Kreisschule Die SP Aarau will mehr mitreden und fordert einen zusätzlichen Sitz im Kreisschulrat Aarau-Buchs Derzeit ist die Partei mit drei Sitzen im Rat vertreten. 31.05.2021, 21.53 Uhr

Die SP Aarau will «als wählerstärkste Partei» einen zusätzlichen Sitz im Kreisschulrat Aarau-Buchs. Das schreibt sie in einer Medienmitteilung. Sie ist die erste Partei, die ihre Aufstellung für die Schulparlamentswahlen – es sind Majorzwahlen – bekanntgibt. Insgesamt hat der Kreisschulrat 18 Sitze. 16 davon werden nach Schüler- und Bevölkerungszahlen auf die Verbandsgemeinden Aarau und Buchs aufgeteilt. Es bleibt in der kommenden Amtsperiode bei elf Sitzen für Aarau und fünf für Buchs. Die Schul-Ressortvorsteher des Stadt- und Gemeinderats haben die beiden übrigen Sitze inne.