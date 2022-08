Springreiten in Seon: Aargauer Meister dank weniger Cassiopeia

Seon Mikkel Thomsen ist Aargauer Meister dank der wendigen Cassiopeia Am Wochenende hat der Reitverein Hallwil in Seon seine jährliche Springkonkurrenz veranstaltet. Neben den pferdesportlichen Prüfungen mit Aargauer Meisterschaft wurde auch ein Plauschwettkampf ausgetragen. Sibylle Haltiner 07.08.2022, 20.35 Uhr

Der frischgebackene Aargauer Meister Mikkel Thomsen auf der Ehrenrunde mit Cassiopeia P CH. Sibylle Haltiner

Zum zweiten Mal in Folge holte sich der Birrwiler Pferdesportler und Reitstallbesitzer Mikkel Thomsen am Sonntag den Aargauer Meistertitel im Springreiten. Mit der neunjährigen, in der Schweiz gezogenen Stute Cassiopeia P CH überwand er auch im Stechen alle Hindernisse, die bis 125 Zentimeter hoch waren, fehlerfrei und gewann dank einer schnellen Zeit nicht nur die Hauptprüfung der dreitägigen Seoner Springkonkurrenz, sondern auch die darin integrierte Aargauer Meisterschaft. Anton Clavadetscher aus Strengelbach wurde Vizemeister, Chantal Meier aus Oeschgen erreichte den dritten Platz.