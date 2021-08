Schönenwerd: Das Bally-Schuhmuseum zieht demnächst ins Tessin

Schönenwerd Nun zieht auch das Bally-Schuhmuseum weg: Verlegung demnächst ins Tessin Das Bally Schuhmuseum soll aus Schönenwerd verschwinden und nach Lugano ziehen, berichten Tessiner Medien. Was bleibt in der Geburtsstätte des Mode-Weltkonzerns überhaupt noch alles übrig? Daniel Vizentini 17.08.2021, 20.00 Uhr

Das Bally Schuhmuseum im Haus zum Felsgarten (links): Dort wohnte einst Firmengründer Carl Franz Bally.

Donat Achermann, VBS/ zur Verfügung gestellt

Während im Tessin feierlich von einem «neuen Leben für die Villa Heleneum» in Lugano berichtet wird, hat Schönenwerd erneut das Nachsehen: Die Firma Bally, seit über 150 Jahren eng mit der Geschichte der Niederämter Gemeinde verbunden, will offenbar ihr Museum in die italienischsprachige Schweiz verlegen. Dafür hatte es sich bei der Luganer Stadtregierung beworben und erhielt laut der Zeitung «Corriere del Ticino» unter drei Mitbewerbern den Zuschlag.

«Bally wird die Schlüssel zur Villa Heleneum erhalten», liest man dort. Die Objekte «aus dem Museum in Schönenwerd, deren Schicksal noch unklar ist», würden nach Lugano gebracht. Entstehen soll dort eine moderne Ausstellungsstätte mit Fokus auf das Zusammenspiel von Mode und den digitalen Technologien.

Bally hat vor einem Jahr das Kompetenzzentrum «Lifestyle Tech» zusammen mit der Tessiner Universität, der Fachhochschule und anderen Privatunternehmen mitbegründet. Lugano, nahe an der Modemetropole Mailand gelegen, soll zum Knotenpunkt für innovative Mode und Design werden. Dies habe die Stadtregierung laut Medienberichten überzeugt.

So berichtet die deutschsprachige «Tessiner Zeitung» über den Umzug des Schuhmuseums von Schönenwerd nach Lugano-Castagnola. Daniel Vizentini

Gemeinde Schönenwerd weiss noch von nichts

Schon im Jahr 2000 zog der Bally-Hauptsitz von Schönenwerd nach Caslano TI, rund zehn Kilometer von Lugano entfernt. Wenige Monate später wurde auch die Produktion in Schönenwerd eingestellt. Mit dem Verschwinden des Bally-Schuhmuseums – nicht zu verwechseln mit dem Museum der Stiftung Ballyana an der Schachenstrasse – bleiben der Region nur noch der Park, die vermieteten alten Fabrikräume oder das Eventlokal Ballyhouse, wo die Bally-Arbeiter früher ihr Mittagessen erhielten und das vor vier Jahren zum «schönsten Hochzeitslokal der Schweiz» erkoren wurde. Das frühere Bally-Outlet zügelte bereits ein paar Meter weiter ins benachbarte «Fashion Fish».

Die Sammlung der Ballyana gehört einer privaten Stiftung und ist nicht vom Umzug betroffen. Auf Anfrage bedauert ein Mitglied der Ballyana den Wegzug, respektiert aber den Entscheid des Unternehmens. Die Sammlung im Schuhmuseum sei bedeutsam für die Kulturgeschichte, aber nicht unbedingt Bally-spezifisch. Das grosse Firmenarchiv aber müsse «unbedingt in Schönenwerd bleiben».

Details dazu, wann genau der Umzug des Schuhmuseums stattfinden soll und was noch in Schönenwerd verbleiben wird, gibt Bally auf Anfrage noch keine bekannt. Auch Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin sei laut eigener Aussage noch nicht darüber informiert worden, sagt aber, ein möglicher Wegzug werde seitens der Gemeinde sehr bedauert. «Der Name Bally prägt schliesslich die Geschichte des Dorfs.»

Nicht zu verwechseln: Die Sammlung der Ballyana-Stiftung an der Schachenstrasse 24 in Schönenwerd bleibt. Diese bietet einen tiefen Einblick bis in die Gründerjahre der Bally-Dynastie.

Bruno Kissling (12. September 2015)

Das Museum war bisher nur auf Anfrage geöffnet

Das Schuhmuseum befindet sich seit 1942 im Haus zum Felsengarten, dem früheren Wohnhaus von Firmengründer Carl Franz Bally. Es enthält laut Museumsbeschrieb eine der weltweit grössten Sammlungen zum Thema Schuhe, «dokumentiert den sozial- und kulturgeschichtlichen Hintergrund der Fussbekleidung von der Antike bis heute», zeigt die Geschichte des Schuhmacherberufs und thematisiert das Schuhdesign quer durch alle Epochen und Kulturen hindurch.

Geöffnet wurde es bis zuletzt nur noch auf Anfrage. Öffentliche Führungen fanden jeweils einmal im Monat statt.