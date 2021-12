Sonntagsverkauf in Aarau: «Corona verhagelt Weihnachtsstimmung»

Sonntagsverkauf Geschenkeeinkauf in Aarau: «Corona verhagelt die Vorfreude auf Weihnachten» Trotz der angekündigten Kapazitätsbeschränkungen herrscht am Sonntagsverkauf in Aarau kein Geschenkestress. Die Vorfreude auf Weihnachten ist wegen der angespannten Coronasituation allerdings getrübt. Wie Passantinnen und Passanten dennoch ein besinnliches Fest feiern – und was sie für sich oder ihre Liebsten einkaufen. Sandra Meier Jetzt kommentieren 12.12.2021, 19.40 Uhr

Sonntagsverkauf in Aarau: Der grosse Ansturm blieb aus. Roland Schmid Nur beim Weihnachtsmarkt herrschte dichteres Gedränge. Roland Schmid Roland Schmid Roland Schmid Roland Schmid

Eine kalte Bise zieht durch die Igelweid in Aarau. Bratwürste und Cervelats brutzeln auf einem Rost beim Kasinopark, der Grillmeister sucht vergeblich Abnehmer. Um einen Glühweinstand ein paar Meter weiter tummeln sich mehr Leute. Dick eingepackt stehen der vierjährige Jonas und seine Schwester Liv (7) zwischen ihren Eltern, die ihre eisigen Finger an zwei dampfenden Tassen wärmen. «Ich wünsche mir ferngesteuerte Autos vom Christkind – und eine Drohne», ruft Jonas und seine Mutter lacht. «Was du nicht alles haben willst!»

Es ist der erste von zwei Sonntagsverkäufen im Aargau. Nur noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten! Doch die Vorfreude hält sich in Grenzen. «Sie wird einem schon etwas verhagelt wegen Corona, alles geht so schnell», sagen Jonas' Eltern Mathias und Petra Howald. Im letzten Winter sei die Situation mit den Massnahmen klarer geregelt gewesen. «Da wurde alles abgesagt und man wusste, was gilt.» Verderben lassen sie sich die Weihnachtsstimmung allerdings nicht. Gefeiert werde im engsten Familienkreis. Zumindest hätten sie keine Probleme mit impfunwilligen Verwandten, scherzt Vater Mathias.

Mathias Howald (40) mit seiner Frau Petra (39) und den beiden Kindern Jonas (4) und Liv (7) aus Aarau. Roland Schmid

Zu Hause mit der Familie und einem festlichen Schmaus feiert auch der 60-jährige Rolf Stäheli. So langsam komme bei ihm besinnliche Vorfreude auf, sagt er. Um die letzten Geschenke einzukaufen, reiste Stäheli mit seiner Frau und dem gemeinsamen Hund aus dem solothurnischen Kappel nach Aarau. In seiner rechten Hand baumelt eine Tasche mit edel verpacktem Inhalt. Darin verstecke sich eine Mollerus-Handtasche, verrät Stäheli. Ein Geschenk für seine Sekretärin.

Der 60-jährige Rolf Stäheli mit seinem Hund Jessi. Roland Schmid

Kein Geschenkestress – trotz angekündigter Personenbeschränkungen

Der grosse Ansturm bleibt an diesem Nachmittag aus. Einzig beim Weihnachtsmarkt herrscht Gedränge. Die meisten Passantinnen und Passanten flanieren gemütlich durch die Gässlein, nur wenige schleppen mehrere Taschen gefüllt mit bunten Päckli. Von Gehetze oder Geschenkestress keine Spur – auch wenn die grösseren Detailhändler ankündigten, ab nächster Woche wieder Kapazitätsbeschränkungen in den Läden einzuführen. Im «Franz Carl Weber» an der Bahnhofstrasse weist schon jetzt eine leuchtende Säule Kundinnen und Kunden darauf hin, ob sie den Laden betreten dürfen oder sich gedulden müssen. Diese sei bereits seit vergangenem Donnerstag wieder in Betrieb, sagt eine Verkäuferin.

Was Passantinnen und Passanten in Aarau und Baden einkauften:

Sofia und Dario Facciuolo aus Wettingen: «Wir sind spontan hier in Baden», sagt er. Sie fügt an: «Wir wollten Guetzli backen, brauchten aber Zutaten. Wenn wir nun schon hier sind, machen wir eine Runde.» Bisher haben wir ein Geschenk für ein befreundetes Pärchen gekauft. «Zu Weihnachten wollen wir nach Portugal fahren», meint er. «Zu ihrer Mutter mit Familie, um dort feiern zu können. Wir hoffen, das wird möglich sein und Portugal wird nicht als Risikoland eingestuft, so dass wir nach unserer Rückkehr nicht in Quarantäne müssen.» Philipp Zimmermann Nicolas Treyvaud, Wettingen: «Ich bin spontan in die Stadt Baden gekommen. Ich komme gerne hierher zum Einkaufen nach Ennet-Wettingen, wie wir sagen. Die Atmosphäre gefällt mir. Ich habe ein neues Kopfkissen und Schaumwein für die Festtage gekauft im Manor – vor Jahren hatte ich hier, als es noch der Vilan war, gearbeitet. Ich und meine Frau wollen mit unseren Kindern und ihren Partnern Weihnachten feiern. Wir hoffen, das wird möglich sein.» Philipp Zimmermann Christian Güdel aus Lupfig und Rita Egger aus Ennetbaden: «Eigentlich haben wir schon seit Ende Oktober alle Weihnachtsgeschenke, die wir brauchen», sagt er. «Weil Sonntagsverkauf ist, haben wir aber die Gelegenheit genutzt, um uns für sie wegen Umstandsmode umzuschauen.» Sie ergänzt: «Bisher sind wir noch nicht fündig geworden.» Die Badener Weihnachtsbeleuchtung gefällt bei beiden sehr. «Schöner als jene in der Zürcher Bahnhofstrasse», sagt er. Zu Weihnachten hoffen sie auf ein besinnliches Fest, «bei ihrer Familie in den Bergen», sagt er. Philipp Zimmermann Gian Luca und Matteo Madia, Döttingen: «Wir waren bis vor wenigen Tagen in Corona-Quarantäne und wollten einfach raus an die frische Luft», erzählt der Vater. Er sei überrascht über die vielen Leute in Baden. «Wir sind durch die Stadt und das Weihnachtsdörfli auf dem Theaterplatz flaniert.» In einer Papeterie haben sie Bastelmaterial gekauft, das der Sohn in der Schule braucht. «An Weihnachten werden wir drei Tage lange feiern, wie es sich für Südländer gehört», lacht er. «Wir hoffen, das wird möglich sein. Sonst müssen wir improvisieren.» Philipp Zimmermann Lenja Wildhaber aus Schönenwerd (rechts): "Für meinen Vater habe ich einen Bilderrahmen gekauft - und Weihnachtssocken mit lustigen Samichläusen darauf. Wir feiern gemeinsam mit der Familie Weihnachten, aber ohne Grosseltern, weil sie Angst haben, sich mit Corona anzustecken. Zuerst steht ein Kirchenbesuch an und dann feiern wir zu Hause." Auch die 15-jährige Giulia Marini aus Suhr trägt eine Einkaufstasche in der Hand: "Ich habe mir ein flauschiges Weihnachtspyjama gekauft." Roland Schmid Tabea (links) und Viviane Guglielmi aus Aarau: "Wir haben uns auf einen Kaffee in der Altstadt getroffen und sind dann spontan in die Läden." Heute sei sie von ihrem Mami mit einer Jacke beschenkt worden, aber unabhängig von Weihnachten, sagt die 28-jährige Viviane. Materielle Geschenke würden sie innerhalb der Familie selten verteilen. "Wir schenken uns Zeit und machen gemeinsam Ausflüge." Weihnachten verbringen sie im kleinen Rahmen zu viert. "Wir wollten eigentlich ins Ausland zu unseren Verwandten, aber wegen der vielen Tests würde das zu teuer werden." Sam

Auch im Geschenkeladen Zauberhaft in der Rathausgasse sind nur maximal fünf Personen gleichzeitig erlaubt. Die Beschränkung hätten sie gar nie aufgehoben, erklärt Besitzerin Marianne Bolliger, die den Laden seit 18 Jahren führt. Im Schaufenster funkelt Weihnachtsbaumschmuck der besonderen Art, ein türkisfarbenes Mini-Motorrad leuchtet neben einem mit Glitzersteinen verzierten Stöckelschuh hervor. «Wir versuchen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, aber die Menschen sind wieder zurückhaltender», sagt Bolliger. Das Verhalten passe sich an die Coronasituation an, beobachtet die Ladenbesitzerin. Doch auch generell sei der Sonntagsverkauf nicht mit früher zu vergleichen. «Heute hat man praktisch keine Vorteile mehr, da es überall Sonntagsverkäufe gibt.»

Die Aarauerin Marianne Bolliger führt den Geschenkeladen seit 2003. Roland Schmid

