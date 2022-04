Schöftland: Ammann Thomas Buchschacher im Interview

Schöftland «Wenn Aargau Verkehr ein Plangenehmigungsverfahren anstrebt, sind uns die Hände gebunden»: Ammann Thomas Buchschacher im Interview Im September wurde sein Parteikollege als Ammann abgewählt. Im November holte sich Thomas Buchschacher den Posten. Seit gut 100 Tagen ist er im Amt. Ein Gespräch über Bahndepot Hegmatte, Altersheim-Ausbau und Kaninchenhamburger. Nadja Rohner, Natasha Hähni Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Buchschacher, Gemeindeammann Schöftland. Fotografiert am 12. April 2022. Sandra Ardizzone / WYS

Thomas Buchschacher (50) ist verheiratet und hat zwei Söhne. Der Ur-Schöftler gehört der FDP an und arbeitet als Stützpunktleiter eines Netzbauunternehmens.

Nach Jahren der Konstanz wurde der Gemeinderat im 2021 durchgeschüttelt. Wie ist die Stimmung?

Thomas Buchschacher: Wir waren nie wirklich zerbrochen, durch die Wahlen ging es aber schon etwas rauer zu und her. Im Moment ist die Stimmung gut. Wir haben gemeinsam eine Tagung im Vogelsang in Eich abgehalten und die Stossrichtung für die nächste Amtsperiode definiert. Auch im Dorf ist es nach den Wahlen wieder viel ruhiger geworden.

Sie wollten eigentlich nicht Ammann werden, haben aber nach der Abwahl Ihres Parteikollegen Rolf Buchser trotzdem kandidiert. Die richtige Entscheidung?

Absolut. Für mich war immer klar, dass ich den Sitz eines amtierenden Gemeinderatsmitglieds nie angreifen würde, eine Ammann-Wahl stand deshalb nie zur Diskussion. Erst nach dem ersten Wahlgang und meinem guten Wahlergebnis musste ich mir diese Frage stellen. Da habe ich realisiert, dass die Bevölkerung hinter mir steht und so den entscheidenden Schritt gewagt.

Wir müssen über die Hegmatte reden. Der Gemeinderat hat die Teilrevision, die eine Vorbereitung fürs Bahndepot gewesen war, letzte Woche gestoppt. Wie waren die Reaktionen aus dem Dorf?

Heute Morgen habe ich den ersten Anruf eines Bürgers erhalten, der einen Punkt konkreter ausgeführt haben wollte. Ansonsten habe ich nichts gehört.

Erstaunt Sie das?

Eigentlich nicht. Ich denke, wir haben gut kommuniziert und das Volk hat darauf vertraut, dass wir uns nach dem Eintreffen des Gutachtens der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) entscheiden. Erst ab diesem Zeitpunkt sind uns alle Fakten vorgelegen.

Thomas Buchschacher, Gemeindeammann Schöftland. Fotografiert am 12. April 2022. Sandra Ardizzone

Fiel der Entscheid im Gemeinderat mehrheitlich oder einstimmig?

Einstimmig. Wir sassen vorher mit allen beteiligten Parteien zusammen und haben realisiert, dass es keinen Sinn macht, die Bevölkerung abstimmen zu lassen, wenn das Projekt nicht von allen unterstützt wird.

Aargau Verkehr ist sauer auf den Gemeinderat. Können Sie das nachvollziehen?

Ja, die AVA will natürlich ihr Depot bauen. Allerdings können wir als Gemeinde nur gewisse Gegebenheiten für das Projekt schaffen. Wo das Depot genau hin soll, entscheiden schliesslich immer noch die AVA und der Kanton, nicht wir.

Es gibt einen «Letter of intent», eine Absichtserklärung zum Bau dieses Bahndepots auf der Hegmatte. Ist diese nichts wert?

Das kann ich im Moment nicht beantworten, diese Frage wird noch geprüft.

Das Gutachten der ENHK ist als solches rechtlich nicht verbindlich, sondern würde bei einem Beschwerdeverfahren als Interessensabwägung in die Waagschale geworfen. Der Gemeinderat hat die Empfehlung der Kommission dennoch befolgt. Ist das nicht vorauseilender Gehorsam?

Alle am Projekt beteiligten Parteien haben auf diese Gutachten gewartet. Die Einschätzung, dass eine Weiterführung des Projekts unter diesen neuen Voraussetzungen schwierig wäre, war fast unisono.

Im AZ-Interview sagte Mathias Grünenfelder, stv. Chef von Aargau Verkehr, dass AVA das Bahndepot auch mit einem Plangenehmigungsverfahren gegen den Willen der Gemeindebehörden durchbringen könnte. Hand aufs Herz: Wäre Ihnen das nicht die angenehmste Lösung? So wäre der Gemeinderat nicht Schuld an einer Hegmatte-Überbauung.

Dass diese Möglichkeit besteht, wussten wir von Anfang an. Wir haben versucht, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass wir lieber mit der Bahn und mit dem Kanton zusammenarbeiten würden, um mitbestimmen zu können. Jetzt ist es, wie es ist. Wenn die AVA ein Plangenehmigungsverfahren anstrebt, sind uns als Gemeinde die Hände gebunden.

Das Alterszentrum und Aargau Verkehr haben dasselbe Problem: Beide wollen in Schöftland neu bauen, aber der Gemeinderat stellt sich quer. Das Alterszentrum fordert, dass die Gemeinde den benachbarten Kiesplatz für den Neubau hergibt. Warum wollen Sie das nicht?

Der Kiesplatz ist für uns ein wichtiger Platz für allerlei Veranstaltungen. Unser Markt, der über die Dorfgrenzen hinaus bekannt ist, findet dort statt. Genauso Gewerbeausstellungen, der Lunapark und dieses Jahr ein Zirkus. Ich sehe nicht ein, weshalb wir dieses Stück Land für ein derart vages Projekt hergeben sollen.

Das Alterszentrum Schöftland würde gerne auf dieser Kiesfläche bauen. Aber sie gehört der Gemeinde. Nadja Rohner

Das Alterszentrum hat kommuniziert, dass andere Gemeinden durchaus auch Interesse hätten, Standort für den Neubau zu werden, wenn Schöftland nicht will. Davon lassen Sie sich offenbar nicht beeindrucken.

Nein. Das Alterszentrum hat sein Areal arrondiert, und da hat es genug Platz für einen Neubau, sollte es diesen wirklich benötigen. Dann muss man halt Zwischenlösungen finden und in Etappen bauen, wie es aktuell das Kantonsspital Aarau vormacht. Das ist vielleicht auch eine Willensfrage.

Aber auch eine Geldfrage.

Ja, das kommt dazu.

Ihr Vorgänger sagte im AZ-Interview, die Bevölkerung würde sich nicht nur für die Hegmatte interessieren. Was beschäftigt die Schöftlerinnen und Schöftler sonst noch?

Die Bevölkerung will schon lange ein schönes Bahnhofareal. Und wir freuen uns sehr auf unsere 800-Jahr-Feier im kommenden August. Weiter ist der Erhalt der ärztlichen Grundversorgung ein grosses Thema. Praktisch alle Schöftler Ärzte sind kurz vor der Pension und die Nachfolgeregelungen sind zurzeit noch nicht geklärt.

Was kann man da als Gemeinde tun?

Um junge Ärztinnen und Ärzte in unser Dorf zu holen, könnten wir als Gemeinde beispielsweise geeignete Praxisräume zur Verfügung stellen, damit nicht zuerst noch viel investiert werden muss.

Beim Bahnhofareal geht es ja nun vorwärts. Der Gemeinderat beantragt bei der Sommergmeind einen Planungskredit. Es wird dort bald alles ganz anders aussehen.

Ja, wir planen das Areal um den künftigen neuen Bahnhof herum. Uns schwebt ein schön gestalteter Platz vor, ein Begegnungsplatz wie beispielsweise am Bahnhof Aarau – nur ohne die Wolke (lacht). Schliesslich kommen hier die Menschen aus der Region zusammen. Die Gemeinde übernimmt die Strassenparzelle der Bahnhofstrasse bis zum Schloss.

Dort, wo heute das Bahnhofsgebäude steht (links), sollen in Zukunft Parkplätze sein. Das neue Bahnhofsgebäude wird an der Bahnhofstrasse 4 (Haus rechts) stehen. Natasha Hähni

Vielleicht gibt es eine Baumallee und Bänkli, auch die Schaffung einer Begegnungszone ist Thema. Das schäbige WC wollen wir natürlich weghaben, ausserdem gedeckte Veloständer anbringen. Dort, wo sich jetzt das Bahnhofgebäude befindet, wird künftig vielleicht ein Parkplatz sein – das wird die Planung zeigen.

Den Bahnhof baut aber nicht die Gemeinde.

Nein, das neue Bahnhofsgebäude ist auf der Parzelle geplant, auf welcher sich aktuell das Haus Bahnhofstrasse 4 befindet. Die Gemeinde hat die betreffende Parzelle an die Investorin, die Eiffage Suisse AG, verkauft.

Etwa so könnte der neue Bahnhof aussehen. zvg Eiffage

Das Ziel ist, dass das Baugesuch für den Hochbau noch dieses Jahr eingegeben wird. So könnte man bereits im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen. Die Platzgestaltung durch die Gemeinde erfolgt erst, wenn der Hochbau fertiggestellt ist.

Der neue Bahnhof Die Investorin Eiffage plant, den neuen Bahnhof als sechsgeschossiges Dienstleistungs-, Gewerbe- und Wohnbaute mit Tiefgarage zu erstellen. Ein Teil der Flächen wird von der Bahnbetreiberin Aargau Verkehr (AVA) gemietet. Geplant sind in den oberen Geschossen 34 eher kleine Wohnungen, die sich auch fürs Wohnen im fortgeschrittenen Alter eignen sollen.

Schöftland ist innert zehn Jahren rund 20 Prozent gewachsen. Wo spüren Sie das?

Wir haben lediglich hie und da noch Leerwohnungen, aber kaum mehr Bauland, gerade für Einfamilienhäuser. Ansonsten fällt das Wachstum nicht extrem auf. Höchstens vielleicht bei den Schulen, wobei deren Wachstum eher ein Abbild der ganzen Region ist.

Braucht es neuen Schulraum?

Wir evaluieren das laufend. Im Moment reicht der Schulraum noch, wenn wir ihn intelligent nutzen.

Sie sind hier aufgewachsen. Fühlt es sich noch an wie Ihr Dorf?

Ich denke schon. Man kennt zwar nicht mehr jeden, weil wir sehr viele Neuzuzüger haben. Viele von ihnen scheinen aber hierher gekommen zu sein, weil sie ein aktives Dorfleben schätzen, sie engagieren sich. Zum Beispiel in unseren vielen Vereinen.

Und sie bringen Geld. Die Rechnung 2021 ist mit einem unerwartet hohen Plus ausgefallen. Trotzdem sprach der Gemeinderat von «eher schwierigen Zukunftsaussichten». Wie werden Sie dem Volk die ab 2024 angedachte Steuerfusserhöhung verkaufen?

Der Steuerfuss wurde 2018 von 100 Prozent auf 97 Prozent gesenkt, aber im Rahmen des Steuerfussabtausches mit dem Kanton. Uns war bewusst, dass wir ihn zwar gerne so lange wie möglich dort halten möchten, es aber schwierig werden würde. Alleine wegen all der gebundenen Ausgaben, die wir nicht beeinflussen können. Oder Investitionen, die getätigt werden müssen. Wir sind langsam an einem Punkt, an dem wir nicht alles vor uns herschieben können. Ein Beispiel ist der ehemalige Scheibenstand des Schützenhauses. Wir sind verpflichtet, ihn zu sanieren. Das kostet nun mal viel Geld.

Ist in dieser Legislatur eine Fusion ein Thema?

Nein. Im Gegenteil. Wir kämpfen auf der Verwaltung enorm mit Fachkräftemangel. Das erschwert es uns, die Aufgaben, die wir für andere Gemeinden der Region übernehmen dürfen, in der gewohnten Qualität zu erledigen. Ein gutes Beispiel ist die Bauverwaltung, wo wir einen Weggang noch nicht ersetzen konnten. Das ist ein grosses Problem. Wir müssen uns in Zukunft fragen, ob wir weiter solche Dienstleistungen erbringen können.

Eine österliche Frage zum Schluss: Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Hobby, dem Kaninchenzüchten, gekommen?

Mein Vater und mein Grossvater hatten schon Kaninchen, und als mein Schwiegervater einen Stall wegwerfen wollte, habe ich ihn zu mir genommen. Wir waren gerade in unser Haus eingezogen und ich fand es auch für die Kinder noch nett. Also holte ich zwei Kaninchen. Mittlerweile habe ich, je nach Saison, bis zu 60 Tiere.

Der Schöftler Ammann Thomas Buchschacher züchtet Rhön-Kaninchen Zvg

Ich gehe mit ihnen an Zuchtveranstaltungen und sie sind alle ziemlich zahm. Für mich ist diese Arbeit ein Ausgleich zum Geschäftsalltag und immer der Abschluss des Tages. Aktuell habe ich viele Jungtiere und bin täglich bis zu einer Stunde beschäftigt.

Und dann schlachten Sie sie eigenhändig?

Wenn es wenige sind, dann mache ich es selber. Sind es mehr, gebe ich sie einem Metzger. Per Whatsapp verkaufe ich dann Hamburger und Bratwürste auch an Freunde und Familie. Da bleiben meistens keine Reste übrig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen