Schon ab 2022 Fürs Klima: Aarau will die E-Mobilität massiv ausbauen Die neue Elektromobilitätsstrategie der Stadt setzt unter anderem auf Elektro-Taxis und ein dichtes Netz an Ladestationen. Mittelfristig soll die Bau- und Nutzungsordnung geändert werden, damit Hausbesitzer Ladestationen einplanen müssen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 06.04.2022, 19.08 Uhr

Viel mehr Ladestationen für Elektroautos - unter anderem so will die Stadt Elektromobilität fördern. KEYSTONE

«2050 wird der motorisierte Verkehr in der Stadt Aarau zu 100 Prozent erneuerbar und klimaneutral angetrieben.» – So lautet das ambitionierte Ziel der Elektromobilitätsstrategie, die die Stadt gestern präsentiert hat. Ganz einhalten wird man es wohl, insbesondere beim Schwerverkehr, nicht können. Aber die Stadt hat Massnahmen definiert. Mit diesen soll zumindest bei Autos, leichten Nutzfahrzeugen, Bussen und Taxis eine fast vollständige Elektrifizierung bis in knapp 30 Jahren, wenn Aarau rund 27'000 Einwohnende und 30'000 Vollzeitarbeitsplätze hat, erreicht werden.

Zwar sollen bis dahin sowieso mehr Personen autolos leben, sodass die gefahrenen Kilometer pro Kopf gegenüber heute deutlich zurückgehen. Weil die Bevölkerung aber wächst, braucht es noch mehr Anstrengungen. Denn: «Zur Erreichung der Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 muss der verbleibende motorisierte Strassenverkehr in der Stadt Aarau rasch und konsequent dekarbonisiert werden», heisst es im Strategiepapier.

Die Elektromobilitätsstrategie soll jene Faktoren, die noch gegen einen «Stromer» sprechen, beseitigen und gute Rahmenbedingungen «für eine rasche Marktdurchdringung der Elektromobilität in der Stadt Aarau schaffen». Während der Strassenverkehr der Stadt Aarau im Jahr 2020 geschätzt 1 Gigawattstunde Strom pro Jahr benötigte, könnten es bis 2050 rund 30 GWh sein. Das würde gegenüber heute eine Zunahme des Jahresstrombedarfs der Stadt um 16 Prozent bedeuten.

Schon ab 2022 sind erste Massnahmen geplant

In der Bau- und Nutzungsordnung soll verankert werden, dass Liegenschaftsbesitzer bei Neu- und Umbauten zumindest die Voraussetzungen für den Einbau von Ladeinfrastruktur schaffen müssen. Parkplätze von städtischen Immobilien sollen mit Ladeinfrastruktur und Fotovoltaikanlagen ausgerüstet werden.

Aktuell betreibt die Eniwa schon über 20 öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Das reicht aber nicht einmal ansatzweise, um den (erhofften) künftigen Bedarf zu decken. Deshalb sollen weitere Ladestationen auf öffentlichem Grund bereit gestellt werden. Und zwar einerseits in den Parkraumzonen – also quasi auf offener Strasse, wo parkiert werden darf. Die Idee ist, dass Aarauerinnen und Aarauer, die zu Hause keine Ladeinfrastruktur haben, diese auf öffentlichem Grund innert 300 Metern Gehdistanz finden. Andererseits sind auch in städtischen Parkhäusern und auf grösseren öffentlichen Parkplätzen Installationen vorgesehen, was gleichzeitig die Zahl der Parkplätze für fossil betriebene Fahrzeuge reduziert.

Sollen E-Taxis bevorzugt werden?

Auch beim ÖV und dem Taxiwesen will die Stadt ansetzen. In beiden Bereichen kann sie das nur indirekt. Beim Busbetrieb Aarau etwa via Eignerstrategie, aber hier haben sowohl Bund und Kanton (als Besteller und Regulator) mitzureden – immerhin: Die Busbetrieb Aarau AG plant für 2023/24 die Beschaffung von 15 Batterie-Gelenkbussen. Langfristig (ab ca. 2035) soll die Fahrzeugflotte nur noch mit Energie aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Bei den Taxibetrieben will die Stadt eine Elektrifizierung über Anreize erreichen, etwa durch das Bereitstellen von Ladeinfrastruktur und der Bevorzugung von E-Taxis (vorderste Standplätze für E-Taxis reserviert; Einführung rein elektrischer Standplätze). Übergangsweise ist eine Rückerstattung der Betriebsbewilligungsgebühr für E-Taxis denkbar. Die Stadt selber will mit gutem Beispiel vorangehen und ab 2023 bei der Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung fast nur noch auf erneuerbare Energien setzen. Bei Spezialfahrzeugen, etwa für Feuerwehr oder Polizei, sei das «eine Herausforderung», die Machbarkeit muss zuerst eruiert werden.

Grosse Pläne brauchen gute Koordination und kleine Schwellen: Deshalb soll eine zentrale Anlaufstelle für Private und Unternehmen geschaffen werden, wo diese Beratung und Informationen zum Thema Elektromobilität finden. Ausserdem will die Stadt die Treibhausgasemissionen im Strassenverkehr und bei der städtischen Fahrzeugflotte besser überwachen.

