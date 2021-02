Schöftland Downhill-Weltmeister will in Schöftland einen Pumptrack bauen Brugg hat es vorgemacht, beide Erlinsbach wollen nachziehen und Buchs ist mit Aarauern im Gespräch: Asphaltierte Wellenbahnen für kleine und grosse Radsportler sind beliebt und kosten wenig. In Schöftland liegt jetzt ein Baugesuch auf. Michael Küng 0 Kommentare 10.02.2021, 05.00 Uhr

Am Dorfrand Schöftlands soll bei der Sportanlage Rütimatten ein Pumptrack dazukommen. Michael Küng / Aargauer Zeitung

Dass Aarauer Kinder und Jugendliche den Weg an den Stadtrand von Brugg auf sich nehmen, ist keine Selbstverständlichkeit. Doch mit dem Bau einer asphaltierten Wellenbahn für Inline-Skater, Velo- und Kickboardfahrer hat Brugg in Lauffohr voll ins Schwarze getroffen: Ausserhalb des Winters zieht der sogenannte Pumptrack Kinder und Familien aus der ganzen Region an. Dieses Bedürfnis haben mittlerweile gleich mehrere Gemeinden und Vereine in der Umgebung von Aarau aufgegriffen.