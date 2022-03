Solarstrom Suhr mit neuem Jahresrekord an Solaranlagen – im November kommt die sechste der Gruppe hinzu 16 neue Photovoltaikanlagen konnten letztes Jahr an verschiedenen Stellen im Dorf aufgestellt werden – ein neuer Rekord, wie die IG Suhrsolar zuletzt im Magazin Suhrplus bekannt geben durfte. Die IG selbst betreibt aktuell deren fünf. Daniel Vizentini 21.03.2022, 05.00 Uhr

Dank Investition in Photovoltaikanlagen nicht nur etwas fürs Klima tun, sondern sich auch noch stabile Strompreise sichern – das verspricht die IG Suhrsolar. zvg

Auf den Dächern der mit rund 11'000 Menschen grössten Nachbargemeinde Aaraus waren Ende 2021 ganze 107 Solaranlagen in Betrieb. Gemeinsam decken diese den Strombedarf von über 370 Durchschnittshaushalten. Über einen Viertel davon kommen aus den fünf Gemeinschaftssolaranlagen der IG: Die letzte wurde vor bald einem Jahr in Betrieb genommen auf dem Dach des Neubaus «Haus am Teich» vom Pflegezentrum Lindenfeld.