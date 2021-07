Sommerinterview «Worüber würden Sie nie reden?» – «Über Geld.» – «Gut. Wie viel verdienen Sie?» Normalerweise führt ihr Mann, Sportredaktor Sebastian Wendel, die Interviews mit Stephan Keller. Den Cheftrainer des FC Aarau zum grossen Sommerinterview getroffen hat aber Katja Schlegel, Redaktorin Aargau West. Katja Schlegel 12.07.2021, 05.00 Uhr

Das Wetter war garstig, der Ausblick verhangen – aber mit gutem Essen und alkoholfreiem Gin lässt es sich stundenlang reden: Stephan Keller und Katja Schlegel beim Aarauer Alpenzeiger. Fabio Baranzini

Es regnet, natürlich. Aber das spielt für Stephan Keller keine Rolle. Stoisch trägt er seinen Korb durch den Regen, die Stufen hoch zum Aarauer Alpenzeiger. Entrecôte, Holzofenbrot, Pimientos und selbst gemachtes Chimichurri hat er mitgebracht. Und Gin. Alkoholfreien, aus dem eigenen Spirituosenhandel. Seit rund fünf Wochen verzichtet Keller bewusst auf Alkohol, bis Weihnachten will er durchhalten; das hat er mit seiner Frau Michèle abgemacht. Einen anderen Vorsatz hingegen bricht er für das Interview: das Intervallfasten.

Herr Keller, schaffen wir es, die nächsten Stunden nicht über Fussball zu sprechen?

Stephan Keller: Klar. Aber über Fussball-Journalisten? Ich will schliesslich wissen, wie es mit Ihrem Mann läuft.

Sie sind ein frecher Kerl.

Warum denn? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen.

Ist Ihnen wichtig zu wissen, wer die Leute um Sie herum sind, wie es ihnen geht?

Sehr. Ich frage gern, erzähle aber auch gern von mir. Und das, ohne über Fussball zu reden.

Bei Ihnen muss es sein wie bei einem Arzt: Kaum weiss einer, wer Sie sind, wird über Fussball gesprochen?

Stimmt, das Thema ist ein Türöffner.

Machen Sie sich das zunutze?

Als 20-Jähriger habe ich einmal einen Autohändler gefragt, ob ich als Nati-Spieler nicht noch fünf Prozent mehr Rabatt bekommen könnte. Dafür schäme ich mich noch heute. Inzwischen trenne ich das, obwohl es dem Spirituosengeschäft vielleicht auch helfen würde.

Sie haben eine Lehre bei der Credit Suisse gemacht. Wie kam das?

Meine Mutter bestand darauf, dass ich eine Ausbildung mache. Im Nachhinein bin ich ihr sehr dankbar, im Moment selbst war es ein Müssen. Ich wollte nichts anderes als Fussball spielen. Aber es ist einfach so, dass mir diese Lehre enorm viel gebracht hat.

Sie hinterfragen, sind ein kritischer Geist; Sie wären bestimmt auch ein guter Journalist.

Wissen zu wollen, was dahintersteckt, und Missstände aufzudecken reizt mich tatsächlich sehr. Ich habe auch immer sehr passable Aufsätze geschrieben. Journalismus würde mir nicht völlig fernliegen.

Aber?

Ich beobachte sehr kritisch, wie Medien funktionieren. Heute läuft alles über Klicks. Sind es viele, beisst man sich im Thema fest. Man schreibt den Lesern nach dem Maul. Und die Dinge, die wirklich interessant sind, werden verdrängt, die News werden von Mainstream beherrscht. Da geht es nur um Trends – und Trends interessieren mich nicht.

Worüber würden Sie mit einer Journalistin nie reden?

Über Geld.

Gut. Wie viel verdienen Sie?

(lächelt und schweigt) Echte Wertschätzung und machen zu dürfen was mir gefällt, ist unbezahlbar.

Welche Themen interessieren Sie denn?

Ich lese nicht unbedingt viel. Ich habe die Hörbucher vor 20 Jahren entdeckt; Biografien, historische Fach- und Sachbücher. Und Romane von Martin Suter oder Karsten Dusse.

Sie sind historisch interessiert?

Ich hatte immer ein Faible für den Kalten Krieg, schon als Bub. Kommunismus, Kapitalismus, der Untergang der Sowjetunion, ihr Wiedererstarken, diese Themen faszinieren mich. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der es verstand, mich für Geschichte zu begeistern.

Aktive Politik hat Sie nie interessiert?

Nein, das ist für mich ein einziges Händeschütteln. Und als Politiker macht man sich angreifbar.

Angreifbar sind Sie doch auch als Trainer.

Ja, aber in der Politik wird man für die Gesinnung verurteilt. Und das je länger, je heftiger. Anfeindungen dieser Schärfe muss ich mich nicht aussetzen. Im Grunde genommen bin ich ziemlich apolitisch; solange es meiner Familie gut geht, werde ich mich nicht politisch engagieren.

Feuermachen ist keine Herausforderung für den FCA-Trainer. Fabio Baranzini

Wo stehen Sie politisch?

Weder links noch rechts. Ich höre alle an und gehe meinen Weg. Ich finde Dinge aus Überzeugung wichtig, nicht weil es linke oder rechte Ansichten sind. Beispielsweise finde ich die gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau nichts als normal. Auch wenn meine Mutter Hausfrau war und auch meine Frau sich dazu entschieden hat, daheim zu sein. Da wünschte ich mir im Gegenzug von der anderen Seite, dass auch diese Frauen nicht diskriminiert werden. Meine Frau wird oft von anderen Frauen komisch angeschaut, wenn sie sagt, dass sie bewusst für Kinder und Mann da sein möchte.

Warum ist es Ihnen und Ihrer Familie in den Niederlanden so wohl?

Wir sind dort nach einer langen Periode vieler Wechsel heimisch geworden. Für meine Frau war es sehr schwierig, alle paar Jahre in ein neues Land, an einen neuen Ort zu ziehen. Für uns gibt es aktuell auch keinen Grund, in die Schweiz zurückzukehren. Aber wer weiss, wo es uns hinzieht, wenn die drei Söhne ausfliegen.

Was haben Ihre Söhne für Berufswünsche?

Der Älteste ist suchend. Da bin ich für mich sehr froh, hat meine Mutter damals darauf bestanden, eine Lehre zu machen. Das würde bei ihm aber nicht funktionieren, das Bestimmen. Ich finde es auch traurig und schwierig, wenn sich Teenager – überall – bereits mit 13, 14 Jahren für eine Richtung entscheiden müssen. Da sind die Niederländer etwas gelassener und glauben, dass man jederzeit noch eine andere Richtung einschlagen kann.

Sind Sie ein strenger Vater?

Bei mir weiss man nie, woran man ist. (lacht) Nein; jetzt, da ich nicht so viel daheim bin, dürfen sie bei mir etwas mehr als bei meiner Frau.

Wie oft können Sie heim?

So oft, wie mein Job es zulässt. Von Tür zu Tür brauche ich vier Stunden.

Würde Sie ein Studium noch reizen?

Ich habe eben meine Trainerausbildungen absolviert und schnuppere am Psychologiestudium meiner Frau, das reicht für den Moment.

Waren Sie ein angenehmer Schüler?

Es geht. Ich habe immer verstanden, dass es für die Lehrer oder Trainer nicht einfach war mit uns. Wenn sich einer nicht mehr zu helfen gewusst hat, hatte ich Mitleid, probierte dem Lehrer zu helfen. Ich war keiner, der nachgetreten hat, aber die Geschichte musste stimmen.

Sind Sie nachtragend?

Ein bisschen, sage ich. Überhaupt nicht, sagt meine Frau.

Dann nehme ich Ihre Frau als Referenz. Wo haben Sie sich eigentlich kennen gelernt?

Auf der Bank, sie war meine Nebenstiftin. Die Lehre hat sich so richtig gelohnt. (lacht)

Sie haben mit 20 geheiratet.

Ja, es war der richtige Entscheid.

War sich Ihre Frau damals bewusst, was so ein Fussballerleben bedeutet?

Nicht restlos, sie hatte auch zu beissen. Es ist nicht einfach, im Ausland mit kleinen Kindern auf sich allein gestellt zu sein. Aber man wächst an Aufgaben. Und wenn man an einer gewachsen ist, muss die nächste wieder ein Stück herausfordernder sein.

Haben Sie Ihrer Familie gegenüber ein schlechtes Gewissen?

Ich habe nie ein schlechtes Gewissen. Im Moment, in dem ich etwas tue, bin ich zu 100 Prozent überzeugt davon, das Richtige zu tun – und dass es so viel Positives in allem gibt, dass man kein schlechtes Gewissen haben soll. Bei gar nichts.

Wer hat Sie zu dem gemacht, der Sie sind?

Ich war schon immer so. Ich habe mich als Teenager dazu entschlossen, wenn nötig auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Das halte ich seither so.

Legen Sie Wert auf die Meinung Ihrer Mitmenschen?

Sicher! Es ist gut, wenn einem die Leute mögen.

Und doch polarisieren Sie. Ist es Ihnen egal, wenn man Sie nicht mag?

Ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwem etwas zuleide tue. Wenn mich einer dann nicht mag, hat er sicherlich seine Gründe. Ich erlaube allen eine Meinung, das ist ja auch spannend.

Machen Sie sich mit Ihrer Art nicht das Leben schwer?

Nein, ich mache mir da keine Gedanken darüber.

Sie sind aus Teflon, an Ihnen perlt alles ab.

Nun ja, ich stehe nicht am Morgen auf und nehme mir vor, jemandem nicht zu gefallen. Freundlichkeit macht allen das Leben leichter. Zum Beispiel hatte ich heute eine sehr freundliche Begegnung mit der Frau an der Kasse. Es ist doch allemal besser, wenn wir beide lächeln und wir uns gegenseitig einen schönen Tag wünschen, als wenn wir unfreundlich zueinander sind.

Wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück...

Das ist meistens so, ja. Ich rufe zwar selten rein, aber ich kann auch zurückrufen.

Was macht Sie wütend?

Wenn man Abmachungen nicht einhält.

Wenn man Sie bescheisst?

Nein. Ich finde, dass jemand probiert zu bescheissen gehört auch mal dazu. Es würde mich gar enttäuschen, wenn es nicht so wäre.

Das müssen Sie erklären.

Wenn jemand das Gefühl hat, er könne mich auf herkömmliche Art und Weise schlagen, dann bin ich fast beleidigt. Wenn die Gegner aber glauben, mich bescheissen zu müssen, muss ich parat sein. Das ist die Herausforderung.

Wie anstrengend.

Nein, das täuscht. Es will mich ja auch nicht jeder bescheissen. Und wenn es so ist und gelingt, dann lerne ich daraus.

Gehen Sie mit einer Grundskepsis auf Fremde zu?

Nein, ich bin neutral, zwischen Vorurteil und Vorschusslorbeeren. Ich würde meine Einstellung als «gesunden Vorbehalt» bezeichnen, je nach Situation.

Wären Sie gern noch einmal Teenager?

Nein, nicht in der heutigen Zeit, nicht als junger Fussballer, da ist heute alles noch viel strenger als damals. Und Sie?

"Ich begreife nicht mehr jeden Firlefanz, der die Jungen begeistert", so Keller. Fabio Baranzini

Nein, aber ich fühle mich auch noch jung.

Stimmt, ich auch. Aber ich merke, dass ich alt werde. Nicht unbedingt körperlich; aber ich begreife nicht mehr jeden Firlefanz, der die Jungen begeistert. TikTok zum Beispiel.

Wie halten Sie es mit den Sozialen Medien?

Twitter finde ich unnötig. Und auf Instagram bin ich nur, weil es der schnellste Weg ist, um an Informationen gegnerischer Mannschaften zu kommen. Ich habe den besten Weg, mein Instagram zu bewirtschaften, noch nicht gefunden.

Wie ist es Ihnen mit Corona ergangen?

Mich hat Corona nicht gross tangiert, ich habe aus der Situation alles Positive rausgenommen. Der Fussball hat sehr gefehlt, aber ich konnte drei Monate lang daheim sein und die Familie geniessen, was nicht oft vorkommt. Was mich aber gestört hat, war die einseitige Berichterstattung, immer stramm nach Bundesratslinie. Ich bin mir sicher, dass das viele Probleme geschaffen, extreme Meinungen zementiert hat. Jetzt bin ich gespannt auf die Nachwirkungen.

Hat Ihnen – mit Ausnahme des Fussballs – nichts gefehlt?

Nein, weil ich Menschenmassen sowieso meide. Nie würde ich mich in einem Freizeitpark in die Reihen stellen. Und auswärts essen gehe ich in erster Linie, weil ich danach aufstehen und gehen kann. Kochen tue ich selbst gern und gut, behaupte ich.

Sie räumen also nicht gern die Küche auf.

Doch, Geschirr in die Maschine räumen geht. Aber Staubsaugen...

Machen Sie gerne Haushalt?

Die letzten drei Jahre musste ich keinen Haushalt machen; meine Schwiegereltern umsorgen mich fürstlich. Aber früher habe ich alles gemacht; gewaschen, gekocht, geputzt, eingekauft. Ich bin nämlich ein sensationeller Einkäufer. Mein Einkauf kostet immer mindestens 20 Prozent weniger als der meiner Frau.

Weil Sie knausern.

Nein, ich will Geld nur bewusst ausgeben. Ich rechne und vergleiche und lasse mich nicht von Aktionen blenden.

Wie stehen Sie eigentlich zur zunehmenden Gehässigkeit im Miteinander?

Das stört mich sehr. Und das Home-Office hat die Tonalität noch einmal mehr ins Negative verändert. Alles ist anonym, man schiesst ungestraft und unreflektiert. Wenn man die Zeit hat, einen Kommentar zu schreiben, hat man nichts Besseres zu tun. Da ist schon fast Mitleid angebracht.

Stört es Sie eigentlich nicht, dass Sie als arrogant oder grössenwahnsinnig bezeichnet werden?

Nein, das sind Komplimente. Ich habe eine Zürischnurre, gemixt mit englischen Begriffen... weil ich nach 15 Jahren Holland wirklich nicht mehr alle deutschen Wörter kenne.

Der Dialekt ist schuld!

Natürlich nicht, aber ich weiss, wie der Zürcher wirken kann, wir sprechen Dinge anders an. Und ich verstelle mich einfach nicht. Natürlich gäbe es Momente, in denen ich mich mehr exponiere als ich müsste. Das ist mir bewusst. Ebenso, dass gewisse Menschen das als arrogant empfinden. Aber Arroganz ist immer das Extrem von Selbstvertrauen, und diesbezüglich ist das Empfinden ist bei jedem ganz anders. Für manche ist es erst arrogant, wenn einer von sich behauptet, der Allerbeste zu sein. Und das tue ich nicht. Auch wenn ich überzeugt davon bin, dass ich gewisse Dinge richtig mache.

"Ich esse wenig Fleisch, und wenn, dann gutes", sagt Stephan Keller. Er hat ein Entrecôte mitgebracht. Fabio Baranzini

Grillieren zum Beispiel.

Unter anderem. (lacht). Ja, vielleicht müssten die Leute meinen Humor verstehen. Würden sie den nämlich verstehen und nicht alles für bare Münze nehmen, würden sie mich auch nicht arrogant nennen.

Das ist ein gutes Schlusswort. Und wir haben es geschafft: Wir haben in knapp drei Stunden nicht ein einziges Mal über Fussball gesprochen.

Ich sag’s ja: Mit mir kann man über alles reden.