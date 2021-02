Serie Eigenheime Auf dem Henz-Areal beim Bahnhof entsteht bald der neue Suhrer Stadtkern Die Überbauung samt Hochhaus wird die Lücke zwischen den Quartieren nördlich und südlich der Bahnlinie schliessen. Die anfängliche Skepsis der Bevölkerung scheint gänzlich verflogen zu sein. Baustart ist im Frühling – und die Kaufpreise sind ziemlich attraktiv. Daniel Vizentini 12.02.2021, 05.00 Uhr

Verantwortlich sind ausgerechnet zwei Suhrer: Daniel Thoma (links) und Andreas Campi «tragen Suhr im Herzen», wie sie sagen. Bild: Chris Iseli

Jahrelang wurde vom Hochhaus gesprochen, dass in Suhr auf dem Henz-Areal, gegenüber dem Rundhaus und unmittelbar beim Bahnhof, entstehen soll. Einem derart prägenden Einschnitt in das Landschaftsbild der Gemeinde schauten viele zuerst mit Skepsis entgegen. Bei der Abstimmung über die dafür nötige Anpassung des Bauzonenplans an der Gemeindeversammlung 2018 machten nur elf Stimmen den Unterschied.

Die anfängliche Skepsis dürfte inzwischen mehrheitlich verflogen sein. Die Gemeinde hat einen qualitativ hochwertigen Bau samt Aussenräume aushandeln können. Keine Zäune, grosse, einheimische Bäume und von der Denkmalpflege genehmigte Fassadenfarben waren Teile der Spielregeln. Dazu auch autoarmes Wohnen – es sind nur 166 Tiefgaragenplätze für 202 Wohnungen vorgesehen. Und: Das Hochhaus dürfe das Suhrer Wahrzeichen – die Kirche auf dem Suhrechopf – nicht konkurrenzieren oder in der Höhe gar überragen.

Das Hochhaus darf laut Auflagen der Gemeinde die Kirche auf dem Suhrechopf nicht überragen. Visualisierung: Primus Property/zur Verfügung gestellt

Jetzt, da die Bauprofile stehen, ist man eher überrascht: So hoch und imposant wie befürchtet wird der Wohnturm auf dem Areal gar nicht. Statt ein Hochhaus wird es eher «ein höheres Haus», wie es Daniel Thoma, Mitbegründer der für die Vermarktung zuständigen Immobilienfirma Primus Property, auf den Punkt bringt.

Die Profile deuten die Höhe der Überbauung beim Henz-Areal in Suhr an. Baustart ist im Frühling 2021, Einzug gegen Ende 2023. Bild: Daniel Vizentini

Mit zwölf Etagen auf rund 40 Metern Höhe ist es leicht grösser als der KWC-Turm in Unterkulm und viel weniger hoch als die geplanten Türme beim Aarauer Stadion. Gezeichnet wurde die Überbauung vom Basler Architekturbüro SSA.

Zwölf Etagen wird das Hochhaus haben, vier die anderen Gebäude. Visualisierung: Primus Property/zur Verfügung gestellt

Vorteil 1: Die Immobilienvertreter sind beide aus Suhr

Viel Verhandlungsgeschick war von der Gemeinde je nach dem auch gar nicht nötig, denn sowohl Daniel Thoma wie auch Andreas Campi, Geschäftsführer vom Entwickler und Bauherr Halter AG (war auch für die Überbauung «Gleis 1» an Suhrs Bahnhof verantwortlich), wohnen in Suhr und «sind mit sehr viel Herz dabei», wie sie sagen. Ihnen liegt persönlich viel daran, dass aus dem Henz-Areal ein lebendiges, innovatives und angenehmes Quartier wird: Es soll urbanes Lebensgefühl bieten mit Büros und Ateliers im Erdgeschoss sowie einem Strassencafé, dazu ein öffentlich zugänglicher Quartierplatz, viel Grün rundherum und Spielplätze für Familien.

Entsprechend dem heutigen Bestreben nach Nachhaltigkeit wird eine Fotovoltaikanlage Teil des Strombedarfs decken und es wird Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes geben. Geheizt wird über Fernwärme. Das moderne Lüftungssystem ermöglicht laut Daniel Thoma auch ein energieneutrales Abkühlen der Hochhauswohnungen im Sommer.

Die Gemeinde gewinnt auch einen öffentlich zugänglichen Quartierplatz samt Café und anderen Gewerbelokalen. Visualisierung: Primus Property/zur Verfügung gestellt

Was zuvor ein geschlossenes Industrieareal war, wird künftig zum Bindeglied zwischen dem Dorfkern nördlich der Bahnlinie, dem Bahnhof und den vor nicht allzu langer Zeit noch stark vernachlässigten Quartieren in Suhr Süd, wie etwa das «Frohdörfli», wo bereits eine positive Umwandlung stattfindet. Gebaut wird bis Sommer 2023. In absehbarer Zeit soll auch das Areal auf der anderen Seite der Bahnlinie der WSB überbaut werden. Ein Gestaltungsplan besteht dort bereits.

Vorteil 2: Die Preise sind ziemlich tief

Dass die Sache eine Herzensangelegenheit ist, merkt man auch an der kreativen Werbekampagne mit den vielen Wortspielen wie «Henz Sie’s scho gseh?», «Det Henz wörkli für jede öppis», deren Plakate seit Wochen am Bahnhof Aarau prangen. Die Verantwortlichen legten sich mächtig ins Zeug und bieten bei Primus Property in Aarau gar einen virtuellen Rundgang durch die künftigen Wohnungen mit Virtual-Reality-Brillen an. Ab März wird ein Ausstellungsraum in Suhr vor Ort auf dem Areal aufgestellt.

Eindruck machen auch die Visualisierungen im Internet: Etwa die geräumigen Terrassen mit Sicht auf den Suhrechopf oder das Bad mit dem grossen Fenster, über das man von der Badewanne aus den Sonnenuntergang wird beobachten können.

Der mögliche Sonnenuntergang von der Badewanne aus. Visualisierung: Primus Property/zur Verfügung gestellt

Von den 202 Wohnungen in den insgesamt vier Gebäuden werden 143 vermietet und 59 verkauft, nämlich alle 43 im Hochhaus und 16 im sogenannten Gartenhaus. Acht sind bereits reserviert. Mit 460'000 Franken für eine Wohnung mit 2½-Zimmer bis zu 890'000 Franken für die mit 4½-Zimmer auf der obersten Hochhausetage sind die Preise für topmoderne und verkehrstechnisch optimal gelegene Wohnungen ziemlich günstig. Derzeit wird dazu noch 40'000 Franken Rabatt angeboten.

Laut einem Finanzierungsbeispiel auf der Website ist man ab 126'000 Franken Eigenmittel für eine 3½-Zimmer-Wohnung bereits dabei. Die Preise sind laut Andreas Campi tiefer, als die Banken die Wohnungen einschätzen, «und haben somit bereits mit Bezug eine Wertsteigerung». Einen Haken gäbe es nicht: Die Mietwohnungen konnten bereits an eine Pensionskasse verkauft werden, für die Eigentumswohnungen ist der Bauherr deshalb nicht auf die höchstmögliche Rendite angewiesen.

Einzelne Wohnungen werden direkte Sicht auf den Suhrechopf haben. Visualisierung: Primus Property/zur Verfügung gestellt

Teile der Ausstattung kann man noch nach Wunsch einstellen. Zu den Interessenten gehören laut Daniel Thoma von jungen Familien bis hin zu Einfamilienhausbesitzern, die bereits für ihre Rente planen. Auch als sicheres Anlageobjekt mit guter Rendite seien die Preise sehr attraktiv.