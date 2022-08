Gibt es in der Schule Entfelden genug Platz für die Geflüchteten?

Der Kanton will mehrere Geflüchtete aus der Ukraine im Hotel T8 in Unterentfelden beherbergen. Gleichzeitig ist der Schulraum in Entfelden seit Jahren knapp. Was passiert, wenn tatsächlich bis zu 50 geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine ins Dorf ziehen?

Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr