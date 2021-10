Schöftland: SVP schickt Gertrud Müller ins Rennen

Schöftland Bürgerliche gehen in die Offensive: SVP schickt Gertrud Müller (68) ins Rennen um den Schöftler Vize-Sitz SVP-Gemeinderätin Gertrud «Trudy» Müller soll Vizeammann werden. Die Ortspartei hat sie einstimmig nominiert. Die SVP Schöftland unterstützt ausserdem Thomas Buchschacher (FDP) als Gemeindeammann. Alles deutet auf ein Doppel-Duell FDP gegen SP und SVP gegen Parteilos hin. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinderätin Gertrud Müller will Vizeammann werden. Zvg / Aargauer Zeitung

Ein «bürgerliches Ticket Ammann und Vizeammann» – das will die SVP Schöftland laut einer Medienmitteilung.

Am Freitag hatte der aktuelle Schöftler Vizeammann Thomas Buchschacher (FDP) bekanntgegeben, dass er ins Rennen um den Ammann-Sitz steigt. Im ersten Wahlgang war der aktuelle Ammann, Rolf Buchser (FDP), abgewählt worden. Seine Konkurrentin Anja Gestmann (SP) wird im zweiten Wahlgang erneut antreten; Buchschacher, der zunächst Vizeammann hatte bleiben wollen, aber das Absolute Mehr knapp verpasste, will nun den Ammann-Sitz für die FDP verteidigen. Der zweite Wahlgang findet am 28. November statt.

Wie die ehemalige SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger, Vorstandsmitglied der SVP Schöftland, nun in einer Medienmitteilung schreibt, hat die Ortspartei am Samstag im Feuerwehrgebäude eine Lagebesprechung durchgeführt. Einstimmig sei dort die wiedergewählte SVP-Gemeinderätin Gertrud «Trudy» Müller (68) als Vizeammann nominiert worden. Sie gehört dem Gremium seit 2014 an und soll nun Nummer zwei werden.

«Als Ortsbürgerin und langjährige Unternehmerin hat sie das nötige Rüstzeug dafür, das hat sie in den vergangenen Jahren durch ihr grosses Engagement in verschiedenen Bereichen bewiesen», schreibt die Partei zur Nomination Müllers. Das Sozialwesen, die Jugendarbeit, Kultur und Sport; Vereine, Volkswirtschaft und Gewerbe, Ortsbürgerbelange sowie das Jagdwesen gehören zu ihren Dossiers. «Zudem ist sie Präsidentin der Forstbetriebe Oberes Suhrental und der Sportanlagen Rütimatten; und seit acht Jahren Vorstandsmitglied im Verband Aargauer Ortsbürger.» Sie sei sehr volksnah und im Dorf präsent.

Ebenso einstimmig habe die Mitgliederversammlung beschlossen, Buchschacher als Ammann-Kandidat zu unterstützen, schreibt Sylvia Flückiger namens des Vorstandes weiter.

Noch nicht bekannt ist, ob der zweite Vizeammann-Kandidat des ersten Wahlgangs, Andres Wälty (55, parteilos), auch zur zweiten Runde wieder antritt. Bei den Gemeinderatswahlen hat er als Neuer das drittbeste Resultat gemacht, noch vor Gertrud Müller.

Das sind die Resultate aus dem ersten Wahlgang:

Gemeinderat (Absolutes Mehr 677):

Thomas Buchschacher (FDP, bisher) 967

Andres Wälty (parteilos, neu) 937

Gertrud Müller (SVP, bisher) 866

Anja Gestmann (SP, bisher) 861

Daniel Wehrli (SVP, bisher) 826

Mauro Carlo Bino (Die Mitte, neu) 738

Sara Monika Wendisch (parteilos, neu) 694

Rolf Buchser (FDP, bisher) 668



Gemeindeammann

Rolf Buchser (FDP, bisher) 519

Anja Gestmann (SP, neu) 430

Mauro Carlo Bino (Die Mitte, neu) 385



Vizeammann

Thomas Buchschacher (FDP, bisher) 671

Andres Wälty (parteilos, neu) 606

*fett = gewählt