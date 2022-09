Museum Suhr holt verborgene Schätze aus dem Keller

Sonderausstellung «Schätze ans Licht geholt»: Das Museum Suhr zeigt verborgene Kostbarkeiten aus seinem Keller Seit bald 70 Jahren sammelt das Museum Suhr Gegenstände aus dem Dorf. An der diesjährigen Sonderausstellung werden einige davon präsentiert: Vielleicht erkennen einige Besuchende sogar ihre Tante oder ihren Grossvater auf den Bildern wieder. Kim Wyttenbach 02.09.2022, 05.00 Uhr

Ebenfalls zu sehen gibt es ein Selbstporträt des Suhrer Künstlers Paul Rüetschi mit seiner Ehefrau. Bild: Kim Wyttenbach

Seit einigen Wochen trifft sich die Fachgruppe des Dorfmuseums Suhr fast jeden zweiten Abend im Museum und richtet dort die Ausstellungsräume für die Sonderausstellung «Schätze ans Licht geholt» ein. «Dieses Jahr zeigen wir Gegenstände aus unserer museumseigenen Sammlung», sagt Markus Bertschi (76), Mitglied der Fachgruppe. «Einige Objekte stammen noch aus der Zeit von Samuel Janz.» Der Antiquitätenhändler richtete 1956 mit dem «Janz-Stübli» das erste kleine Museum im einstigen Untervogthaus ein.

Unzählige Dorfbewohner porträtiert

Im Zentrum der Ausstellung sind die Bilder zweier Suhrer Künstler: Paul Rüetschi und Emil Bertschi. Paul Rüetschi lebte von 1878 bis 1947. Er machte eine Lehre bei der Firma Rüetschi als Glockengiesser und absolvierte eine künstlerische Ausbildung am Technikum Winterthur und an der Akademie für bildende Künste in München. Später liess er sich mit seiner Frau wieder in Suhr nieder, wo er das halbe Dorf porträtierte. «Rüetschi befasste sich stark mit den Menschen und konnte sie sehr gut charakterisieren», hebt Bertschi hervor: «Das kommt in seinen Bildern zum Ausdruck.»

Gruppenbild der Fachgruppe: (v.l.) Judith Baumann, Hans Urech, Artur Fäs, Susanne Billaud, Daniel Gerber und Thomas Bertschi. Bild: Kim Wyttenbach

Trotzdem konnte der Suhrer Künstler seinen Lebensunterhalt nicht mit seinen Bildern bestreiten, weshalb er als Nebenverdienst Kuhglocken goss. Markus Bertschi steht vor dem Porträt einer jungen Frau mit grüner Baskenmütze: «Das ist Frau Meyer-Schmid, ihre Schwester lebt noch heute in Suhr.» Es sei eines der 25 Porträts, das ausstellt werde. Dabei handelt sich um eine Auswahl, das Museum hat rund 70 Rüetschi-Bilder im Lager.

Die Schwester der von Paul Rüetschi porträtierten Frau Meyer-Schmid lebt noch heute in Suhr. Bild: Kim Wyttenbach

Neben den Kunstwerken hat es auch eine Wand mit Staatsriemen

Emil Bertschi verbrachte seine Jugend in Suhr, er lebte von 1910 bis 1979. Er machte eine Lehre als Grafiker und schloss später eine Ausbildung als Zeichenlehrer ab. Er besuchte eine Kunsthochschule in Paris und reiste viel in Europa umher. Auch er konnte nicht von der Malerei leben und nahm 1947 bei der Firma Ringier eine Stelle als Retuscheur an. Anfangs malte er vornehmlich Landschaftsbilder. In den 50er-Jahren gründete er mit anderen Künstlern aus der Region die Gruppe «Freie Gruppe Zofingen». Die letzten 20 Jahre seines Lebens widmete er sich der abstrakten Malerei. In der Sonderausstellung werden sowohl Landschaftsbilder als auch abstrakte Werke von ihm ausgestellt.

Nicht nur Bilder, sondern allerlei Gebrauchsgegenstände aus längst vergangenen Zeiten gibt es zu sehen. Bild: Kim Wyttenbach

Die Ausstellung hält noch weitere Schätze bereit: Eine Sammlung von Schnupftabakdosen, Tabakpfeifen mit wunderschönen Porzellanköpfen und eine Wand mit Staatsriemen. Die Vernissage findet am 4. September um 17 Uhr statt. Die Sonderausstellung bleibt bis nächsten Sommer.