Der «Träumer» ist zurück in Aarau

Skulptur Aarau hat seinen «Träumer» zurück – nach 13 Jahren 1977 wurde die Bronzeplastik des Bildhauers Ernst Suter auf dem Bahnhofplatz aufgestellt, 2008 musste sie den Bauarbeiten Platz machen. Jetzt ist der «Träumer» zurückgekehrt, auf einen Sockel neben der Alten Reithalle. Katja Schlegel 31.08.2021, 18.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Träumer wird auf den Sockel vor der Alten Reithalle in Aarau gesetzt. Josef Ineichen

Wenn er der Träumer wäre, sagte Hans Peter Hächler von der Heinerich-Wirri-Zunft am Dienstagnachmittag vor kleiner, aber illustrer Runde, wenn er also der Träumer wäre und sich einen Ort hätte aussuchen dürfen: «Ich hätte genau diesen hier gewählt.»

Diesen hier; das ist am Eck der Alten Reithalle am Apfelhausenweg, Höhe «Einstein». Hierher ist der «Träumer» am Dienstag gesetzt worden. Eine Rückkehr in die Stadt nach 13 Jahren, ein Wiedersehen, nachdem die Skulptur rund 30 Jahre lang zum Stadtbild dazugehört hatte.

Hans Peter Hächler (ganz rechts) bei einer kleinen Ansprache vor illustrem Kreis, unter anderem mit Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadtrat Daniel Siegenthaler, Zunftmeister Jörg Walther und den Zünftern Claude Dubois, Hans Peter Hächler, Max Hess, Thomas Schneider und Remi Bürgi, mit Peter Kelting (Bühne Aarau) und Simona Ciuccio (Kunsthaus Aargau). Valentin Hehli

Zwischengelagert im Zeughaus

1977 war der «Träumer» des Aarauer Bildhauers Ernst Suter (1904 – 1987) auf dem Bahnhofplatz montiert worden, als Geschenk der Schweizerischen Bankgesellschaft an den Kanton anlässlich deren 100-Jahr-Jubiläum. Im Zuge des Bahnhofsumbaus wurde die Bronze-Skulptur 2008 vom Sockel geholt; der «Träumer» wanderte zur Zwischenlagerung ins Zeughaus. Danach bezog er einen vorübergehenden Standort bei der römisch-katholischen Kirche Peter und Paul, 2018 lieh ihn Künstlerin Geraldine Honauer aus und zeigte ihn kurz im Museum Centre Pasquart in Biel. Danach verschwand er wieder im Depot.

Der «Träumer» auf dem Bahnhofplatz. AAR

Doch jetzt ist der gut 300 Kilogramm schwere Jüngling mit den riesenhaften Zehen wieder da, frisch zurechtgemacht vom Rupperswiler Restaurator Josef Ineichen. Neu ist hingegen die Säule; hier sitzt der «Träumer» auf Sichtbeton. Als Kontrast zur Bronze, erklärt Peter Hutter vom Architekturbüro Barão Hutter am Telefon. Während die Säule streng parallel zur Fassade der Alten Reithalle ausgerichtet ist, sitzt der «Träumer» leicht schräg obendrauf. «Um die soldatische Strenge zu brechen», sagt Hutter. Ein bisschen verrückt also, zwischen den Geraden, auf halber Höhe. «Weder als Teil unserer Welt, noch als Teil des Himmels.»

Aus der Versenkung zurück ans Licht

Dass der «Träumer» wieder zurückgekehrt ist, ist vielen Beteiligten zu verdanken. Aber zu einem ganz gewichtigen Teil der Heinerich-Wirri-Zunft, die 2022 ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert. Im Rahmen eines Sponsorings hat die Zunft die finanziellen Mittel zur Errichtung des Sockels beigesteuert. Am Jubiläum nächstes Jahr wird eine Plakette am Sockel angebracht, mit Angaben zum Künstler, zum Werk und zur Zunft.

Anstossen auf einen Rückkehrer: Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Zünfter Max Hess stossen mit Zunftmeister Jörg Walther an, daneben Thomas Schneider. Valentin Hehli

Es sei ihnen eine Freude, der Stadt ein solches Geschenk zu machen «und diese berühmte Plastik aus der Versenkung zurück ans Licht zu holen», so Hans Peter Hächler. Und auch der Kanton als Eigentümer habe den «Träumer» der Öffentlichkeit gerne wieder zur Verfügung gestellt, sagt Simona Ciuccio, Sammlungskuratorin der Aargauer Kunsthauses: «Der ‹Träumer› ist für die Aarauerinnen und Aarauer wichtig.»

Stadtrat Daniel Siegenthaler ist begeistert von der Skulptur.

Valentin Hehli

Stadtrat Daniel Siegenthaler fasste es wie folgt zusammen: Der «Träumer» stehe symbolisch für den Umbau der Alten Reithalle; bei beidem hätten Stadt, Kanton und Private an einem Strick gezogen. Siegenthaler war die Freude über die Rückkehr des Träumers ins Gesicht geschrieben. Er passe so hervorragend hierher, schwärmte er, nehme dem Apfelhausenweg sein Hinterhof-Dasein. «Meine Erwartungen hat es übertroffen».