Historische Vereinigung Seetal gräbt in ihrer Geschichte

Seengen Historische Vereinigung Seetal und Umgebung: Diese Jahresschrift zum 100-Jährigen hat es in sich Das Historikerpaar Gertrud und Paul Wyrsch hat zum 100-Jahr-Jubiläum über 4500 Originaldokumente aus dem Archiv der Historischen Vereinigung Seetal und Umgebung durchgearbeitet. Gefunden haben sie Erstaunliches. Katja Schlegel 11.05.2022, 05.00 Uhr

Paul Wyrsch, Hitzkirch, Daniel Humbel, Boniswil, und Max Hächler, Seengen (v.l.) vom Vorstand der Historischen Vereinigung Seetal und Umgebung. Alex Spichale

Sie hatten keine Zeit und Geld schon gar nicht. Aber da steckten diese Schätze im Boden, Ziegel mit Stempeln römischer Legionen am Hang, Steinbeile im seichten Wasser des Hallwilersees, und die trieben sie um.

Also gründeten sie eine Vereinigung, um private Geldgeber zu finden. Sie, das waren ein Posthalter, ein Apotheker, ein Buchhalter, ein Fabrikant, ein Pfarrer – und ein Bezirksschullehrer. Letzterer war der führende Kopf, ein 35-jähriger Zürcher, der in seinen jungen, aufmüpfigen Jahren die Seenger Schulpfleger an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte: Reinhold Bosch.

Diesen Namen muss man in Seengen, gar im ganzen Seetal, keinem näher erklären. Bosch war nicht nur Lehrer, er leitete auch zahlreiche Ausgrabungen (mitunter 1923 die Ausgrabung der Pfahlbausiedlung Seengen-Riesi, ein Jahrhundertfund) und wurde 1943 der allererste Kantonsarchäologe. Und er war der Mann, der vor 100 Jahren die Historische Vereinigung Seengen gründete.

Reinhold Bosch (ganz rechts) leitete ab den 1920er-Jahren zahlreiche Ausgrabungen im Kanton Aargau. Hier zum Beispiel 1927 in Sarmenstorf. Archiv Kantonsarchäologie Aargau

Diese Vereinigung gibt es noch heute, wenn auch seit 1925 unter leicht anderem Namen: Historische Vereinigung Seetal und Umgebung heisst sie, zählt rund 500 Mitglieder und umfasst heute alle Aargauer und Luzerner Gemeinden zwischen Rupperswil und Niederlenz bis Hochdorf.

Eine historische Vereinigung mit Historie: Zum 100-Jahr-Jubiläum hat sich Vizepräsident und Historiker Paul Wyrsch aus Hitzkirch gemeinsam mit seiner Frau Gertrud durch über 4500 Originaldokumente aus dem Vereinsarchiv gearbeitet. Entstanden ist in nur einem Jahr ein 170 Seiten starkes Kapitel über die Anfänge der Vereinigung von 1922 bis 1933. Ein Blick, der es in sich hat.

Die Anfänge der Vereinigung waren aufsehenerregend, die Funde ihrer Mitglieder sensationell. Bosch und seine Kollegen wurden zu höchst angesehenen Persönlichkeiten, ihre Leistungen für Seengen und das Seetal sind unvergessen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten.

Dokumentiert sind beispielsweise heftige Streitigkeiten zwischen Bosch und seinen Archäologiekollegen. Und die Protokolle der Schulpflege offenbaren, dass mancher Seenger den jungen Bosch lieber ins Pfefferland gewünscht hätte als in die hiesige Schulstube; zu fordernd war er ihnen, zu oft besuchte er die Wirtsstube, zu lasch führte er ihnen den Unterricht.

Was auch ist: die heute umstrittene Freundschaft Reinhold Boschs zu Hans Reinerth. Der deutsche Star-Archäologe war 1925 auf Boschs Einladung hin erstmals ins Seetal gekommen und kümmerte sich 1927 um die Ausgrabung des Gräberfelds in Sarmenstorf. Reinerth wurde zum Ehrenmitglied der Historischen Vereinigung ernannt. 1931 trat er der NSDAP bei und missbrauchte die Entdeckungen in Sarmenstorf dazu, die nationalsozialistische Ideologie von der Überlegenheit der arischen Rasse zu «beweisen».

Eine Geschichte, die nachhallt. Bis heute. «Reinerth trat eine grosse Euphorie los, hat die Herzen hier im Sturm erobert», sagt Historiker Wyrsch. Ein happiges Vermächtnis. Das sachliche Darstellen der Korrespondenz zwischen Bosch und Reinerth zeige nun aber, dass die Bewunderung Boschs sich auf die archäologischen Fähigkeiten des Deutschen beschränkt habe. Eine Erleichterung für die Vereinigung, wie Präsident Daniel Humbel sagt: «Dank diesem Beitrag können wir die Beziehung der beiden und die Kontroverse darum nun besser einordnen. Das gibt uns Sicherheit.»

Die Jahresschrift zu 100 Jahre Historische Vereinigung Seetal und Umgebung ist eine gewichtige. Nie war sie umfangreicher. Alex Spichale

Nicht nur deshalb ist die Jahresschrift ein «Meilenstein» für Humbel. Sondern auch, weil nun erstmals all die Archivkisten durchgearbeitet und inventarisiert wurden, all die Briefe, Protokolle, Einladungen. Dabei hat das Historiker-Paar Wyrsch auch allerlei Neckisches ausgegraben. «Diese Jahresschrift ist eine wunderbare Ausgabe. Man kann aufschlagen, wo immer man auch will, und jeder – egal ob Historiker, Archäologin oder Interessierter – findet etwas Spannendes», sagt Humbel.

Ganz nach der Philosophie von Gründervater Bosch Mit ihren 100 Jahren macht die Historische Vereinigung Seetal und Umgebung nun einen Schritt in die Zukunft: Im Herbst werden die Mitglieder über die Fusion mit dem Verein Hansjakob Suter-Sammlung abstimmen, der seit 2006 bäuerliche und handwerkliche Alltagsgegenstände aus den Dörfern rund um das Schloss Hallwyl sammelt und pflegt. Mit der Fusion sei es nicht nur möglich, Kräfte zu bündeln. «Wir planen auch, regelmässig Gegenstände aus der Sammlung vorzuführen und altes Handwerk zu zeigen», sagt Präsident Daniel Humbel. Diese Vorführungen sollen ab Frühling 2023 in der eigens dafür hergerichteten Kulturwerkstatt im Stall von Humbels Privathaus, dem «Sandmeier-Haus» in Boniswil, stattfinden. «Wir erhoffen uns, mit solchen Events für Familien und Kinder die Begeisterung für Kulturgeschichte zu wecken», so Humbel. Ganz so, wie es auch die Philosophie von Gründervater Reinhold Bosch war.

Ergänzt wird der Rückblick mit Beiträgen über den «Seegarten» in Seengen, bekannt als «Laubsägeli-Haus» (von Markus Remund), über die Ausgrabungen der Kantonsarchäologie an der Hinterdorfstrasse in Seengen (von Matthias Flück und Christian Meise) und das 200-Jahr-Jubiläum der Kirche Seengen (von Jan Niemeier).

Hinweis Am 21. Mai findet die Jahresversammlung auf dem Hallwilersee statt, mit einem Rückblick der Dres. Paul und Gertrud Wyrsch und einem Ausblick. Abfahrt um 14 Uhr, Ankunft um 17 Uhr, beides in Meisterschwanden, Seerose. Anmeldung erwünscht. www.hvseetal.ch