszellen benötigt werden. Und Zimmer für mehr als eine Person würden von der Finanzmarktaufsicht, dem Preisüberwacher und den Krankenkassen auch gefordert, sagt er. Denn: Wer für Privat zahlt, soll einen echten Mehrwert haben.

Die Klinik Hirslanden Aarau wurde vor 34 Jahren gegründet. Sie wurde ursprünglich im Volksmund "Ami-Klinik" genannt. Britta Gut

Geplant ist kein Kapazitätsausbau – die Bettenzahl erhöht sich nur von 155 auf rund 170 –, sondern primär eine Erneuerung der bestehenden Infrastruktur, die bis zu 34 Jahre alt und auf eine wesentlich kleinere Klinik ausgelegt ist. Nur schon Küche und Personalkantine für die gesamthaft gegen 1000 Mitarbeitenden sind viel zu eng für die heutigen Ansprüche. Hinzu kommt, dass die Abläufe in der organisch gewachsenen Klinik aktuell nicht die Einfachsten sind. Meier sagt:

«Mit dem Neubau wird der Weg des Patienten durch unsere Klinik völlig neu gedacht.»

Alles kann nun so angeordnet werden, wie es betrieblich am meisten Sinn macht– und in einer Grösse, die den heutigen Anforderungen genügt. Der Neubau ist auf maximale Nutzungsflexibilität ausgerichtet. So ist sichergestellt, dass er während seiner Lebensdauer von etwa 60 Jahren je nach betrieblichem Bedarf umgenutzt werden kann.

Das ist der älteste Teil der Klinik. Britta Gut

Für den Neubau müssen ein paar Parkplätze zwischen Klinik und Schachenallee weichen. Dafür wird die bestehende Tiefgarage, aktuell nur fürs Personal, um Besucherparkplätze erweitert. Netto wird es jedoch nicht mehr Parkplätze geben. Ganz bewusst nicht. Dafür werden die Velo-Parkmöglichkeiten ausgebaut. Der Klinikdirektor erklärt:

«Wir wollen unsere Mitarbeitenden möglichst zu nachhaltiger Mobilität motivieren.»

Auch bezüglich einer besseren ÖV-Anbindung sei man im Gespräch mit der Stadt. Mit der Neustrukturierung des Klinikareals wird auch die Logistik verbessert. Unter anderem dadurch, dass die vielen anliefernden Lastwagen nicht mehr auf der Schachenallee anhalten und dann rückwärts via Trottoir auf das Klinikgelände fahren müssen.

Im Untergrund warten ein paar Probleme

Der Bau wird unter anderem deshalb eine Herausforderung, weil unter dem Schachen der Grundwasserstrom der Aare fliesst. «Wir müssen die Spundwände für die Baugrube bis auf den Fels setzen – und nach dem Bau wieder entfernen», sagt Meier. Zusätzlich kompliziert wird es, weil die Hauptkanäle für Strom- und Abwasser des Zelgli-Quartiers direkt unter dem Bauplatz fliessen. Das schlägt sich im Preis nieder. Dennoch bewegt man sich mit etwa 80 Millionen Franken im ursprünglich geschätzten Rahmen. Dazu kommen noch ungefähr 25 Millionen unter anderem für Umgebungsarbeiten, Medizintechnik und Informatik. «Preis und Leistung stehen in einem guten Verhältnis», sagt der Klinikdirektor, der gleichzeitig betont, man wolle keinen 0815-Hotelbau, sondern ein modernes und nachhaltiges Spital. Die Finanzierung sei durch die Dachorganisation Mediclinic International zugesichert. Auch private Investoren beteiligen sich.

