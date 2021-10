Schöftland: Ammann Rolf Buchser legt sein Amt nieder

Schöftland Der abgewählte Ammann Rolf Buchser legt sein Amt per sofort nieder Der Entscheid erfolge vor allem aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aufgrund des Wahlergebnisses, teilt die Gemeinde mit. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.46 Uhr

Rolf Buchser ist nicht mehr Gemeindeammann von Schöftland. Alex Spichale / WYS

Unter dem Titel «Veränderung im Gemeinderat» publiziert die Gemeinde Schöftland am Montagabend die Neuigkeit: Gemeindeammann Rolf Buchser, der vor gut einer Woche die Wiederwahl in den Gemeinderat verpasst hatte, verabschiedet sich per sofort und nicht erst Ende Jahr - also mit Ablauf der ordentlichen Amtszeit - aus dem Gremium.

Der Gemeinderat bedauere dies «ausserordentlich», heisst es in der Medienmitteilung. Buchsers Entscheid sei «vor allem aus gesundheitlichen Gründen, aber auch unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses vom 26. September» gefallen. Die Kantonale Gemeindeabteilung im Departement des Innern hat der sofortigen Demission bereits zugestimmt. Vize Thomas Buchschacher übernimmt Buchsers Geschäfte und wird die Wintergmeind leiten.

In der Mitteilung heisst es weiter, der Gemeinderat bringe Verständnis auf für die Situation und den Entscheid des abtretenden Gemeindeammanns. Das Gremium schreibt: «Rolf Buchser wird sein beachtliches Engagement für und rund um die Gemeinde Schöftland, seinen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft, vor allem auch zur Schaffung und zum Erhalt eines gesunden Finanzhaushaltes, seine Arbeit in verschiedenen Kommissionen und der Gemeindebehörde, verbunden mit dem dafür nötigen Respekt und dem gebührenden Mass an verdienter Wertschätzung, verdankt.»

Er habe sich seit seinem ersten Engagement - als Mitglied der Planungskommission - über 24 Jahre für die Gemeinde eingesetzt. «Die Gemeinde Schöftland, wie sich diese heute, als zentrale Gemeinde und Anlaufstelle für die Region Suhrental, präsentiert, ist stark geprägt vom unermüdlichen Wirken von Gemeindeammann Rolf Buchser.»

Regionalverband verliert Präsidenten

Ähnlich bestürzt, wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung klingt, scheint auch der Regionalverband Suhrental zu sein. Dieser wurde von Buchser präsidiert. Der Verband bedauere die Demission ausserordentlich, heisst es auch hier. Rolf Buchser hat den Verband ab 2014 mit sehr grossem Engagement und Sachverstand als Präsident geführt. Zuvor war er bereits Mitglied der Geschäftsleitung. In der Mitteilung heisst es: «Das Suhren- und Ruedertal wird ausserhalb der Region wahrgenommen und ist kein weisser Fleck mehr auf der Landkarte. Dies ist zu einem sehr wesentlichen Teil das Verdienst von Rolf Buchser.» Und: «Für seinen unermüdlichen und ausserordentlichen Einsatz, welcher er für den Verband und die gesamte Region geleistet hat, gebührt ihm ein ganz grosser Dank.»

Für Buchser übernimmt interimistisch Vizepräsident Markus Goldenberger die Leitung des Verbands bis zu den nächsten ordentlichen Wahlen.