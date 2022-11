Schule Entfelden - Nach einem Jahr Funkstille: Jetzt soll es mit der Aufstockung vorwärts gehen

Die Erweiterung des blauen Oberstufenschulhauses in Oberentfelden, vor einem Jahr deutlich an der Urne angenommen, wurde lange als dringend dargelegt – stand aber seit der Abstimmung gefühlt still. Schuld sei die Neuorganisation des Schulvorstands gewesen, heisst es. Kann der Zeitplan dennoch eingehalten werden?

Daniel Vizentini 04.11.2022, 18.14 Uhr