Schule Entfelden Die Oberstufe soll aufgestockt werden – für über 20 Millionen Franken Die chronische Schulraumknappheit in Ober- und Unterentfelden soll endlich behoben werden: Am 22. September entscheidet der Kreisschulrat über einen Kredit von 23 Millionen Franken für Aufstockung und Sanierung, wovon 2,15 Millionen für die Miete eines Bürogebäudes von GE/Dreier als Provisorium während der Bauzeit reserviert wird. Im November kommt es zur Volksabstimmung. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

So könnte das um zwei Etagen aufgestockte Oberstufenschulhaus in Oberentfelden künftig aussehen. Die abgebildete Fotovoltaikanlage auf dem Dach gehört nicht zum Baukredit, könnte aber dereinst realisiert werden. Zur Verfügung gestellt

Die Aufstockung des blauen Oberstufenschulhauses in Oberentfelden geht in die entscheidende Phase: An der Kreisschulratssitzung vom 22. September – der letzten vor der Auflösung des Rats – wird der Kredit dafür vorgelegt. Seit Mittwochmittag sind die Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich. Im November dürften Ober- und Unterentfelden über das Vorhaben abstimmen.