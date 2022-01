Diese Aarauer Insel kennt nur der Paketbote nicht

Serie «Wer wohnt denn da» Umspült vom Aarauer Verkehr: Für fünf Freunde gibt es keine schönere Insel Die Insel zwischen Tellirain, Sauerländertunnel und Tellistrasse kennt jeder. In der einen Doppelhaushälfte lebt eine Wohngemeinschaft mit drei Frauen und zwei Männern. Und auch wenn ihnen halb Aarau in Stube und Garten schauen kann, so ist es für sie doch der allerbeste Ort zum Wohnen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.30 Uhr

Diese Insel. Umschlossen von Asphalt, umflossen vom Verkehr, eingeklemmt zwischen Tellirain und Sauerländertunnel, geschrammt von der Tellistrasse. Eine Insel mitten in der Stadt, die jeder kennt und einzig der Paketbote nicht findet.

Das Haus an der Tellistrasse 9 in Aarau. Im roten Hausteil wohnt die WG. Sandra Ardizzone

Hier, in der Doppelhaushälfte westseitig, wohnt eine fünfköpfige Wohngemeinschaft: Christoph Waldmeier (35), Oberstufenlehrer und Aarauer EVP-Einwohnerrat, Luftartistin Rahel Merz (38) und ihr Partner, Tänzer Steven Forster (33), Debby Saputo (34) – auch sie ausgebildete Tänzerin und Inhaberin einer eigenen Tanzschule – und Muriel Waldmeier (26), studierte Industrial Designerin und angehende Lokführerin, weder verwandt noch verschwägert mit Christoph.

Fünf Menschen, die so wohnen – eingekesselt vom Verkehr, beäugt von Fremden –, dass wohl kaum jemand tauschen möchte. Könnte man meinen. Doch weit gefehlt.

Vier von fünf Bewohnern: Steven Forster, Christoph Waldmeier, Rahel Merz und Deborah «Debby» Saputo (v.l.). Es fehlt Muriel Waldmeier. Sandra Ardizzone

«Zum Glück ist da eine Leitplanke»

An der Küchentür im ersten Stock hängt ein Schild, «Anmeldung Zentrale». Die Zentrale ist sie tatsächlich, diese Küche im Format einer Telefonkabine, so eng, dass noch nicht einmal die beiden Kühlschränke mit den angeschriebenen Fächern Platz darin finden, die stehen im Essstübchen nebenan. Aber hier wird gezaubert (am Herd, berufsbedingt am liebsten spätabends) und geschwatzt (noch etwas später), hier spielt sich das WG-Leben ab.

Die Zimmer verteilen sich auf vier Stockwerke, auch sie überschaubar gross, mit Blick in den kleinen Garten, der zum Tellirain hin liegt. Etwas tiefer als das Trottoir, zum Glück wachsen die Büsche im Sommer dicht. «Und zum Glück ist da eine Leitplanke», sagt Debby Saputo und lacht; würde einer die Kurve nicht kriegen, er stünde bei ihr im Zimmer.

Die Lage von Tellistrasse Nummer 9 ist einmalig. «Jeder weiss, welches Haus gemeint ist, wenn wir von der ‹Insel im Verkehr› sprechen», sagt Rahel Merz. Ausserdem ist alles nah; der Bahnhof, die Altstadt, die Aare, die Schwanbar im Sommer. Einmalig auch deshalb, weil die Bewohner hier tun und lassen können, was sie wollen.

Hier stört sich keiner am Lärm, hier kann man gut und gerne stundenlang draussen am Feuer sitzen – und das tun sie auch. Auch drinnen braucht sich keiner zu stören; die Fenster sind so gut, dass der Verkehr kaum zu hören ist. «Ausser, es ist WM», sagt Debby Saputo und die anderen lachen, «dann geht hier die Post ab.» Dann, und wenn es irgendwo brennt oder gekracht hat. «Wir wissen hier immer sehr gut Bescheid, wenn irgendwo was los ist», sagt Rahel Merz.

Ein Hausrundgang im Schnelldurchlauf. Sandra Ardizzone

Die Heizung diktiert den Tagesablauf

Wie alt das Haus ist, wissen die Bewohner nicht, «aber ziemlich alt», sagt Christoph Waldmeier. Die Vermieter hätten ihm nur mal erzählt, sie hätten das Haus damals für einen Apfel und ein Ei kaufen können, weil es weder Heizung noch Toiletten hatte und völlig verlottert war.

Heute sieht das natürlich anders aus: Es gibt eine Heizung. Das klingt banal, ist aber elementar, denn die Heizung ist der Weckdienst. Erwacht sie mit Knacken und Gurgeln, tun es auch die Hausbewohner. Und verlottert ist das Haus auch nicht mehr, es ist eine typische WG: mit zusammengewürfelter Einrichtung, mit Krimskrams an den Wänden, mit Regalwänden voller Bücher, Flaschen oder Schuhen, mit lechzenden Pflanzen. Wie man es sich eben vorstellt, aber so, dass man gerne mit am Tisch sitzen möchte. Weil es gemütlich ist. Und weil die Stimmung im Haus so gut ist.

Das Haus an der Tellistrasse 9 in Aarau befindet sich unmittelbar zwischen dem Tellirain und dem Tunnel. Sandra Ardizzone/AAR Dieses Haus kennt jeder. Einzig der Paketbote findet es nicht. Sandra Ardizzone / AGR Christoph Waldmeier und Debby Saputo im Esszimmer. Sandra Ardizzone / AGR Drei von fünf Bewohnern sind professionelle Tänzer beziehungsweise Luftakrobatin. Das braucht Training. Sandra Ardizzone / AGR Das Haus ist eng, die Wände sind dünn. Da helfen klare Ansagen. Sandra Ardizzone / AGR Der WG-Kühlschrank mit angeschriebenen Fächern. Sandra Ardizzone / AGR Weil die Küche zu klein ist, stehen die Kühlschränke im Esszimmer. Sandra Ardizzone / AGR Steven Forster in der WG-Küche. Er sei der beste Koch, sagen seine Mitbewohner. Sandra Ardizzone / AGR Bei fünf Bewohnern kommt im Schuhregal einiges zusammen. Sandra Ardizzone / AGR Wie alt das Haus ist und was es in all den Jahren war, wissen die Bewohner nicht. Gut möglich, dass 1898 auch das Baujahr ist. Sandra Ardizzone / AGR In der Laube befinden sich der Eingangsbereich, einen Stock weiter oben dann Waschküche und WC. Sandra Ardizzone / AGR Leider kein Anschluss mehr, aber beste Deko. Sandra Ardizzone / AGR Der Dreh- und Angelpunkt der WG, die Küche. Sandra Ardizzone / AGR Die Räume im Haus sind klein, aber den Fünfen ist es wohl hier. Sandra Ardizzone / AGR Sie sind nicht nur eine Wohngemeinschaft, sondern auch Freunde: Steven Forster, Christoph Waldmeier, Rahel Merz und Debby Saputo leben seit sieben Jahren zusammen. Sandra Ardizzone / AGR

Die Bewohner sind nicht nur Mitbewohner, sie sind Freunde. Zu viert wohnen sie seit sieben Jahren zusammen, Muriel ist seit einem Jahr hier. «Wir sind wie eine Familie», sagt Steven Forster. Zusammen geht’s deshalb auch in die Ferien, auf Familienbesuch: auf die Philippinen (in die Heimat von Stevens Mutter), nach Sizilien (zu Debbys Grossmutter) – oder nach Rombach, es können ja nicht alle exotische Herkunft haben.

Ein paar Mal haben sich die Freunde schon andere Häuser angeschaut. Grössere Zimmer wären toll, etwas mehr Garten. Aber nie hat es gefunkt. Meist ist es die Lage, die einfach nicht so gut ist, es sind die vielen kleinen Winkel und der Charme, die fehlen, oder die Dachbalken, an denen Rahel ihre Luftakrobatiknummern üben kann.

Die Besichtigungen hätten deshalb etwas sehr Schönes an sich, sagt Christoph Waldmeier: «Immer, wenn wir was Neues anschauen, merken wir, dass wir mit unserem Haus auf der Insel das beste Daheim haben, das wir uns vorstellen können.»

