Einsprachen gegen Parkplätze beim Alterszentrum

Schöftland Das Alterszentrum wird seine neuen Parkplätze wohl noch länger nicht bauen dürfen Gegen das Baugesuch für mehr Mitarbeitenden-Parkplätze gab es in Schöftland Einwendungen. Ausserdem war das Alterszentrum Thema an der Gemeindeversammlung: Alt Nationalrätin Silvia Flückiger war nicht zufrieden mit der Informationspolitik. Nadja Rohner, Natasha Hähni Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Das Suhrental Alterszentrum brauche mehr Parkiermöglichkeiten für die Mitarbeitenden, sagt die Geschäftsführerin. Nadja Rohner

«Wir haben seit Jahren viel zu wenige Parkplätze für unsere Mitarbeitenden», sagte Bernadette Flükiger, Geschäftsführerin des «Suhrental Alterszentrum», vor kurzem gegenüber der AZ. Damit begründete sie zwei Baugesuche, die das Alterszentrum bei der Gemeinde öffentlich auflegen liess. Beide betrafen den Obstgartenweg, der direkt nördlich des Alterszentrums liegt.

Diese Liegenschaft will die Suhrental Alterszentrum AG abreissen, um temporäre Parkplätze zu schaffen. Nadja Rohner

Mit dem einen Baugesuch soll eine alte, mittlerweile leerstehende Liegenschaft dort abgerissen und an ihrer Stelle bis zu 18 Parkplätze geschaffen werden. Temporär, bis das Alterszentrum seinen Neubau, der auch eine Tiefgarage umfassen soll, erstellt hat. Ginge es nach dem neuen Verwaltungsratspräsidenten Ralph Bürge, ist das schon in drei Jahren der Fall. Zusätzlich möchte das Alterszentrum die bestehenden Parkplätze längs des Obstgartenwegs neu quer zu diesem ausrichten und die Anzahl erhöhen.

Doch so schnell wird es nicht gehen. Gegen beide Baugesuche ist gemäss Bauverwaltung je eine Sammeleinwendung erhoben worden, die von fünf Parteien unterzeichnet wurde. Gegen die Erweiterung der Parkplätze entlang des Obstgartenwegs ging ausserdem noch eine einzelne Einwendung ein.

In den Einwendungen drücken die Betroffenen unter anderem ihre Befürchtung aus, wonach es zu Mehrverkehr kommen könnte, was aus ihrer Sicht wiederum ein Sicherheitsrisiko wäre. Unter anderem, weil auf der einen Seite des Obstgartenwegs die Alterswohnungen des Alterszentrums liegen – und deren Bewohnende teils nicht mehr gut zu Fuss unterwegs sind. Es steht die Forderung im Raum, den Obstgartenweg zu einer Begegnungszone (Tempo 20) zu machen. Auch zweifeln manche Anstösser die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Parkplätze an, zumal das Alterszentrum relativ zentral im Dorf und nicht weit von der WSB-Haltestelle entfernt liegt.

Das Suhrental Alterszentrum hat nur wenige eigene Parkplätze; hinter dem Haus. Nadja Rohner

Alterszentrums-Geschäftsführerin Bernadette Flükiger begründete dieses Vorhaben damit, dass das Alterszentrum selber nur wenige Parkplätze hat. Zwar können die Mitarbeitenden, von denen an einem Werktag etwa 60 bis 70 im Haus seien, den Kiesplatz der Gemeinde gleich vor dem Alterszentrum nutzen. Weil dieser aber in erster Priorität für Veranstaltungen genutzt wird, ist dies nicht immer möglich.

Alt Nationalrätin war verärgert

Dieser Kiesplatz war auch Thema an der Gemeindeversammlung letzte Woche. Denn eigentlich hatte das Alterszentrum darauf gehofft, dort seinen Neubau errichten zu können. Die Gemeinde ist jedoch dagegen. Gegenüber der AZ sagte Gemeindeammann Thomas Buchschacher zum Verkauf des Platzes: «Ich sehe nicht ein, weshalb wir dieses Stück Land für ein derart vages Projekt hergeben sollen.»

Eine Aussage, die alt Nationalrätin Sylvia Flückiger nicht nachvollziehen kann. An der Gemeindeversammlung am vergangenen Freitagabend äusserte sie deshalb ihren Unmut. Und sie sagte, sie finde es darüber hinaus fragwürdig, wieso sie den Jahresbericht des Alterszentrums nicht erhalten habe, als sie diesen verlangte: «Schöftland ist mit 34 Prozent Aktionär beim Alterszentrum, dennoch dürfen Bürgerinnen und Bürger den Jahresbericht nicht einsehen?»

Buchschacher antwortete, man arbeite zurzeit mit dem neuen Verwaltungsrat an einer Strategie. Diese könne auf Wunsch auch an einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden. Flückiger – zufrieden mit der Antwort – setzte sich daraufhin wieder an ihren Platz.

