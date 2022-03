100 Jahre Naturama: In Aarau wohnt ein kleiner Kerl im Frack

Serie: Teil 2 Seit 100 Jahren wohnt an der Aarauer Bahnhofstrasse ein kleiner Kerl im Frack Vor genau 100 Jahren wurde das Museum für Natur- und Heimatkunde gegenüber dem Bahnhof eröffnet, das heutige Naturama. Ein Bau mit 111-jähriger Vorgeschichte. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Das Museum für Natur- und Heimatkunde wurde vor genau 100 Jahren eröffnet. Die Nachfolgestiftung Naturama feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum. Lisa Schäublin

Den grossen Moment hat er nicht mehr erlebt. Friedrich Mühlberg, jahrzehntelang die treibende Kraft hinter dem Museum für Natur- und Heimatkunde, war sieben Jahre vor der Eröffnung verstorben. Doch seine Sammlungen, sein Vermächtnis, haben das Museum geprägt und tun es noch immer. Selbst heute, genau 100 Jahre nach der Eröffnung.

Die Geschichte des Museums ist die Geschichte der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft, die Geschichte des Naturamas. Die Akteure waren Politiker höchsten Ranges, Professoren und Schriftsteller, Abenteurer und Industrielle, die wichtigsten Exponate eine ausgestopfte Elefantendame und ein kleiner Kerl im Frack.

«Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse» Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ ein ganzes Jahr lang auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 2 der Serie.

Doch der Reihe nach, schliesslich hatte es 111 Jahre gedauert, bis es zur Museumseröffnung kam: 1811 gründeten sieben Männer die Aargauische Naturforschende Gesellschaft, kurz ANG. Die Männer trugen klingende Namen, allen voran Seidenfabrikant Johann Rudolf Meyer und Schriftsteller Heinrich Zschokke. Hier sei gesagt: Die Liste der Verdienstvollen aus über 200 Jahren ANG ist lang. Genannt werden hier nur die wenigsten, was die Leistung der andern aber nicht schmälern soll.

Der Abwart wird in die Präparatorenausbildung geschickt

Zurück also ins Jahr 1811: Schon in den damaligen Statuten ist die spätere Gründung eines «Naturaliencabinets» vorgesehen. 1827 wird eine Museumskommission ernannt, die für dieses Kabinett Präparate sammeln soll, ausserdem wird der Abwart in eine Präparatorenausbildung geschickt. In einem Lokal in der Gewerbeschule werden erste Sammlungen ausgestellt, diese ziehen über die Jahrzehnte mal hierhin, mal dahin, stetig wachsend.

Peter Christoph Ehrensperger, ehemaliger Präsident der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Valentin Hehli / AAR

Erst Jahrzehnte später aber wird ein eigener Museumsneubau konkret ins Auge gefasst. Treibende Kraft ist der umtriebige Geologe Friedrich Mühlberg, seit 1868 Museumskonservator der ANG. «Mühlberg war ein Geologe durch und durch, hat gesammelt, was ihm in die Hände kam», sagt Peter Christoph Ehrensperger, ehemaliger ANG-Präsident und Verfasser der ANG-Chronik von 1811 bis 1986.

Die Folge von Mühlbergs Sammellust: Das Amtshaus, in dem die Sammlung damals untergebracht ist, platzt aus allen Nähten. Doch das ist nicht alles: «Auch Mühlberg sah, dass gewisse Tiere vom Aussterben bedroht sind oder bereits ausgestorben sind», so Ehrensperger. Diese Tiere sollen der Nachwelt wenigstens als Museumsexponat erhalten bleiben.

1905 wird ein Komitee gegründet, das den Fonds für einen Neubau äufnen soll. Doch das Projekt zieht sich hin, es knorzt nicht nur bei der Mittelbeschaffung, sondern auch bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück. 1915 verstirbt Friedrich Mühlberg. 1917 schliesslich bekommt die Museumskommission den Auftrag, einen Bauplatz zu erwerben und den Bau an die Hand zu nehmen. Das tut sie: Nur 40 Tage später kauft die Gesellschaft an bester Adresse, an der Ecke Feerstrasse/Bahnhofstrasse, einen Bauplatz sowie die angrenzende Villa der Familie Hunziker-Fleiner für 110’000 Franken.

Aus 37 Eingaben wird das Projekt vom Badener Architekten Hans Hächler ausgewählt. Im März 1920 beginnen die Bauarbeiten, im Mai 1922 ist es so weit: Das Museum für Natur- und Heimatkunde wird feierlich eröffnet. Erster Direktor wird Biologieprofessor Paul Steinmann, Lehrer an der Alten Kantonsschule. Die Baukosten belaufen sich auf 582’000 Franken; je 100’000 Franken stammen von Stadt und Kanton, den Rest stemmt die ANG.

Die exotischen Exponate reizen, die Abenteuergeschichten ihrer Erleger auch

Es ist ein prächtiger Bau in expressivem Neubarock, von aussen massig, im Innern mit überraschend offenen Räumen, der sich nahtlos in die Reihe der historischen Monumentalbauten der Bahnhofstrasse einfügt. Gezeigt werden auf drei Etagen viele Mineralien und Fossilien, in Alkohol eingelegte Präparate; Schlangen, Echsen, Säuger, dazu mit Strohwolle ausgestopfte Exoten; Zebras, Löwen, Affen.

Alles in grossen Vitrinen drapiert und thematisch in sogenannten Dioramen nach Kontinent sortiert, «das war damals sehr modern», sagt Ehrensperger. Die für diese Zeit wegweisende Präsentation macht das Naturmuseum zu einem überregionalen Anziehungspunkt. Die exotischen Exponate reizen, die Abenteuergeschichten ihrer Erleger sowieso.

Der Publikumsmagnet schlechthin ist der Kerl im Frack, ein Riesenalk, ein Geschenk vom ersten Aargauer Bundesrat und langjährigen ANG-Mitglied Friedrich Frey-Herosé. So klein der Alk auch ist, so überaus wertvoll ist er. Unbezahlbar sogar. Der Vogel ist schon bei der Museumseröffnung 1922 seit knapp 80 Jahren ausgestorben, weltweit gibt es noch genau 78 Museumsexemplare. Als bekannt wird, dass in Aarau ein solches Tier steht, werden dem Museum Unsummen für das Präparat geboten.

Mit Elefantenfleisch die Museumskasse aufpoliert

1928 läuft eine Elefantendame dem Alk den Rang ab. Jenny, die erst als Zirkus- und später als Zolli-Elefant drei Männer getötet hat und den letzten Angriff mit dem Leben bezahlt, kommt nach Aarau. Paul Steinmann zerlegt den Kadaver mitsamt seinen Schülern. Während die Haut zu einem Präparator nach München geschickt wird, hängt Steinmann die Knochen zur Reinigung in die Aare und verkauft das Elefantenfleisch vor dem Museum, um die Museumsfinanzen aufzupolieren.

So stand Jenny während Jahrzehnten im Museum. 1998 wurde sie aussortiert. Naturama / Aargauer Zeitung

Besonders beliebt sind nicht nur die gezeigten Präparate, sondern auch die Vorträge. 1953 wird der Verbindungstrakt zur Villa eröffnet, wo nebst der Verwaltung nun auch ein Saal mit über 200 Plätzen zur Verfügung steht. Bei Sonderausstellungen kommen regelmässig Tausende Besucher, so zum Beispiel 1972 zur nationalen Orchideenschau, für die innert drei Tagen 17’000 Personen nach Aarau strömen.

Vor 20 Jahren wurde das Naturama eröffnet

Jahrzehntelang bleibt im Museum alles so, wie es ist. Doch in den Achtzigerjahren ist klar: Das Museum muss erneuert werden, baulich und betrieblich ist es in einem bedenklichen Zustand. 1998 gründen ANG, Kanton und Stadt die Stiftung Naturama. Diese ist seither Eigentümerin der Liegenschaften und Sammlungen. 2002 wird das «Naturama», der Museumsneubau, eröffnet. Im ehemaligen Museum befinden sich heute Büros, Sammlungsräume und Archive.

Die mottenzerfressenen Präparate von früher sind praktisch alle aussortiert worden. Nur einer steht immer noch da, nach Jahr und Tag, wacker und fein zurechtgemacht in seinem Frack: der Riesenalk.

