Sommer-Serie: Aargauer erzählen aus ihrem Alltag

Serie Getroffen am Wasser: Aargauerinnen und Aargauer aus der Region geben Einblicke in ihren Alltag In unserer neuen Sommer-Serie berichten an verschiedenen Gewässern angetroffene Menschen über ihr Leben und ihren Bezug zum Wasser. Diese Woche ist Aarau am Zug. Larissa Gassmann 13.07.2021, 05.00 Uhr

Angetroffen an der Aare: Carmen Bruttel mit ihrem jungen Cocker Spaniel Marlo. Larissa Gassmann

Carmen Bruttel, 25, Lenzburg

«Ich arbeite seit zwei Jahren in Aarau in einem Kindergarten. Jetzt haben wir gerade Ferien und können es ein bisschen gemütlicher nehmen. So bin ich nach der erledigten Arbeit nun mit meinem sieben Monate alten Cocker Spaniel Marlo unterwegs. Er hat Wasser total gerne, und ich eigentlich auch. Das passt also ganz gut. Momentan tastet er sich aber noch daran heran und getraut sich manchmal mehr, manchmal weniger zu. Richtig schwimmen geht er noch nicht, ausser es handelt sich um eine flache Stelle – jetzt ist wegen Hochwasser eh Vorsicht angebracht.

Hier unterwegs sind wir vielleicht alle zwei Wochen einmal. In den Ferien kommt das allerdings doch öfter vor. Wasser verbinde ich mit Freiheit, Wärme, längeren Tagen und einem allgemeinen Sommer-Gefühl. Also alles nur positive Dinge. Somit ist es für mich einfach nur schön, der Aare entlang zu spazieren.

Kindergärtnerin bin ich, weil es mir Spass macht, mit den Kindern zusammen zu sein. Es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich sie sind und wie sie sich entwickeln. Mitten in der Coronazeit anzufangen, war für mich speziell. Die Kinder und ich nahmen es allerdings locker. Bis auf einige Ausnahmen war alles wie immer. Bloss für die Eltern war es schwierig, weil sie nicht wirklich Besuche machen konnten.

Vor den Sommerferien habe ich nach zwei Jahren nun meine erste Klasse abgegeben. Dabei habe ich zum ersten Mal Abschiedsschmerz verspürt. Das habe ich selbst so nicht erwartet. Es war zwar traurig, gleichzeitig aber auch schön, weil die Kindern nun weiterziehen können und bereit für die erste Klasse sind.»