Schöftland - Darum ist das Pfarrhaus jetzt in Frauenhand

Schöftland Die WG im Pfarrhaus: Wie es dazu kam, dass jetzt vier junge Frauen dem Gebäude neues Leben einhauchen Ein Pfarrhaus ohne Pfarrer? Geht das denn? Melody, Noemi, Eva und Lena beweisen: Es geht! Seit letztem Sommer bewohnen die vier jungen Frauen die Residenz des Schöftler Kirchenoberhaupts. Die AZ zu Besuch in der wohl göttlichsten WG der Schweiz. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Noemi Huber, Eva Sommer und Melody Vogt (v.l.) fühlen sich auch auf dem Vorplatz des Pfarrhauses wohl. Pascal Bruhin

Während sich viele Menschen über das Läuten der Kirchenglocken aufregen, gibt es für sie nichts Schöneres. «Ich brauche gar keinen Wecker mehr», freut sich Melody Vogt. Seit letztem Sommer wohnt sie gemeinsam mit Noemi Huber, Eva Sommer und der heute abwesenden Wochenaufenthalterin Lena Leuenberger im Pfarrhaus der reformierten Kirche von Schöftland. Eigentlich sässen die drei jungen Frauen sonntags um 10 Uhr morgens im Gottesdienst der benachbarten Kirche. Für den Besuch der AZ machen die drei jungen Frauen eine Ausnahme.

Confi, Brötchen, Früchte – Sonntagsbrunch gibts bei den drei Mitbewohnerinnen nur selten. «Wir verpassen einander sonst immer.» Bei vier Leuten sind selten alle gemeinsam zu Hause. Umso mehr geniessen die Frauen den morgendlichen Austausch am Küchentisch.

Dass alle gemeinsam am Tisch sitzen, gibt es selten. Mitbewohnerin Lena verbringt die Wochenenden jeweils bei ihren Eltern. Pascal Bruhin

Eine der drei hat früher schon einmal hier gelebt

Für Noemi ist diese Szenerie allerdings nicht ganz neu: «Meine Mutter hat das Inserat im Internet gesehen und das Haus sofort erkannt», sagt die 26-Jährige. Tatsächlich hat sie als Tochter des damaligen Schöftler Pfarrers Bernhard Huber schon einmal in genau diesem Haus gewohnt.

Als sie etwa fünf Jahre alt war, zog die Familie in die Ostschweiz. Da die gelernte Hauswirtschaftsfachfrau nun eine Zweitausbildung zur Fachfrau Betreuung anstrebt und dafür ein Praktikum in der Stiftung Schürmatt in Zetzwil absolviert, suchte sie eine bezahlbare Bleibe in der Region. Und fand dank ihrer Mutter das Haus, in dem sie ihre ersten Lebensjahre verbracht hat.

Das Schöftler Pfarrhaus lädt mit zwei Lauben auf den oberen Stockwerken zum Verweilen ein. Pascal Bruhin

Nachdem sich der aktuelle Pfarrer Beat Müller dazu entschlossen hat, Beruf und Freizeit mehr zu trennen, indem er mit seiner Familie aus dem Pfarrhaus auszieht, beschloss die reformierte Kirchgemeinde die leerstehenden Räumlichkeiten als WG zu vermieten.

Sie wohnt in ihrem alten Kinderzimmer

Schnell war klar, dass Noemi hier wieder einzieht. Und zwar wieder in ihr damaliges Kinderzimmer. «Es hat sich so ergeben», meint sie schmunzelnd. «Da ich vorher in einer 3-Zimmer-Wohnung gewohnt habe, habe ich natürlich viele Möbel. Und die hatten nur hier drin Platz.»

Noemi Huber bewohnt wieder das Zimmer, in dem sie bis 5-jährig aufgewachsen ist. Pascal Bruhin

Dass das Haus seit jeher vom Pfarrer bewohnt wurde, darauf deutet in den hellen Räumen, mit den hohen Decken und knarrendem Parkettboden nichts mehr hin. Ein Kreuz an der Wand sucht man vergebens. «Es fühlt sich nicht sehr anders an als in einem anderen Haus», sagen die drei denn auch einstimmig. «Aber man muss sich durchaus darauf einstellen, dass plötzlich fremde Leute im Haus stehen», so Noemi.

Den Schlüssel zur Tür, die zu den Schlafzimmern im Obergeschoss führt, haben nur die vier Frauen. Der untere Teil des Hauses steht den Kirchgemeinden offen. Denn nach wie vor hat Pfarrer Beat Müller sein Büro und ein Sitzungszimmer, in dem er unter anderem Trauergespräche führt, im Haus. Auf der gleichen Etage probt jeweils die Jugendband der Kirchgemeinde für ihre Auftritte. Im Estrich hat der Pfarrer sogar eine Boulder-Halle eingerichtet, die die Kirchengemeinde ebenfalls benutzen darf.

Im Estrich befindet sich eine Boulder-Halle, die die vier Frauen ebenfalls benutzen dürfen. Pascal Bruhin

«Ich bin so aufgewachsen», sagt Pfarrerstochter Noemi. «Weihnachten haben wir zum Beispiel immer mit wildfremden Menschen gefeiert», erinnert sie sich.

Alleine wollte sie aber nicht in der grossen Wohnung leben. So stiess Melody dazu, deren Mutter Noemis Gotti ist. Die 23-Jährige stammt aus einem abgelegenen Dorf im Kanton Jura. Da sie an der Uni Basel Deutsch und Geschichte studiert, suchte sie eine WG mit guter ÖV-Verbindung nach Basel. Auch sie hat als Kind schon einmal in Schöftland gewohnt. Ihr Zimmer im Pfarrhaus liegt direkt gegenüber der Kirche. «Wir haben gute Fenster, so laut ist es nicht», findet sie.

Für Melodie Vogt ist die WG in Schöftland, direkt am Bahnhof, ideal gelegen. Pascal Bruhin

Auch die dritte Mitbewohnerin Eva stammt aus der Region. Die ebenfalls 23-Jährige ist in Muhen aufgewachsen, zog aber für die Ausbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft ins Berner Seeland. Da sie nun ihre Berufsmatura machen will, kehrte sie zurück in die Heimat. «Zurück ins Elternhaus wollte ich nicht. Aber in der Nähe sein.»

Eva Sommer kam zurück in den Aargau, um ihre Berufsmatura zu machen. Pascal Bruhin

Christlicher Glaube sei kein Aufnahmekriterium gewesen

Alle vier Frauen stammen zwar aus einem christlich geprägten Elternhaus, eine Bedingung für die Aufnahme sei das aber nicht, versichern sie. Bei den praktizierenden Christinnen wird vor dem Essen jeweils gebetet. «Wir haben uns selbst zum Glauben entschieden», betont Noemi.

Auf der Laube machen es sich die jungen Frauen im Sommer jeweils gemütlich. Pascal Bruhin

Wie lange die vier Damen noch gemeinsam im Pfarrhaus wohnen werden, ist derweil ungewiss. Gut möglich, dass bald wieder Zimmer frei werden in der WG, in der niemand Wecker braucht.

