Schmiedrued - Das erste Gemeinschaftsgrab im Ort entsteht

Schmiedrued Letzte Ruhe bald im eigenen Dorf: Darum gibts im Ruedertal jetzt ein neues Gemeinschaftsgrab Die Gemeinde Schmiedrued im Ruedertal hat zwar einen Friedhof, aber kein Gemeinschaftsgrab. Das soll sich nun ändern. Die Gmeind sagte im zweiten Anlauf bereits Ja. Jetzt liegt das Baugesuch auf. Pascal Bruhin 23.02.2022, 05.00 Uhr

Auf dem derzeit ungenutzten Rasenstück neben dem Eingang soll das neue Gemeinschaftsgrab entstehen. zvg

Wer in der Ruedertaler Gemeinde Schmiedrued in einem Gemeinschaftsgrab seine letzte Ruhe finden wollte, musste bis anhin auf den Nachbarort Schlossrued ausweichen und sich auf dem dortigen Friedhof beerdigen lassen. Schmiedrued hat zwar wohl einen Friedhof im Dorfteil Schiltwald, aber auf diesem kein Gemeinschaftsgrab. Das soll sich nun ändern. Bis zum 14. März liegt nun das Baugesuch für die «Gestaltung eines Gemeinschaftsgrabs mit künstlerischem Schmuck» auf.

Die Urneninsel wird mit Rabatten mit Sitzelement umrahmt. zvg

Den dafür notwendigen Verpflichtungskredit über 95000 Franken hiess die Gemeindeversammlung im letzten Juni gut, aber erst im zweiten Anlauf. Denn die Schmiedrueder fürchteten, dass das Wurzelwerk der beiden Zypressen, die an der Kopfseite des Rasenstücks gedeihen durch die Bauarbeiten beschädigt werden könnten. Die überarbeitete Version des Projekts mit geringerer Bautiefe zum Schutz der Bäume fand letztlich ein Mehr des Volks.

Zwei Meter grosse Skulptur thront über den Gräbern

Auf der 8,5 mal 10,9 Meter grossen Fläche direkt neben der Eingangspforte soll nun eine Urneninsel mit Platz für rund 30 Urnen in den dafür in den Boden eingelassenen Betonrohren entstehen. Die Namen der Verstorbenen werden am Rand der Insel angebracht. Am Fussende der Insel ist zudem eine Urnengruft geplant, in der die Asche mehrerer Verstorbener platziert werden kann. Mitten auf der Insel soll eine 2,3 Meter hohe Skulptur aus Muschelkalk thronen. Gesäumt wird die Urneninsel von einer Rabatte mit Sitzelement. Der Baubeginn ist laut Gemeindeschreiber Raphael Huber frühestens für diesen April vorgesehen, sofern es keine Einsprachen gibt.

So soll das Gemeinschaftsgrab nach Fertigstellung aussehen. Visualisierung: zvg