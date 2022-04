Schöftland «Wir sind enttäuscht»: Das sagt Aargau Verkehr zum Aus für das Bahndepot Hegmatte Theoretisch könnte Aargau Verkehr (AVA) den Neubau von Bahndepot und Werkstatt auch gegen den Willen der Gemeinde durchsetzen, sagt der stellvertretende CEO. Vorerst aber sind Gespräche mit dem Kanton und der Gemeinde angesagt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 08.04.2022, 16.40 Uhr

Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO von Aargau Verkehr, ist über den Stopp der Hegmatte-Pläne alles andere als glücklich. Severin Bigler/WYS

Die Gemeinde Schöftland hat bekanntgegeben, dass sie die Teiländerung Nutzungsplanung Hegmatte/Mühleareal stoppt. Das heisst: Aus Sicht der Gemeinde wird es zumindest in der Hegmatte kein Bahndepot für Aargau Verkehr (AVA, vorher Wynental-Suhrentalbahn) geben. Dies, weil die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) in den geplanten Anlagen eine Beeinträchtigung des Ortsbildes sieht.

Die Hegmatte bleibt auf absehbare Zeit unüberbaut. Flurina Dünki

Erwartungsgemäss ist Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO von Aargau Verkehr, alles andere als begeistert. «Wir sind enttäuscht, dass aufgrund eines wenig qualifizierten Berichts die deutliche Bestvariante für die Gemeinde, den Kanton Aargau und für Aargau Verkehr fallen gelassen werden muss», sagt er mit Seitenhieb auf die ENHK. Deren Stellungnahme habe «breites Kopfschütteln» ausgelöst, werden darin doch Teile des Mühleareals mit seinen optisch mässig ansprechenden alten Industriebauten als schützenswert angesehen, «wohingegen ein Bahndepot am Ortsrand, das fast im Boden verschwinden würde, das Ortsbild beeinträchtige», so Grünenfelder.

Das Mühleareal in Schöftland mit alter Fabrikantenvilla (mit grünen Fensterläden) und den Industriebauten. Flurina Dünki

Als Nächstes wird AVA mit Kanton und Gemeinde das weitere Vorgehen besprechen. «Es besteht eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit betreffend neuen Werkstattstandort und Zentrumsentwicklung», betont Grünenfelder. Und fügt an: «Wir wollten die Neubauten zwar einvernehmlich mit der Standortgemeinde und dem Kanton Aargau entwickeln, hätten theoretisch aber mit einem Plangenehmigungsverfahren auch die Möglichkeit, dies gegen den Willen der Standortgemeinde durchzusetzen, wenn wir nachweisen können, dass das übergeordnete Interesse der öffentlichen Hand grösser ist.» Mit anderen Worten: AVA müsste den Entscheid des Gemeinderats nicht einfach so akzeptieren. «Das kleinste Problem hat die Gemeinde – da ändert sich einfach nichts. Für uns aber ändert sich alles.»

Mathias Grünenfelder 2019 mit dem damaligen Schöftler Ammann Rolf Buchser (links). Buchser wurde unter anderem der Hegmatte-Streit zum Verhängnis, er wurde abgewählt. Severin Bigler/WYS

Es sei nicht zwingend nötig, dass Bahndepot und Werkstatt an einem Ort zusammengefasst würden, aber der Land- und Ressourcenverschleiss wäre so am kleinsten, führt er aus. Einst hatte AVA 19 Standorte überprüfen lassen. Die 18 anderen Areale seien «nicht einfach so aufgegeben worden», sondern nach gründlichen Überlegungen. Schliesslich ist es eine Kostenfrage, nicht nur bei den Investitionen, sondern auch bei den jährlich anfallenden Betriebskosten.

Aus dieser Sicht macht eine Anlage mit Depot und Werkstatt, die sich an der Endstation Schöftland befindet, weitaus am meisten Sinn. Und: «Ausser in Teufenthal müssten wir bei den meisten anderen potenziellen Standorten auch auf ‹grüner› Wiese bauen, was die gleichen Vorbehalte verursachen würde wie auf der Hegmatte.»

Die Gemeinde Teufenthal hatte das Injecta-Areal als Standort vorgeschlagen. Aber Grünenfelder winkt ab. «Wir schliessen das aus und haben dies auch dem Gemeinderat erläutert. Das Areal eignet sich wegen der vermuteten Altlasten nicht. Zudem müsste bei diesem Standort die Gleiszufahrt auf beiden Seiten erstellt werden, was aber aufgrund der Steigung des Streckengleises nicht möglich ist.»

Die Gemeinde Teufenthal hatte Aargau Verkehr das Injecta-Areal vorgeschlagen. Michael Küng

Also doch das Schöftler Mühleareal? Grünenfelder will es nicht ausschliessen, gibt aber zu bedenken, dass «dort höchstens ein Ausbauschritt möglich ist – in der Hegmatte wären es mehrere gewesen». Hinzu komme, dass die Gutachten nun dort schützenswerte Bauten orten.

Immerhin: Die neuen Anlagen müssen nicht mehr 2025 parat sein, was wohl ohnehin utopisch wäre, sondern etwa zwei bis drei Jahre später. «Weil wegen Corona die Nachfrage zurückgegangen war, werden die neuen, längeren Züge nun noch nicht im Jahr 2025 beschafft», sagt Grünenfelder.

